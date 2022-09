La preocupación de AMLO por el precio de la tortilla y otros temas de la mañanera

(Jovani Pérez)

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos, hoy es miércoles y está aquí Elizabeth García Vilchis con nosotros en esta sección que se llama Quién es quién en las mentiras, que es apenas un resumen, una síntesis apretadísima sobre las mentiras de los medios de información, redes sociales, ¡benditas redes sociales!, que siguen siendo un medio importantísimo porque antes no existían, estábamos peor, porque había una situación de indefensión completa, total y ahora con la manipulación de las redes y con la falta de transparencia en los que manejan las redes, los dueños de estas grandes empresas, aún con todo y eso, la gente puede interactuar y es un medio de comunicación que no se tenía antes.

Antes eran los medios convencionales, la televisión, la radio, los periódicos muy controlados por el régimen y sobre todo por los potentados y a los disidentes, opositores nos iba muy mal, nos cercaban y había campañas de desprestigio y no había cómo defenderse.

Hace relativamente poco, cuando estábamos en la oposición, siempre lo he dicho, un periódico, algunos medios de comunicación, en la radio. No voy a dejar de reconocer al licenciado Zabludovsky, quien me daba oportunidad de hablar, no me entrevistaba, ya se los he dicho, sino me abría el micrófono para hacer una convocatoria al Zócalo, a la gente, para defender algo.

Carmen Aristegui cada seis meses, cada determinado tiempo y fuerte para que no fuesen a decir que estaba a favor de nosotros, era para cumplir la cuota de pluralidad, de supuesta independencia, objetividad.

Y el resto, cerrado por completo. Y no sólo omitían lo nuestro, sino eran ataques permanentes.

Entonces, aparecen las redes y sí son un avance, fue una ruptura al cerco informativo, porque el que tiene un teléfono puede expresarse, manifestarse, aun cuando se fue creando y ojalá y eso no se siga consolidando, lo de las compras de los bots, la compra de publicidad, que no tiene control, Entonces, compran robots para atacar en las redes.

De todas maneras, no les funciona, porque es como cuando acarreaban antes, muchos camiones, sí, pero los camiones no votan. Los bots no se manifiestan, son robots, no vienen a la plaza los bots y tampoco votan, pero sí siguen los publicistas y expertos en guerra sucia, pero de todas maneras vamos avanzando y la gente está muy consciente de cómo tratan de manipular la información, el conservadurismo. Y es igual en México que en Argentina, que en Colombia, que en España, que en cualquier lugar. Es lo mismo.

Bueno, antes de que Elizabeth informe, yo les invito, estamos el día 15 es el sorteo, son 240 millones en efectivo, pero además lotes, macrolotes en la playa de Espíritu, Playa Espíritu, en Sinaloa. Todo lo que se obtenga es para ayudar al financiamiento de la presa de ‘Santa María’, que está en el río Baluarte, para que no haya inundaciones, para que se utilice el agua con propósitos domésticos y también para riego y además se tenga una pequeña hidroeléctrica y generar energía en esa zona.

Son los terrenos, es como lo del avión presidencial, son los terrenos de la compra que hicieron en el gobierno de Calderón al rancho del finado Toledo Corro.

Ese rancho lo compraron carísimo, 120 millones de dólares y supuestamente era para un desarrollo turístico, pero pues no les interesó a los promotores turísticos y no se puede vender, porque además después de que lo compraron invirtieron en obras de infraestructura y en el último avalúo ya el terreno cuesta 200 millones de dólares, es como lo que fue el Fobaproa, que primero era una cantidad la defraudada por los bancos o de las empresas y empezó a crecer esa cantidad hasta que se volvió una deuda impagable. Pues esto también.

Entonces, queremos ya no tener que seguir pagando mantenimiento, sino que el dinero que se obtenga sirva para financiar la presa, que es una obra pública.

Entonces, invito a todos a que ayuden, son 500 pesos y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país y es en apoyo a todos, porque que no nos siga costando, que no sigamos gastando dinero improductivo del presupuesto público.

Tienen un video.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De la Lotería.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: En Lotería Nacional sabemos que a los mexicanos nos gusta ayudar.

VOZ MUJER: Compra tu cachito y participa en el Gran Sorteo Especial este 15 de septiembre.

VOZ HOMBRE: 240 millones de pesos en premios en efectivo.

VOZ MUJER: Y la oportunidad de ganarte uno de los ochos macrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa.

VOZ HOMBRE: Con la compra de tus cachitos del Gran Sorteo Especial aportas para la construcción de obras con beneficio social como la presa ‘Santa María’, en Sinaloa.

VOZ MUJER: Lotería Nacional.

VOZ HOMBRE: Si juegas, gana México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está.

Y además invitar, porque ya viene el día del Grito, el 15, invitar a todos a la plaza. Vamos a celebrar nuestra Independencia el día 15 en la noche.

Van a estar con nosotros, van a participar, van a dar un concierto Los Tigres del Norte, desde antes del Grito y después del Grito, como tres horas, tres horas y media de concierto.

Y va a ser una noche muy importante, porque, además, no habíamos podido hacerlo por la pandemia. Han sido gritos virtuales, sólo a través de los medios, pero ahora va a llegar la gente al Zócalo. Y hay que llegar temprano para tener lugar y es para toda la familia, están invitados todos, con cuidado, con paraguas, sombrilla, impermeable.

También a los adultos mayores, toda la familia, todos los que puedan. Y es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra Independencia, que es un orgullo ser mexicanos y ser independientes.

Entonces, adelante.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente.

Buenos días a todas, a todos, compañeros representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales.

Esto es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 7 de septiembre de 2022.

Si me ponen la primera, por favor, Reforma defiende a Iberdrola y sataniza a la Comisión Federal de Electricidad con mentiras.

El 1º de septiembre el diario Reforma publicó a ocho columnas una nota titulada: ‘Apuntalan a CFE, pero castigan a Iberdrola’.

El diario asegura que la central de Enertek, propiedad de la empresa española Iberdrola, ubicada en Altamira, Tamaulipas, fue desconectada por la Comisión Federal de Electricidad contraviniendo una orden judicial, lo cual es falso.

El permiso de Enertek venció el pasado 31 de agosto y la Comisión Reguladora de Energía no lo renovó, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía solicitó al generador Enertek reducir su generación a cero megawatts al no haber recibido ofertas para el siguiente día en el mercado eléctrico mayorista, es decir, ofertas comerciales asociadas a su contrato.

Bajo este contexto no existió en momento alguno desacato a la suspensión judicial otorgada a Iberdrola por parte de la Cenace, el operador del sistema y del mercado eléctrico.

