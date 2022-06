Ricardo Anaya, Carmen Aristegui y todos los temas de la mañanera de AMLO este lunes 13 junio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues vamos a iniciar la semana con el informe acerca de los precios de los combustibles, vamos a ver también los videos sobre el avance en las obras y vamos a enviar un mensaje a los trabajadores petroleros desde esta conferencia de prensa.

Bueno, me faltó decir que también se va a informar sobre la regularización de los vehículos extranjeros, de cómo vamos, por eso Rosa Icela.

Y el Tianguis del Bienestar.

Adelante, Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos que con corte el 9 de junio, el precio de la mezcla mexicana de precio de la mezcla mexicana de petróleo, 115 dólares con 98 centavos.

Podemos ver en la gráfica claramente que continúa muy presionado y a la alza el mercado internacional. Por eso, también aquí en México, por instrucciones del señor presidente, el incentivo fiscal es del 100 por ciento en los tres tipos de combustible, no se estará pagando en esta semana el IEPS.

El precio promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 93 centavos; el promedio de la Premium en el país, 23 pesos con 84 centavos; y el promedio del diésel, 23 pesos con 23 centavos.

¿Cuáles son las tres marcas que dieron más caro la semana pasada?

Windstar, Chrevron y Oxxo Gas. Y se nos trepó otra vez a las careras Oxxo Gas, ojalá nos apoyen, sobre todo en el norte del país, volviendo otra vez a los precios promedio.

Las más económicas la semana pasada fue Total, G500 y Orsan, que son aliados de los consumidores, la semana pasada.

Vamos ahora por tipo de combustible en las regiones; 76, esta gasolinera en Hermosillo, Sonora, 23 pesos con 99 centavos, los angelitos nomás le ganan tres pesos con 89 centavos a cada litro, por eso tan alto el precio y vamos a compararlo con los 18 centavos que está teniendo de margen Total en Altamira, Tamaulipas, por eso tienen un precio al público por litro de 20 pesos con 35 centavos.

En la gasolina Premium, Mobil, en Monterrey, Nuevo León, la opción más cara a 25 pesos 89 centavos el litro, con un margen de tres pesos 47 centavos. Y franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, tiene la más barata con el margen más bajo, 21.89 el litro con un margen de 19 centavos.

En el diésel, la más cara es Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, para el estado de Veracruz muy alto el precio, 24.99 por litro, 2.58 de margen. Y 18 centavos de margen la más económica con el margen menor, es de Mobil, en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 20 centavos.

Recuerden que a través de la app de Litro por Litro recibimos sus denuncias y quejas. La semana pasada recibimos 183 denuncias y las atendimos a través de 150 visitas, no se encontraron irregularidades.

Y vamos a ver ahora en la app cómo aparece. Sin tomar en cuenta el margen, las más económicas, Servifácil, en Coatzacoalcos, Veracruz, 20 pesos con 14 centavos el litro. Y Total, 20 pesos con 35 centavos el litro, en Altamira, Tamaulipas. Las más caras, Windstar, 24 pesos con 99 centavos en Ahumada, Chihuahua y 24 pesos con 27 centavos de Valero, en Tonalá, Jalisco.

En la Premium, la más barata 21.79 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.96 de franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz. Las más caras 26.50 de Pemex, en Guadalajara, Jalisco. Y 26.49, en Naucalpan, en el Estado de México, de Shell.

Las más caras del diésel, 26.99 de la 76, en Hermosillo, Sonora y 26.49 de Sugaso, de Culiacán, Sinaloa. Las más baratas del diésel, 21.95 BP, en Veracruz, Veracruz y 22.18 de franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz.

También seguimos revisando que de preferencia no cobren los baños y los mantengan limpios.

En el tema de gas LP, tenemos que, si convertimos a pesos y a kilos el precio internacional con corte el 8 de junio, sería de 28 pesos con 38 centavos, mientras que el promedio del gas para cilindros por kilos en las 145 regiones del país es de 24 pesos con 48 centavos, esto es para cilindros de gas.

El mismo 8 de junio convertidos a litros y a pesos, 15 pesos con 15 centavos el litro, es el precio internacional, 13.20 es el promedio de las 145 regiones, en ambos casos sigue funcionando esta política de precios máximos que ha establecido el Gobierno de México.

Vamos a ver ahora que siguen apareciendo afortunadamente aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo en la región, hay casos en Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. Un ejemplo, Gas Premium en Tepeji del Río, Hidalgo, tiene un precio al público por litro de 12 pesos con 30 centavos, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos con 78 centavos, un peso, poquito más de un peso de diferencia en favor de los consumidores.