Asimismo, la nota dice que los clientes de la empresa española en Tamaulipas fueron chantajeados para aceptar contratos de al menos cinco años con CFE Calificados a cambio de ser conectados a la red de CFE Distribución, esto, según Reforma, con fuentes anónimas. Dijeron que la CFE les aplicó tarifas hasta 30 por ciento más altas, esto también es falso.

CFE en ningún momento condicionó el suministro de energía, únicamente presentó una oferta comercial como una opción más en el mercado.

Por otro lado, a los clientes se les ofreció un precio similar o, incluso, por debajo al que pagaban con Iberdrola.

Iberdrola Enertek, al igual que en su planta Dulces Nombres, había vendido de manera ilegal la energía que produce bajo el esquema de autoabasto a sus 363 socios, entre los que destacan, ahí vamos a hacer una lista: Autotek, Avon Cosmetics, Banca Afirme, Bayer de México, Bio Pappel Scribe, Femsa Bebidas, Cementos Apasco, PepsiCo, Minera Autlán, Costco, Hotelera Palace Resorts, Kimberly Clark de México, Mabe, Nimac, Telmex, Chedraui, Tiendas Extra, Soriana y Textiles Óptima.

Enertek es la segunda central de Iberdrola que es desconectada en el país. La primera fue en enero pasado en la Central Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, pues también concluyó su periodo para suministrar energía porque recibió una sanción, fíjese nada más, de nueve mil 145 millones de pesos, la cual está suspendida hasta el momento debido a que un juzgado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones así lo determinó.

Sin embargo, aún no concluye este proceso.

Estos meses hemos visto a medios de comunicación que defienden los negocios de las empresas extranjeras por encima del interés nacional y a pesar de las irregularidades, como la venta de energía sin permiso, creando un mercado paralelo, pues ahí siguen.

En este caso, a Reforma se le unió el portal Energía a Debate, Marco Amares, Víctor Ramírez y Gonzalo Monroe, que son fuentes de Reforma.

Y, bueno, concluimos esta nota diciendo que Iberdrola obtenía grandes ganancias porque la reforma energética de Peña Nieto y aprobada por el PRI y el PAN perjudicaba a los consumidores para beneficiar a sus negocios y de otras empresas extranjeras.

Y ahora tenemos una pregunta: ¿El presidente López Obrador quiere militarizar el país?

Esto es falso.

En las últimas semanas hemos escuchado y leído en medios de comunicación nacionales y extranjeros comentaristas, analistas, organizaciones no gubernamentales decir que se militariza el país, esto porque el presidente presentó una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso no significa militarizar al país.

Al menos en cinco ocasiones, cinco ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desmentido que se trate de una militarización, pero aclaramos, una vez más, la función de seguridad pública es del Estado mexicano.

La Guardia Nacional es una respuesta constitucional y jurídica para disponer de una institución profesional para garantizar la seguridad pública.

Voy a citar al doctor Jorge Lumbreras Castro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, él dice: ‘Si en nuestro país las Fuerzas Armadas garantizan el funcionamiento de las instituciones democráticas, el orden interno y las libertades públicas. En suma, los derechos que la Constitución le otorga a cada persona, habría que plantearse argumentos razonables para que no pudieran colaborar en la seguridad de la federación y en apoyo a los estados y municipios cuando la delincuencia es un desafío en México’, hasta aquí la cita, pero hay que recordar que otros países como España, Italia y Francia, existen instituciones como la Guardia Nacional que forman parte de las fuerzas armadas y allá nadie pide que desaparezcan.

La ciudadanía quiere personal profesional destinado a la seguridad pública, hombres y mujeres de valor dispuestos a servir con disciplina, por eso la aprobación del más del 75 por ciento a la Guardia Nacional; además las Fuerzas Armadas son garante de la soberanía nacional, de nuestra independencia y de nuestra capacidad real y efectiva de preservar lo que es nuestro.

El Ejército debe seguir siendo Ejército, al igual que la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, la Guardia Nacional debe ser un organismo abocado a la seguridad pública de la Federación.

Sin embargo, la oposición se resiste, golpea y miente, parece confundida, anhelan los tiempos de Genaro García Luna, que se encuentra preso en Estados Unidos acusado de varios delitos relacionados con la delincuencia organizada, parece que desean que siga torturando para obtener confesiones de inocentes, que se violen derechos humanos, que la autoridad siga siendo cómplices de tropelías o de masacres.

La visión del Gobierno de México, encabezada por el presidente López Obrador, es erradicar la corrupción y combatir la impunidad. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación han emprendido una de las campañas más voraces para desestimar al Gobierno de México.

‘La oposición pierde su tiempo en armar mentiras, difundirlas como si fuera ciertas’, a esta campaña le entraron los de siempre, Antonio García Nieto, Mario Riestra y la bancada del PAN, Porfirio Muñoz Ledo, Denise Dresser, José Antonio Crespo, Adela Micha, Gabriel Quadri, Jorge Triana y hasta la televisión española.

Y relacionado con esto y para puntualizarlo de manera más contundente, queremos decir que hay una red contra el gobierno del presidente López Obrador en la que participan actores nacionales e internacionales.

Julián Macías, especialista en las redes y en analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos, ha señalado que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas, que, incluso, se utilizan a nivel internacional.

Aquí en pantalla vemos lo que dice Julián Macías, dice: ‘Tras el analizar el hashtag AMLO veta ya, Luigi Cantú me hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti AMLO, tras investigar, todo apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network’, ahorita les explicamos qué es Atlas Network.

Y, bueno, vamos a poner, primero, un par de ejemplos de cómo se compran y venden opiniones a través de Twitter. Julián Macías analizó el movimiento de cuentas que habrían desestimado el atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1º de septiembre a fuera de su domicilio.

La cuenta de Agustín Antonetti es quien, en la conversación sobre Cristina Fernández, en la última semana antes de su atentado, del millón de tuits que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica.

Aquí vemos la gráfica de la participación mexicana en la campaña para desvirtuar el atentado contra la vicepresidenta de Argentina.

Macías concluye: ‘No es que Antonetti lo conozca la gente o ponga buenos tuits, es que dispone de toda la máquina digital de Atlas Network, una fundación internacional de derecha, financiada, ¿qué creé?, por Estados Unidos, en la que participan intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina’.

Este mismo usuario, según los datos de Julián Macías, fue la cuenta más retuiteada por miles de bots en varias campañas contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Aquí vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador.

Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad en la que participan personajes como: Mario Vargas Llosa, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, la tuitera ‘Glodejo’, Claudio X. González, Lily Téllez, Fernando Belaunzarán, José Antonio Crespo, Marco Olegario, Mario di Costanzo, Berenice Aguilar, de la Universidad Complutense de Madrid, España y activista Pro Vida; Mariano Ponce, empresario y activista político, Raymundo Riva Palacio, periodista, columnista de El Financiero y director de Eje Central, el periódico El Universal; Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad; América Rangel, diputada federal del PAN; Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que ha apoyado protestas contra el gobierno de López Obrador.

Y, bueno, hasta aquí la sección, pero queremos dejarles un video sobre la cobertura de los medios sobre el tema de la Guardia Nacional y la supuesta militarización a cargo de Infodemia del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado Mexicano, a quienes les agradecemos sus colaboraciones para esta sección.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE HOMBRE: La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos contemplan como segunda misión de estas instituciones armadas garantizar la seguridad interior del país y aunque han cumplido con esta tarea en varias ocasiones en las últimas décadas es hasta ahora cuando el presidente López Obrador propuso integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa que medios de comunicación y comentaristas han emprendido una campaña en contra de la nueva estrategia de seguridad.

En primeras planas, programas de televisión y Twitter se habla de que el presidente López Obrador está militarizando el país; aseguran que se trata de una propuesta ilegal y que es el inicio de una dictadura.

También aseguraron que el presidente miente al pueblo de México para perpetuarse en el poder, que la Guardia Nacional es una salida fácil, que la iniciativa representa un peligro, un camino equivocado y una traición.

Esta corriente de opinión pública contrasta con la cobertura que hicieron los medios masivos de comunicación en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, a pesar de que en ese entonces la Constitución no permitía la presencia del Ejército y la Marina en las calles, la mayoría de los medios y analistas no cuestionaron esta violación a la ley y mostraron en sus portadas y noticiarios el despliegue militar como si de un conflicto bélico interno se tratara, reforzando la narrativa presidencial de que las Fuerzas Armadas en las calles era lo que beneficiaría al país.

A finales de 2008 y principios de 2009, la administración de Felipe Calderón exhortó a los medios de comunicación a limitar la difusión de la violencia y a presentar también información de los resultados positivos de la lucha contra el narcotráfico, así surgió la Iniciativa México que conjuntó a 715 medios de comunicación de todo el país entre grandes cadenas de televisión, radio y medios impresos.

Hoy que el Gobierno de México propone una vía distinta a la guerra contra el narcotráfico con base en la profesionalización de la Guardia Nacional, el respeto a los derechos humanos y que busca combatir las raíces del crimen con educación y oportunidades para los más jóvenes, los medios de comunicación acusan una presunta militarización de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso, me pueden acusar de lo que quieran mis adversarios, pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente.

VOZ HOMBRE: Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Bueno, quisiera hacer dos precisiones: Antonetti es fundador de Atlas Network y la Fundación para la Libertad son los demás que replican, no solamente en España, sino no sabemos si aquí en México también sean parte de esa red.

Y, bueno, como corolario, dejamos este tuit de Poncho Gutiérrez, que sintetiza magistralmente la postura de la oposición en este debate: ‘Si AMLO estuviera a favor ―dice Poncho Gutiérrez―. Si AMLO estuviera a favor de eliminar la prisión preventiva, los panistas dirían: ‘les dijimos que López quería liberar a los criminales, sí a la prisión preventiva’, pero como no es así, entonces, López es un inhumano que encarcela a inocentes, no a la prisión preventiva’. El chiste es llevar la contraria.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a la segunda, segunda fila, nada más los que no han preguntado, ¿no?, en una semana, segunda fila, segunda fila.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Señor presidente, tuve la oportunidad de estar en la presentación de uno de los libros de Paco Ignacio Taibo II, que se denomina Trece historias y yo le pregunta: ¿Cuál era la estrategia más ideal para involucrar a las y los mexicanos a la lectura?

Según la Unesco, México ocupa el lugar número 107 de 108 países, es decir, que leemos muy poco.

Y él me decía que él piensa que las estadísticas no son tan importantes y que en realidad el mexicano no es que no lea tanto, sino que más bien somos malos lectores porque no hemos tenido una buena cultura de la lectura.

Él me decía que para poder hacer una república de lectores es importante, primero, los pobres, después los pobres. Que también es importante llegar a todas las comunidades y a las más alejadas. También es muy necesario formar a los lectores desde la niñez.

Me decía que hay clubes que involucran hasta a los bebés para poderlos inducir al tema de la lectura.

Me decía que a raíz de que él es el director del Fondo de Cultura lo que ha hecho, señor presidente, es incrementar la lectura. Ya existen alrededor de 10 mil clubes de la lectura en todo el país y esta es una de las políticas que él ha estado impulsando, así como la reducción del costo de los libros.

Pero dice que siguen haciendo falta cosas para poder incrementar el fomento a la lectura, falta que los políticos estén más involucrados en el tema de la lectura, en la inclusión del país y que, bueno, él insiste en que es muy importante hacer de México una república de lectores.

Yo le quisiera preguntar, señor presidente, los investigadores en psiquiatría y en neurociencias dicen que la lectura puede ayudar a la innovación, a la creatividad, a tener mejor dicción, a poder incrementar la posición de la lectura en todos los niveles y poder incrementar también la comunicación del ser humano.

Yo quisiera preguntarle, señor presidente: ¿Cuáles serían las estrategias que adicionaría usted para poder apoyar a esta decisión de Paco Ignacio Taibo de crear una verdadera república de lectores en nuestro país?

Esa sería mi primera pregunta.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay que seguir acercando los libros, como se está haciendo, a la gente, libros a precios accesibles, como lo hace el Fondo de Cultura Económica, que está editando muchísimos libros, de 10, de 15 pesos, masivos.

Lo mismo se hizo el año pasado con una colección de 20 libros básicos con motivo de la conmemoración de los 200 años de Independencia de nuestro país, fueron como un millón de libros que se distribuyeron en el país.

Siguen funcionando los clubes de lectura. Hay un programa que es muy importante, se llama Fandango de la Lectura, ahí participa mi esposa, Beatriz, es su contribución y otros escritores van a los estados y leen y se promueve mucho la lectura.

Pero hay que seguir, no es fácil, porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok, o sea, yo soy un anti TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, o sea, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar; ‘pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo’. Pues sí, es importante.

Se decía antes de que: ‘Bueno y breve, doblemente bueno’, pero en un segundo no se puede. Entonces, hay que enfrentar eso.

Y el libro requiere tiempo, pero también tiene cosas insustituibles, se disfruta un libro, se aprende muchísimo, porque no sólo es lo que contiene el libro, sino lo que provoca para imaginar cosas.

La política, por ejemplo, no podría ejercerse bien sin la literatura. Los literatos, grandes literatos, son maestros políticos; Tolstoi, gran maestro de la política, pero es Guerra y paz y muchos libros que requieren tiempo, pero así se aprende, con la literatura. Y poner los libros al alcance de todos.

Y yo coincido con Paco Ignacio, sí lee la gente en México, lo tengo probado, lo que pasa es que es difícil que les llegue un libro, que tengan un periódico, una revista, pero lo que les llega lo leen y lo guardan, ahí lo tienen.