Y si lo vemos ahora para cilindros de gas por kilo, también hay ejemplos en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Yucatán, en Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato. Uno de ellos, Flama Azul, en San Andrés, en Oaxaca, tiene un precio de 22 pesos 97 centavos al público por kilo, mientras que el precio máximo es de 25 pesos con 57 centavos, muy buena la diferencia, más de tres pesos de diferencia en favor del consumidor.

Hicimos constataciones y visitamos 614 la semana pasada expendedores de gas. Todos cumpliendo con los precios máximos y no encontramos ninguna irregularidad en el tema de kilos o de litros completos.

Quién es quién en el precio de los 24 productos de la canasta básica, de lo que más se consume de las familias mexicanas y tenemos la estadística desde que empezamos a medir estos 24 productos.

Tenemos esta línea negra que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, exclusivamente en tema de alimentos. La línea roja son los promedios de los precios más altos y la línea verde es el promedio de los precios más bajos. Vemos cómo esas líneas se van acercando, lo cual nos habla de que estamos empezando a entrar a un periodo, afortunadamente, de estabilidad. Una ligera baja en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en este tema de alimentos y una ligera baja en los precios máximos también.

Vamos a ver por la zona centro, encontramos que la más cara para estos 24 productos fue La Comer, en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, donde estos 24 productos se vendieron en mil 159 pesos con 89 centavos.

Y tenemos que la Central de Abastos es la opción más barata, la de Iztapalapa, en la Ciudad de México, mil 29 pesos con 65 centavos. Y hay ejemplos como el de Bodega Aurrera en Tlaxcala, Tlaxcala, que lo tiene en mil 44 pesos con 40 centavos.

Y nos vamos a la zona centro norte, en donde Walmart es la opción más cara, en Guadalajara, Jalisco, donde el paquete lo tiene en mil 156 pesos con 70 centavos, mientras que la Central de Abastos de Durango, Durango, lo tiene en 991 pesos con 50 centavos.

Pero ahí mismo, en Guadalajara, en Bodega Aurrera, lo encuentran en mil 98 pesos con 50 centavos. Estamos viendo ahí una diferencia muy significativa además de 70 pesos de este paquete sólo en la ciudad de Guadalajara.

Y nos vamos a la zona norte donde la opción más cara es Walmart, Walmart andan muy careros esta semana, muy pasados de rosca con sus precios, en Chihuahua, Chihuahua, mil 125 pesos con 30 centavos, mientras que casa Ley en Saltillo, Coahuila, la tiene en un mil un pesos con 85 centavos.

Por último, en la zona sur sureste tenemos que Super Aki es la opción más cara, esto lo encontramos Solidaridad, Quintana Roo, a mil 141 pesos con 40 centavos, mientras que en Chedraui, de Oaxaca, Oaxaca, el mismo paquete, los mismos productos mil 36 pesos con 95 centavos.

El día de hoy toca reportar el tema de remesas. Recuerden que ya son informes cerrados de las autoridades competentes del sector financiero y tenemos que recibieron cuatro mil 718 millones de dólares, un gran esfuerzo que sigue realizando las heroínas y héroes que trabajan en los Estados Unidos y envían sus remesas a su esposa o mamá acá en México.

Tenemos que es un 70.89 por ciento más alto que el año 2018, un 58.85 por ciento más alto que el 2019, 62.16 por ciento más alto que el 2020 y 16.55 por ciento más alto que el año pasado, con una clara tendencia a la alza a lo largo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y eso lo podemos ver en esta gráfica transexenal.

Y, por último, quién es el que la mejor opción para que lo tomen en cuenta las heroínas y los héroes que trabajan allá en los Estados Unidos. Se les recomienda en base a estos resultados que utilicen uLink, porque por el promedio de los 350 dólares de su remesa reciben seis mil 839 pesos acá en México, porque no cobra comisión uLink y tiene un promedio de tipo de cambio en este periodo de 19 pesos con 54 centavos.

Y vemos que Ria Money Transfer es la que es la peor opción, da seis mil 585 pesos con 60 centavos, poquito más de 250 pesos de diferencia de menos, ¿por qué?, porque tiene un tipo cambiario, que es algo que debemos de fijarnos allá las heroínas y héroes en Estados Unidos, es de 19.20 el tipo cambiario en vez de 19.54 y en lugar de que sea cero la comisión es una comisión de siete dólares.

Y si es en depósito a cuenta, porque esto fue en efectivo, en depósito a cuenta la mejor opción sigue siendo uLink, seis mil 839 pesos por los 350 dólares, tipo de cambio de 19.54, no cobran comisión.