A nosotros nos ayudó mucho en el trabajo de concientización el periódico Regeneración, bueno, ese es un ejemplo.

¿Cuál fue el mejor instrumento que utilizaron los magonistas para hacer consciencia y formar toda una escuela de cuadros en el país que fueron los que llevaron a cabo el trabajo para impulsar la Revolución?

Fue Regeneración, había Regeneración en la huelga de Cananea llegaba, antes de la huelga llegaba el periódico y los cuadros, porque trabajaron mucho en eso. En el Río Blanco, lo mismo, la prensa para informarle a los trabajadores, para informarle al pueblo y claro que se leía.

El ejemplo también muy excepcional es el del periódico que sostuvo a Porfirio Díaz, El Imparcial, imagínense, había 15 millones de habitantes en nuestro país y ese periódico llegó a publicar tirajes hasta 120, 140 mil ejemplares diarios.

¿Qué periódico hoy tiene un tiraje de 120 mil ejemplares?

INTERVENCIÓN: Ninguno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ninguno, un fenómeno.

Entonces sí el pueblo de México lee, pero hay que seguir acercando la información, por eso la labor del Fondo de Cultura Económica es importantísimo, lo opuesto al Fondo Monetario Internacional.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

En una segunda pregunta, el próximo sábado 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio.

México es uno de los países que desafortunadamente existe un gran número de personas que deciden tomar circunstancia para eliminar sus problemas.

Cabe destacar, señor presidente, que estados como Sonora y principalmente Durango, adicional a la Ciudad de México, están ocupando lugares muy importantes en el tema del suicidio.

Yo quisiera preguntarle: ¿Si están pensando en reforzar las estrategias que hoy se tienen a través de la Estrategia Nacional de Suicidio?, encabezada por el doctor Juan Manuel Quijada y la doctora Evalinda Barrón y, por supuesto, Diana Tejadilla, que todos ellos forman parte de este equipo para poder solucionar estas estrategias, bueno, más bien esta circunstancia, ¿si ustedes estarían pensando adicionar algo diferente o urgir pacíficamente, como usted siempre lo ha dicho, a los gobiernos para poder incrementar las acciones preventivas en materia de suicidio?

Sería mi segunda pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que hay que ir siempre en estos problemas sociales al fondo, a conseguir, entre todos, una sociedad mejor, que no produzca frustración, que produzca deseos de vivir, de ser felices y eso tiene que ver con el bienestar material y el bienestar del alma, de eso depende mucho.

Siempre he pensado que el consumo de las drogas está vinculado a un vacío, a un desinterés, a buscar una felicidad efímera que no se consigue con una manera de ser distinta, que podría lograrse si somos cada vez más solidarios, más humanos, de si nos ajustamos a lo básico, si rechazamos el lujo barato, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa, todo eso.

Entonces es la búsqueda de una sociedad mejor como base, como sustento. Y también trabajos ¿no? que tienen que ver con la ciencia y con las especialidades.

Por eso, si la Secretaría de Salud trabaja sobre este tema sería importante preguntarles a los médicos los martes qué están haciendo, cuál es la estrategia.

Y lo que tú estás ahora preguntando, si hace falta hacer más cosas y cómo estamos en el concierto de las naciones en este lamentable asunto, cuáles son los datos más recientes que se tienen y tratar el tema.

INTERLOCUTORA: Si me lo permite, ojalá y pudieran venir el próximo martes para que nos platicaran, dado que el próximo sábado se conmemora un día más de la lucha contra el suicidio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se lo pedimos.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y, finalmente, hoy se conmemoran cinco años de los sismos del 2017, el primero ocurrió en la noche en Juchitán y México desafortunadamente es un país altamente sísmico, los sismos del 85 y los del 2017 siempre nos hacen reflexionar.

Yo, Liliana Noble, desde mi trinchera de la comunicación pienso, si me permite esta reflexión, señor presidente que a México todavía le falta muchísimo en materia de prevención y de conocimiento en el tema de los sismos.

Yo quisiera saber si en el poco tiempo que le falta para concluir este gobierno estarían pensando en realizar algún otro tipo de estrategias adicionadas a este macrosimulacro que se hace año con año.

Siento que la experiencia es limitada solamente a un año estar conmemorando o recordando cuando todos los días, todo el tiempo, el territorio mexicano está vulnerable a que ocurra un sismo.

Hay algunos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que dicen que no necesariamente los sismos ocurren con mayor cantidad en septiembre como se pudiera creer que son a veces los de mayor magnitud, pero sí en diciembre, por ejemplo. Y hay otros estudios que dicen que son en agosto, estudios internacionales.

Entonces, yo quisiera saber si estarían pensando en instituir algún tipo de propaganda o de campaña constante para que conozcamos el A, B, C, D, más allá de evacuar un edificio. Hoy la construcción se eleva al nivel número 10 cuando en los organismos internacionales piden a veces hasta el ocho, hasta el nueve y en México se ha decidido construir a nivel de seguridad el 10 para que estas grandes estructuras no colapsen, pero también sabemos que después del piso cuatro la gente no puede bajar.

Entonces, que tengamos esta cultura de saber qué hacer si nos encontramos en estas zonas altas y no solamente en estos lugares o cuando nos encontramos a nivel de piso exactamente qué hacer para que no seamos presas del pánico, que es entendible, está bien sentir miedo, pero que ese miedo nos ayude a reflexionar ya con una estrategia creada por ustedes.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está trabajando constantemente, hay un plan que tiene que ver con lo preventivo y con toda la información que se requiere, se mantienen los equipos de alarma.

Esto podría informarlo la directora de Protección Civil para que se sepa de todo lo que se está haciendo, porque sí se está trabajando en esta materia.

Entonces, vamos a invitar un día a Laura que venga y que nos diga qué se está haciendo en todo el país, cómo se trabaja de manera coordinada, qué medidas se toman antes, todo lo preventivo; toda la reglamentación en construcción, todo lo relacionado con los equipos para avisar a tiempo el manejo de las alarmas, la actuación en los primeros momentos, los grupos que están integrados, cómo trabaja en coordinación el gobierno municipal, los gobiernos estatales, el gobierno federal.

Ahora en el último sismo levanté el teléfono a la Defensa y me respondieron, el teléfono rojo del secretario de la Defensa y pedí información urgente, me dice: ‘Ya estamos recabando información, en tres minutos tiene, presidente, la información’.

Y en tres minutos tuve la información de todo lo que estaba pasando en el país, con el último sismo, creo que a las tres, cuatro de la mañana.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese, ese.

Entonces, sí, el Ejército, la Marina, todos, están trabajando con este propósito, a la hora que sea.

Muy bien.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: Buenos días. Rocío Méndez, Noticias MVS.

Presidente, dos puntos: ¿Podría contarnos qué acuerdos alcanzaron usted y los líderes empresariales en su pasada reunión en Palacio Nacional?