Mientras que Pangea Money Transfer es la peor opción, con seis mil 607 pesos con 71 y centavos, más de 200 pesos de diferencia porque el tipo cambiario es 19 pesos con 15 centavos por dólar y cobran una comisión de 4.95.

Los que siguen aportando un seguro contra robo y eso ya es la ventanilla para recoger el dinero acá en México, es Elektra, Bodega Aurrera y Caja Popular Mexicana.

Recuerden que para que les rinda el dinero hay que escoger allá en Estados Unidos cuál es el canal más conveniente y entre ellos el que establece un promedio muy favorable también es Telecomm.

Muchas gracias.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente.

Tenemos la actualización del informe sobre la regularización de los autos extranjeros que no tienen una legalidad en el país.

Así decir que, por instrucción presidencial, desde el pasado 27 de febrero se está ya en un programa intensivo de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Esto para asegurar, primero, la parte de todo lo que tiene que ver con la política de seguridad para que todos los vehículos estén perfectamente identificados ante la comisión de cualquier delito; el otro, pues obviamente para dar certeza al patrimonio de las personas que tienen en posesión estos automóviles.

¿Quiénes son las instituciones participantes?

Fundamentalmente es la Secretaría de Seguridad Pública a través de las Mesas de Paz y a través del Secretariado Ejecutivo, participa el Repuve y por supuesto la Secretaría de Hacienda en donde está el SAT y también la Agencia de Aduanas.

También son 12 estados los que participan; Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, estado de Coahuila, también Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas y a partir del próximo lunes estaríamos en el estado de Puebla, de acuerdo a su instrucción, señor presidente.

Adelante. También decir la información del 19 de marzo al 11 de junio. A la fecha se han regularizado 116 mil 36 vehículos que ya tienen sus documentos en regla. También se han agendado 304 mil 460 citas y también ya hay en operación 77 módulos, que se pueden ver aquí en el mapa y 173 carriles ya también operando.

Insisto, son 12 de los 12 estados, están operando y el próximo lunes será Puebla.

Aquí está el cuadro con los módulos que están en operación, con las citas generadas en el sistema y los autos regularizados hasta el momento, para un total de 116 mil, siendo el estado de Sonora el primer lugar con 25 mil 513, también muy importante el estado de Chihuahua con 21 mil 377 y Baja California con 17 mil 15, entre otros.

Adelante. ¿Qué se necesita?

Recordar son tres pasos:

Generar una visita a través del sitio web www.regularizaauto.sspc.gob.mx.

Segundo, se tiene que realizar el pago de dos mil 500 pesos mediante una línea de captura y acudir el día y la hora de la cita con los requisitos para que las personas no estén esperando a veces a altas temperaturas, sobre todo en el norte del país.

El monto recaudado, también informar, señor presidente, que van 290 millones, que hasta la fecha han sido erogados por los usuarios de este programa y ya Chihuahua… bueno, Baja California, ha alcanzado más de 42 millones, Chihuahua más de 53 y en el caso de Sonora 63 millones y Zacatecas 34 millones. Lo digo en números redondos, pero está para que cuando, así usted ya lo instruya el SAT, pueda ir proporcionando estos recursos que, como usted lo ordenó, son recursos que van a ir a dar la pavimentación en las calles de los municipios que contemplan estas entidades.

Algunos de los módulos que se han instalado, aquí está en Los Mochis, en Morelia, en Tepic, en Hermosillo, en Tijuana, en Zacatecas y también tenemos otro de Culiacán, donde estuvimos recientemente con el señor gobernador en la supervisión de uno de los módulos.

Este sería el reporte por este programa.

Vamos a Tianguis de Bienestar. En Tianguis de Bienestar recordar que participa la Secretaría de la Defensa Nacional, también participa la Secretaría de Hacienda, la Función Pública y la Secretaría de Seguridad coordina los trabajos con el apoyo del Indep, del SAT, de Aduanas y actualmente en el estado de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por instrucciones del presidente de México se inició en el mes de marzo de 2021 este trabajo para la acción institucional Tianguis del Bienestar para implementarse en los municipios más alejados y con mayor necesidad en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

A partir del 11 de agosto se dio inicio con este programa, que consiste en la entrega de bienes decomisados o incautados y que se entregan de manera gratuita y son artículos completamente nuevos y en buen estado y uno de los principales objetivos es recordar que es devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde.

En este esfuerzo participan el secretario particular del señor presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, que siempre está en la vigilancia del programa, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las autoridades locales.

Adelante. Aquí está un cuadro resumen en Guerrero, los municipios, las comunidades, las familias y los bienes entregados. También en Veracruz, en Oaxaca en la primera vuelta y en Chiapas, donde estamos actualmente, ya se ha cubierto los municipios de Tenejapa, Larráinzar, Huixtán y San Juan Canuc.