¿Qué hay del paquete tercero de infraestructura?

¿Y también si se planteó esta preocupación que anunció, por otra parte, Coparmex al respecto de que en algunos estados del país la violencia ya pondría el riesgo el abasto de medicamentos?

Eso, por un lado.

Y, segundo, presidente, ¿ya tiene confirmados sus invitados al 16 de septiembre en esta ceremonia?, ¿quiénes ya estarían participando?

¿Y si pudiera comentarnos, si acaso en su agenda de la próxima semana, estaría incluida una reunión con Antony Blinken?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la reunión fue muy buena con Antonio del Valle, con Francisco Cervantes, son dirigentes de los organismos empresariales y constantemente nos reunimos, se intercambian puntos de vista sobre inversión en México, sobre la situación económica. Y lo cierto es que hay buena comunicación y en esta última plática se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica, ahí vamos avanzando. Si acaso y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación.

Si me preguntan: ¿Cuál es ahora mi preocupación principal?

Es el aumento en el precio de la tortilla.

Ayer tuve una reunión para eso y vamos a reforzar el plan antiinflacionario, en eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa. Siempre estoy pensando en la situación económica, social, de la gente, mucho más que otras cosas; desde luego, muchísimo más que la politiquería, porque si no atendemos al pueblo no cumplimos con nuestro deber.

Entonces, sobre eso hablamos, la parte económica, la parte financiera, bien, en muy buenos términos.

Lo otro, de la Coparmex, pues es parte de los asuntos políticos para no llamar politiquería, pero no es central eso, eso también hay que ya empezar a analizarlo entre todos, socializarlo.

Cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia y no hay elementos, no es más que politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición; y la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del PAN.

Sin duda, cuando estaba este señor De Hoyos jugaba ese papel, no defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros; fue el que me acusó con el rey de España, pero eso no se trató, no eso no es un asunto prioritario, porque estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz, la tranquilidad todos los días.

Es también como los anuncios que hacen en la Embajada de Estados Unidos: ‘No vayan a este estado’, también con tintes políticos.

Es como si yo digo: ‘No vayan a Los Ángeles. No vayan a Nueva York’.

¿Supieron lo que pasó en Nueva York?

A ver ¿por qué no buscas el video?

Vamos a verlo, ni modo que voy a estar diciendo: ‘Oigan, no vayan a Nueva York’. Cómo no vayan a Nueva York, que es una ciudad bellísima los que tienen posibilidad de hacerlo; además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo y claro que tienen problemas ¿no?, como los que vamos a ver, pero ni modo que yo diga: ‘No vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando’. Además, es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado.

Van a ver, porque parece que es una película.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto es Nueva York, el coche negro se le cierra, miren la forma de robar, domina, se baja. Ahí está, vámonos.

Le roban, parece como que se ve un portafolio, ahí va la bolsa y vámonos.

Eso sólo aquí en la mañanera lo puede uno ver ¿no? En las redes y en la mañanera, porque esto no sale en la televisión, no aparece aquí, pero es un poco eso.

Ya hay que ver las cosas con más seriedad y hacer un esfuerzo todos por cambiar, ya dejar esas rémoras de la vieja práctica política.

Pero me preguntabas otra cosa.

INTERLOCUTORA: La ceremonia del 16 de septiembre.

¿Si acaso habrá reunión entre usted y Antony Blinken?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a tener invitados, ya invité.

¿No tienes la lista?

Si me la pasas.

Invité a Evo, ya confirmó.

A Mújica, también confirmó, aunque ya está grande, pero parece que sí viene.

Viene la familia del doctor Luther King, viene su hijo, su esposa y su nieta.

Vienen… Se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado.

Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julian Assange.

Este, déjenme que me acuerde, son… Ah, la hija del ‘Che’ Guevara.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, ya confirmó.

Son como 10 invitados los que me van a acompañar en el Grito y van a estar también en el desfile.

PREGUNTA: ¿Quién no ha confirmado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

PREGUNTA: ¿Quién no ha confirmado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no sé, mañana si quieren les informo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es.

Esos son los invitados, pero no están confirmados todos.

Chomsky, ya está grande.

A ver, pónganlo, porque no les dio tiempo de… Ya, ya, ya, espérense.

Sí, pero todavía no sabemos.

INTERLOCUTORA: ¿Y con Blinken, presidente, se reúne la próxima semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Viene a México a la cumbre.

INTERLOCUTORA: El canciller dijo ayer que sí venía a la Ciudad de México el lunes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Se va a reunir con usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos todavía eso, si él así lo desea, yo lo expresé la vez pasada, con mucho gusto platicamos, pero vienen a lo de la cumbre, van a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, básicamente es eso.

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Quisiera preguntarle, señor presidente, hace tres semanas el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, nos presentó una tabla donde venía por qué era el incremento de la tortilla y se vio en esa tabla que son dos empresas que tienen el duopolio de la harina de maíz, que es esencial para hacer las tortillas.

Estas empresas son: una es Maseca y la otra es Minsa, controlan en 90 por ciento de todo el mercado de la harina de maíz y son los culpables de esto.

El procurador del consumidor dijo que donde estaba la Cofece, porque estas empresas, Maseca nació en 1949 y se ha aprovechado de los Precios de Garantía del maíz cuando estaba la Conasupo y le subsidiaban casi el maíz. Y Minsa nació, bueno, se recompró, era una paraestatal, tenía, el Gobierno de México, tenía una paraestatal que se llamaba Miconsa y tuvo a bien el presidente Carlos Salinas de Gortari en el 92 de privatizarla y fue condonación Minsa, se vendieron las seis plantas que tenía, entonces, se hizo un duopolio privado.

Pero lo que yo quisiera preguntar no es que hace la Cofece, porque ya vimos que no hace nada, por qué no se aplica la ley, la Constitución, el artículo 28 es muy claro, habla que en México están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas.

Entonces ¿por qué no se hace en lugar de estar pagando un instituto autónomo?, que yo no veo que haga nada, ¿por qué no se aplica la Constitución?, porque parece letra muerta, porque no solo en la harina de maíz hay monopolio, hay en muchos del cemento, en el pollo y esto los monopolios siempre afectan a los consumidores y afectan el desarrollo económico de un país.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso se trató ayer, precisamente, estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando, sobre eso tratamos en los básicos.

Y lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos, no está muy diversificado, entonces podemos hablar con ellos. En el caso del maíz, en efecto son dos los que tienen el 90 por ciento del mercado de la tortilla.

INTERLOCUTOR: De la harina de maíz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De la harina de maíz, sí, pero de eso depende la tortilla.

Entonces, vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios.

A ver si no te manda o si no se guardó la gráfica del lunes.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿Cuál?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre los precios, sobre la tortilla, esto.