Aquí vale decir que hemos recorrido 191 comunidades, no solamente las cabeceras, sino se invita a participar en estas comunidades en el Tianguis de Bienestar. A la fecha se llevan un total de 65 municipios, mil 605 comunidades, 131 mil 274 familias y cuatro millones 664 mil 772 bienes entregados a las familias.

Adelante. Aquí está. Hay que agradecer siempre el apoyo que nos proporcionan los gobernadores de los estados, así como los presidentes municipales. En este caso, que estamos en Chiapas, pues agradecer al doctor Rutilio Escandón, así como a la maestra Victoria Cecilia Flores, también al licenciado Óscar León Ramírez, miembros de su equipo, así como a los delegados del gobierno y las presidentas y los presidentes municipales.

Actualmente terminamos aquí, seguimos en Chanal, Amatenango, Oxchuc y Mitontic y Aldama. Entonces, vamos a seguir cubriendo cada uno de estos municipios de acuerdo a su instrucción, señor presidente.

Adelante. Aquí están algunas de las imágenes en Chiapas.

Adelante. Y está participando también el IMSS-Bienestar con detecciones de diabetes y también sobre el tema de la presión arterial, en fin, todas las detecciones de enfermedades y a partir ya del próximo lunes, de hoy, se incorpora el Imjuve con talleres y actividades que están solicitando en estas comunidades.

Adelante. Es importante este dato que usted había solicitado, señor presidente, cuál es la disminución de los costos de almacenaje por este número de artículos que estaban en estas bodegas y patios. El ahorro es de más de 224 millones de pesos a partir de la implementación del Tianguis de Bienestar. No solamente se beneficia a las personas, a las familias de estas poblaciones, sino también hay un ahorro por la desocupación al que usted hacía referencia, señor presidente.

Y próximamente ya se cerrará un patio privado en Ciudad Juárez, otra bodega en Monterrey, Nuevo León y se desocupará un patio de contenedores en Manzanillo, Colima.

Hay que decir que esta información es del Indep y del SAT y también de Aduanas.

Ahora, de acuerdo también a su instrucción, ya estaremos en los municipios, en los 14 primeros. Tianguis de Bienestar llegará a otros municipios de Oaxaca, principalmente afectados por el huracán Agatha. Es importante decir que vamos a estar en Chiapas y continuaremos también, al mismo tiempo, paralelamente en el estado de Oaxaca, en aquellos municipios que tuvieron la declaratoria de emergencia. En total, sumarán 31 municipios. Tenemos agendados los primeros 14 aquí con las comunidades respectivas y vamos después a los siguientes 17.

Ahora, si nos permite, solamente un video muy breve, señor presidente.

(INICIA VIDEO TIANGUIS DEL BIENESTAR CHIAPAS)

VOZ MUJER: El Tianguis del Bienestar llegó a Chiapas para apoyar a las familias más necesitadas y elevar su calidad de vida. Inició el 25 de mayo y en tan sólo ocho jornadas se atendieron más de 19 mil familias de los municipios de Tenejapa, Larráinzar, Huixtan y San Juan Cancuc.

En 191 comunidades se entregaron de forma más de 480 mil bienes nuevos que fueron incautados o decomisados como ropa, zapatos, juguetes, mochilas, utensilios para el hogar y otros artículos de primera necesidad.

Serán 15 municipios a los que llegue el Tianguis del Bienestar en Chiapas para resarcir una deuda histórica.

VOZ MUJER: Porque amor con amor se paga.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO)

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Es viernes 10 de junio y estamos en las naves de los talleres de mantenimiento de la refinería. Este es el taller de soldadura y paileria. Ya está el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller electrónico y los almacenes. Ya estamos aprovechando, la gente ya está haciendo aquí el trabajo, ya estamos llevando la tubería hacia a los racks.

VOZ HOMBRE: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Jumbo Kinetic con los módulos de calentadores a fuego directo para la planta reformadora de naftas y se llevaron a cabo las maniobras de descarga y traslado de los equipos para preparar su montaje.

En el área de proceso se realizó el montaje del equipo compresor centrifugo en la planta coquizadora, montado con el sistema hidráulico Gantry. También se realizó el izaje de la estructura de la barrena de la mesa número 2 de los tambores de coque.

Se finalizó la instalación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas y en la planta hidrotratadora de diésel se instalan módulos de radiación. Asimismo, los trabajos de aislamiento térmico de las torres se encuentran en su etapa final.