Préstame…

Este es el precio de la tortilla en autoservicios; ahí no hay problema, pero la verdad es que venden poco, la mayor parte de la gente compra la tortilla en las tortillerías.

Este es el precio del maíz amarillo que se usa básicamente para el sector pecuario, porque el consumo de maíz en México para el consumo humano tiene que ver con el maíz blanco.

Entonces, este es el precio en la tortillería, que va creciendo, esto es lo que nos está preocupando, pero va creciendo a la par de Maseca, no así Minsa, que era la otra empresa que tú… Y esta es una empresa que ya tiene mucho tiempo, pero el señor Juan González yo creo que va a ayudar, porque se acordó ayer que se hable con él, que la Secretaría de Hacienda hable con él, por esto.

Escuchar cuál es la justificación, o sea, lo que no se puede, que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general tienen que haber negocios con ganancias razonables todo el tiempo, porque hay inversión, hay riesgos y porque nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo, se requiere de la participación del sector privado, pero tiene que haber utilidades razonables, no abusar de ciertas circunstancias con ganancias excepcionales en épocas de crisis. Entonces, vamos a hablar.

Y lo que planteas de Minsa, pues es esto, pero Minsa tiene menos participación en el mercado.

INTERLOCUTOR: Sólo tiene el 20 por ciento y el 70 lo tiene…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es.

Esta es la empresa, vamos a llamarle, en los términos tecnocráticos de moda, para hablar en físico, como se decía antes, esta es la empresa preponderante.

Entonces, se va a hablar con los dos. De Minsa es, no sé si siga siendo el mismo, pero era Gómez Flores, de Jalisco; que con los dos tenemos relaciones, buenas relaciones y queremos hablar con ellos para esto y otras medidas que vamos a tomar.

Pero lo queremos es, a ver, ayuden.

Es lo mismo de las distribuidoras, tres cadenas comerciales venden el 80 por ciento, o sea, es Walmart, es Chedraui y Soriana, tres, pues también vamos a hablar con los tres para los básicos.

Y así en otros productos.

INTERLOCUTOR: El cemento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todavía el cemento debe de tener como cinco, seis, ocho empresas, pero aquí son dos.

El atún y a los dos los conozco, a los dos ateneros, son dos los principales, también, entre los dos, pues también como el 80 por ciento y es un alimento relativamente barato y muy nutritivo, es proteína barata.

Y luego el pollo, el huevo.

INTERLOCUTOR: Bachoco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un huevo 2.50, si se mantiene así con dos huevos son cinco pesos, es alimento, no queremos que se vaya a las nubes, además hay producción.

Y también hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado en el caso del pollo, la carne, si la fiebre aftosa hay que cuidarla por lo de la carne de Argentina, que se limita, pero también, si a esas vamos, pues no se tiene mucho control de la frontera sur y entra mucho ganado de contrabando sin control sanitario de Guatemala y habría que preguntarse ¿qué es mejor?, la sanidad animal en Guatemala que en Argentina o que en Honduras o en otros países, En fin, hay que ver todo esto.

Ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación, de que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros hemos logrado controlar.

Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel, que eso sólo nosotros, porque para un tecnócrata tomar una decisión de esas es un sacrilegio, ellos tienen otras fórmulas, pero a nosotros nos ha funcionado, porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión tendríamos la inflación en 14 por ciento y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular, porque todos sabemos, o sea, no hace falta ser economista que si sube el precio de la gasolina y del diésel se va todo para arriba.

Entonces, en la parte energética tenemos control, donde necesitamos participar más es en lo relacionado con alimentos.

Por eso, así como buscamos la autosuficiencia energética necesitamos conseguir la autosuficiencia alimentaria y producir cada vez más básicos, en el caso del frijol tenemos ya resuelto lo del abasto, ya está controlado el precio, porque Diconsa tiene frijol suficiente, pero en el caso del maíz es distinto.

Tenemos autosuficiencia en maíz blanco, nos falta la autosuficiencia en maíz amarillo y ahí tenemos que cuidar que no haya transgénicos y que no se use maíz amarillo para consumo humano, eso lo tenemos que ver, porque sería muy fácil decir: ‘Abrimos’ ¿no? y que entre maíz amarillo, pero no queremos transgénicos.

INTERLOCUTOR: Y transgénico y subsidiado en Estados Unidos la producción de maíz amarillo tiene infinidad de subsidios ¿no? a los productores…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es su política de eso…

INTERLOCUTOR: Y nada más como comentario, según esto el maíz blanco no ha subido de precio casi, lo que ha subido de precio y que impacta en las (inaudible) y se está haciendo un gran esfuerzo para que no suban los energéticos, entonces no se vale que esté subiendo la tortilla por este duopolio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Qué bien que se plantea esto así, con toda transparencia, para eso son estas conferencias, son diálogos circulares y que todos estemos informados de lo que está sucediendo.

Y lo que tú estás planteando, nada más es buscar cómo se resuelven las cosas, o sea, no sólo es el planteamiento del problema, sino la solución, no problematizar nada más, sino es, a ver, qué hacemos sin actuar de manera autoritaria, sino hablar con productores, hablar con distribuidores.

Ayer mencionaba yo algo de cómo se ha optado por no aumentar los impuestos, porque además de que afecta a los consumidores hay distribuidores que abusan, porque si aumenta el impuesto 10 por ciento y ellos aumentan sus productos 20, 30 por ciento y le echan la culpa al gobierno, es que en la miscelánea fiscal y en la Ley de Ingresos viene un aumento.

Entonces, tenemos el compromiso de no aumentar los impuestos porque estamos haciendo un gobierno austero, sin corrupción y que nos alcance el presupuesto para no aumentar los impuestos, para no aumentar el precio de las gasolinas, para no endeudar al país y vamos bien, pero sí tenemos que estar pendientes.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué opinión le merece que varios en Twitter están diciendo que el salario mínimo, que sólo alcanza con el salario mínimo actual para comprar la mitad de las cosas que se compraban con un salario mínimo en el 2018?, esto lo dicen varios tuiteros como el político Fernando Belaunzarán, dicen esto.

Pero esto, no sé si no lean o no, porque en una nota de La Jornada se vio que el salario mínimo se ha recuperado del 19 al 22 en un 65 por ciento; y en la frontera, que es el doble, en un 148 por ciento se ha recuperado el salario mínimo.

El Coneval dice que ha disminuido la pobreza laboral en 1.6 por ciento y los salarios promedio han subido un cuatro por ciento.

Entonces, yo no sé, aquí que está presente Elizabeth, si hay que ponerle más atención, porque estas noticias hay que estar promoviendo, yo pienso que hay que estar promoviendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, para eso es la conferencia, para estar informando.

A ver, pon dos gráficas, una sobre salario mínimo, vamos a repetirlas y otra si tenemos lo de para cuánto alcanza el salario mínimo en maíz, en frijol, tortilla más que nada, que es lo que medimos, pan.

Sí ha habido una disminución del poder adquisitivo por la inflación, por eso hay que atender el problema de la inflación, porque significa pérdida del poder adquisitivo del salario, voy a tener más ingresos, pero si suben los precios se pierde poder.

Pero miren esto, esta es una denuncia al modelo neoliberal que defienden los conservadores corruptos, esto es un: tengan para que aprendan.

Durante todo el periodo neoliberal hubo pérdida, al grado que aun cuando hemos incrementado 65 por ciento de aumento con respecto al 18 el salario mínimo, todavía el salario de México es de los más bajos del mundo, porque estaba en el suelo por estos tecnócratas irresponsables.

Siempre hemos hablado de las mentiras que fueron creando, de que no aumentaban el salario porque se desataba la inflación, que también se entienda, la inflación de ahora se precipitó por el error que cometieron de permitir la guerra en Ucrania, o sea, es una inflación mundial, precipitada por esa guerra, ya venía el problema con la pandemia y se agravó por la guerra.

Ahora pon la inflación.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Miren, esto es el caso de la tortilla.

Este es el frijol ¿no?

Este es 18, noviembre, cuando llegamos, el salario mínimo alcanzaba para tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para 4.5, a pesar de la inflación.

Este es huevo, tres kilos 200, el salario mínimo, ahora 4.2.

Y la tortilla alcazaba para 6.5 kilos y ahora para nueve, pero aquí se nos ha caído en los últimos tiempos.

El frijol no, tortilla y otros alimentos, pero no estamos iguales.

Y hay que seguir informando, pero la gente lo sabe, si no, no nos apoyaran, es la élite, esta conservadora, la que está inconforme, que se sentían los dueños de México y están molestísimos, pero ya se les va a ir pasando.

Muy bien.

Pero a ver ¿no tienes inflación?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, la comparativa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La comparativa.

Esa es la inflación también para que no se esté pensando que es México.

Miren cómo estamos, es todo el mundo y ya estamos arriba 8.2 y pasado mañana o mañana van a dar el resultado de la quincena y seguramente vamos a estar un poquito arriba, aunque ya el pronóstico es que va a empezar a bajar, todos dicen eso, los expertos.

Nosotros no nos vamos a confiar, porque esto sí daña mucho la economía popular.

Bueno, adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Esteban Durán, Vanguardia Veracruz.

Presidente, en este espacio, en estas conferencias matutinas, últimamente se ha dado hablar sobre las cirugías plásticas, las mal practicadas y de las cuales se ha mencionado sin siquiera tener los suficientes datos para que sean completamente ciertas.

En ese sentido, también las figuras públicas del espectáculo, igualmente, se han quejado de esta situación; sin embargo, esto también ha traído, pues estigmatizado a los profesionales de la cirugía plástica y en este sentido se han manifestado en contra de esta situación y señalan que ha habido universidades e institutos sin que hasta el momento las autoridades sanitarias hayan comprobado alguna irregularidad u omisión en estas, son universidades, son institutos, son hospitales que tienen su certificación y que operan de manera correcta.

Igualmente, para este sector médico, quienes han manifestado que las cirugías estéticas han ido al alza en los últimos años, pero, por supuesto, deben se prácticas por médicos certificados para evitar monopolios, en este caso, como el Conacem, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que como muchas otras asociaciones civiles creadas hace dos sexenios se apoderaron, presidente, de este tipo de especialidades médicas en el país, lo que derivó la falta de especialistas en otras ramas.

Presidente, también las cirugías plásticas y reconstructivas, más allá de la cuestión estética, lo cierto es que es una opción para aquellos pacientes, principalmente mujeres, para elevar la calidad de vida mediante la autoestima de las personas cuando esta ha sido impactada por alguna enfermedad o accidente.

En este sentido, preguntar: ¿Si se está analizando, presidente, una forma de regularla para evitar monopolios y poner en riesgo a los pacientes?

También, en este sentido, los senadores José Narro y Guadalupe Antares, de Morena, presentaron iniciativas para reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud para desaparecer este tipo de monopolios y no se ha avanzado.

¿Cómo es que se va a tratar este tema para evitar todas estas irregularidades, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, ya lo hemos tratado aquí, porque una compañera ha estado haciendo ese planteamiento sobre los abusos que se cometen y sí hay pruebas de que se daña a personas.

También coincido que no hay que estigmatizar una práctica médica, más si es reconstructiva y aunque no lo fuese, somos libres para decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo.

Nada más es cosa de verlo como un asunto de salud pública, cuidar a los pacientes, darles garantía de que se trata de médicos verdaderamente especialistas y que no haya monopolios, como en ningún caso, influyentismo, pero no se pueden evitar.

INTERLOCUTOR: Sin embargo, presidente, ha habido situaciones que afectan a profesionales en este sentido, ha sido la Universidad Conde, de Veracruz, donde pues…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, allá se está viendo, porque aquí se comentó un martes de que se iba a llevar a cabo una revisión a partir de que hay denuncias y el supuesto de que se afecta a la gente porque no son profesionales los que hacen estos trabajos.

Entonces, vamos el martes, que van a estar aquí los doctores, a pedirles que nos traten el asunto bien, si te parece.

INTERLOCUTOR: Claro, sí, presidente. Gracias.

En otro tema, presidente, también recientemente han crecido los señalamientos sobre el impago a acreedores por parte de Crédito Real, caso al que se le ha dado seguimiento la Secretaría de Hacienda, también cabe destacar que Nafin es su principal acreedor y el impago viene de 119 millones de dólares, esto sería un golpe muy duro para la banca de desarrollo.

¿Qué avances hay al respecto, presidente, sobre todo porque hay versiones de que pagaran los créditos mediante la sesión de unos terrenos? ¿Tiene usted conocimiento de esto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo conocimiento de que lo está viendo la Secretaría de Hacienda y en todos los casos ya no se practican rescates, no hay mecanismos como el Fobaproa, ya no, porque no podemos estar rescatando a los de arriba cuando los que necesitan ser rescatados son los de abajo.

Si una gran empresa, una financiera, fracasa, ¿por qué la va a rescatar el gobierno con presupuesto público?, que es dinero del pueblo, que eso fue lo que hicieron con el Fobaproa, convertir las deudas privadas en deuda pública, un atraco y una gran injusticia.

Si le va mal a un tendero, a un mecánico, a un productor, porque llovió mucho y perdió su cosecha o no llovió, ¿quién lo rescata?

Entonces, ya ese tipo de prácticas también son de la época del neoliberalismo, ya nosotros no aplicamos esas políticas y si hay defraudación tienen que pagar. Y nada de andar queriendo evadir responsabilidades, ya no hay influyentismo, ya se acabó la corrupción, cero corrupción, cero impunidad, a robar más lejos.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente. Gracias.

Ya, por último, presidente, en un tema de la UIF, el exsenador Roberto Gil Zuarth, del PAN, informó que la Secretaría de la Función Pública detectó un presunto enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por 21 millones de pesos; ya ante el ello el exfuncionario se amparó bajo el argumento de que la UIF no tiene facultades para solicitar o entregar información bancaria o financiera sin autorización, ni colaborar con la Fiscalía General de la República, todo lo contrario a lo que hizo como titular de la UIF; Gil Zuarth ve una contradicción de Santiago Nieto, pero que no tiene lógica esto.

¿Usted cree que la UIF podría investigar esta situación?, ¿tiene alguna opinión al respecto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen que investigar cualquier denuncia tanto la Función Pública como la Fiscalía, pero son asuntos que corresponden a estas instancias analizarlos.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, en este mismo sentido, también…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y atenderlos.

INTERLOCUTOR: Sí, igualmente, yéndonos con la UIF, presidente, en el Estado de México parece ser que no va a haber terreno parejo para la futura candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, porque Alejandra Moral, quien es secretaria de Desarrollo en funciones, ha estado gastando 50 millones de pesos en 300 espectaculares con su nombre y su rostro esto a lo largo de todo territorio mexiquense y obviamente está utilizando los recursos del estado, apoyados por el gobernador mexiquense.

¿Puede la Unidad de Inteligencia Financiera investigar esta grave violación a la pobreza franciscana que usted ha estado pregonando, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en todos los casos, la recomendación es que no intervengan los gobiernos, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales en todo lo que tiene que ver con procesos electorales y existe la procuraduría o la Fiscalía de Delitos Electorales, existe y cualquier denuncia se puede presentar ahí. Y el fraude electoral ya está considerado, que era lo que querían quitar, entre otras cosas, en el Poder Judicial, afortunadamente eso no prosperó o hasta ahora no ha prosperado, está considerado como delito grave.

INTERVENCIÓN: ¿Ve un riesgo en las elecciones mexiquenses?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no porque son otros tiempos, la gente está muy consciente, lo dije ayer, lo he estado repitiendo: México es de los países con menos analfabetismo político, ya no se le engaña a la gente. Es una ciudadanía muy consciente, muy informada, aun con todos los mecanismos de manipulación que existen la verdad se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado, a donde quiera que va uno la gente está muy informada, pero mucho más que los que supuestamente están muy informados.

La gente está muy consciente, muy despierta, o sea, la ignorancia, que ya no es mucha, todos los pueblos del mundo tienen una franja de su sociedad susceptible de manipulación, despolitizados, con ignorancia en muchas cosas, todos.

La franja en México se ha reducido, se ha reducido. Esto es lo que tiene también desconcertados a muchos, que cómo si… Lo que decía Catón, que él es un periodista que tiene mi respeto, sobre todo porque es una gente mayor, pero muy conservador. Para Catón y para los viejos fifís o neofifís conservadores no existe el pueblo y los que deciden son los de arriba la llamada sociedad política, esa era su concepción.

Ellos eran los representantes de lo que en los últimos tiempos se empezó a llamar sociedad civil que no es más que pueblo, pero ellos se sentían los voceros, los expertos, la gente autorizada, con un profundo desprecio al pueblo, muy clasistas, eso no se les quita, porque además están molestos.

Entonces, ¿qué decía Catón?: ‘¿Cómo es de que, con todos los errores que comete el gobierno, siguen teniendo apoyo? Pobre México en qué país vivimos’.

No es al revés, vivimos… Siempre hemos vivido en un país extraordinario, como México no hay dos, pero ahora es un momento estelar, porque hay muchísima más conciencia, más politización.

Imagínense llevar a cabo una transformación de manera pacífica con el apoyo de millones de mexicanos, pero no les quiero hacer las cuentas, porque tampoco sería serio, pero ¿cuántos votaron por mí?

Creo que 31 millones ¿no?, 31 millones, 31 millones.

¿Cuántos son los ciudadanos?

Como 85 millones.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, los que tienen posibilidad de votar y yo obtuve 31 millones.

Bueno, si en la encuesta de Consulta (inaudible), me dan 70 por ciento de 80 millones, 85.

¿Cuánto es?

Son como 50 millones.

INTERVENCIÓN: 56.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 56.

Y saqué 31.

Claro, no es así, no es así, pero es un fenómeno.

¿Y a qué se debe?

Pues, a la revolución de las consciencias.

Entonces, yo respetuosamente les aconsejaría a nuestros adversarios, tomen en cuenta eso, no desprecien al pueblo, ya no es lo mismo, aquí siempre lo hemos dicho.

Que ya el New York Times, que el Washington Post, que ya dijeron esto o esto que vimos ¿no?, las recomendaciones, no viajes a tal estado o no militarices una organización internacional. Está bien.

Pero esto ya cambió, si estuviésemos militarizando tendrían razón, pero resulta… ¿de cuándo acá estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización? Si hay algo que los distingue, que los caracteriza es su autoritarismo, son capaces de cometer barbaridad y media.

Entonces, ya deben de entender que las cosas son distintas y que vale lo mismo un voto, una opinión de un ciudadano de Tapachula que un ciudadano de Santa Fe, o de Las Lomas, o de Polanco; somos iguales, somos iguales, no debe de haber clasismo, nadie tiene que sentirse superior y que vayan respetando, ahí está el ejemplo de Argentina y Chile.

Fíjense, lo de Argentina ¿no? Un acto reprobable, como se le vea. Si se tienen diferencias ¿cómo se va a usar la violencia? Ese es un acto de barbarie, inhumano.

En cambio, en Chile diferencias con la Constitución o el proyecto de Constitución se somete a votación, son los votos y dice la gente la mayoría: ‘No queremos cambio’, esa es la democracia, pero ese es el camino.

Y, lo mismo, no insultar, no caer en lo vulgar, que eso afecta mucho, afecta a la persona, no sólo al que va dirigido el insulto, sino al que insulta, pierde autoridad.

Y claro que hay que debatir y hay que argumentar y no estar de acuerdo en lo que uno considera injusto y hacer valer el derecho a disentir y la pluralidad, eso es la democracia, no es pensamiento único y tiene que haber oposición, pero vamos al debate, a razonar, a argumentar.

Lo otro que también es muy común, empiezan a debatir en los medios, en las redes y empiezan los insultos, pues no, que haya respeto, aunque no estemos de acuerdo y hay formas de expresarlo cuando uno no está de acuerdo y no enojarse y hay que decir gracias a la vida, gracias a la vida.

Y hay que desayunar porque, también, si no se traspasa uno, no hay que traspasarnos y nos regañan porque nos pasamos.

Bueno, vámonos a desayunar y mañana la primera fila como está.

+++++