Continúa el detallado en la colocación de pavimento en las diversas plantas químicas y en las subestaciones eléctricas se avanza en el equipamiento inferior y exterior.

Continúan los trabajos en la zona de recuperadores de calor y caldera auxiliar y el montaje de tubería en el área de cogeneración y efluentes.

Las naves de los talleres de mantenimiento del sector mecánico, de intercambiadores y pailería, eléctrico, electrónico, instrumental y almacenes ya están funcionando dentro de los trabajos de la construcción.

En la zona de almacenamiento se realiza el detallado final en los tanques esféricos y en los servicios de integración se avanza en el rack principal y en la instalación de tubería en los diversos racks.

Se trabaja en la colocación de puentes en los racks y en la colocación de las diferentes piezas que conforman el gran quemador elevado.

Se concluyó la construcción de la planta isomerizadora de pentanos.

Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 13 de junio de 2022.

En el Tramo 1 avanza el ensamble de rieles y durmientes en El Triunfo Balancán, lo cual se realiza mediante escaleras de 24 metros de longitud. Una vez concluidas, estas piezas se integrarán a la vía férrea del Tren Maya.

En el Tramo 2, a la altura de Uayamón, Campeche, continúan los trabajos de construcción y colocación de diversos pasos de fauna, con lo cual se conservará y protegerá el ecosistema. También avanzan las obras de drenaje transversal con materiales de alta calidad, lo que evitará posibles inundaciones en la vía.

En el Tramo 3, cerca de las localidades de Xtepén y Tebec, del municipio de Umán, Yucatán, avanza la cimentación de un viaducto de 128 metros que permitirá el paso del tren por la parte superior para no afectar el tránsito de vehículos en la carretera Mérida, Campeche.

En el Tramo 4, en el entronque Pisté, de Yucatán, siguen adelante los trabajos de un paso inferior vehicular que también será necesario para el paso del tren en armonía con la circulación de vehículos.

Como parte de las obras complementarias a la vía férrea, avanza la construcción de un nuevo edificio donde se ubicarán oficinas, caseta de policía, sistema de controles y área de servicios en la plaza de la caseta de cuota Chichén Itzá.

Ya son más de 110 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya Avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte-Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 52 por ciento.

En la ataguía aguas arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección, así como la conformación de bordillo.

Se está colocando la segunda etapa del geocompuesto que dará impermeabilidad a la ataguía aguas arriba.

En el Túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel.

En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención.

En el canal de llamada del vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de acero de refuerzo y concreto de cubierta reflectora.

En el canal de llamada del vertedor 2, sobre el canal de descarga, se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales.

A la fecha se han generado tres mil 815 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Bueno, antes de darles la palabra, decir a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de base, transitorios, jubilados, que se está atendiendo su petición para que no les falten sus equipos, sus uniformes. Esto lo han estado solicitando y me comprometí a que lo más pronto se termine de entregar todo el equipo que requieren los trabajadores de Pemex, estos uniformes, cascos. Hoy se va a dar un informe detallado del avance que se tiene en la entrega de estos equipos.

Y también informar que va a continuar la basificación de trabajadores transitorios, sólo que nos estamos poniendo de acuerdo con los dirigentes sindicales. Aprovecho para exhortarlos, llamarlos a que se acepte el que se vaya basificando primero a quienes tienen más antigüedad. Que no haya recomendados, que no haya influyentismo; mucho menos que haya corrupción en la entrega de las plazas, de las bases.

Hay transitorios que tienen 20 años o más y merecen tener su base. Entonces, hay una página de Pemex, no sé si la tengan, es en Pemex más bienestar laboral. Si no, les entrego el documento y ustedes lo ponen, sobre todo para que se estén informando, que sepan en dónde pueden tener información y nosotros entregar toda la información.

A ver si a partir de hoy se actualiza y se informa, además de la página, una comunicación de Pemex sobre los dos temas: lo de uniformes, equipos para los trabajadores y lo de la regularización o basificación y el exhorto a los dirigentes sindicales para que nos ayuden.

Quiero comentar que los trabajadores de Pemex, como los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, están actuando de manera muy responsable, estamos avanzando en el rescate de Pemex con los trabajadores.

Ayer estuve en la refinería de Minatitlán y todos los trabajos de modernización, de rehabilitación los están haciendo los trabajadores y los técnicos de Pemex. Antes todo era empresas particulares, no todas quedaban bien y corrupción; ahora son los técnicos, son los trabajadores, por eso merecen toda la atención.

En el caso de los electricistas, acaba de pasar lo del huracán en Oaxaca, el Agatha, afectó 31 municipios de la sierra y de la costa y en 10 días los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad restablecieron el servicio eléctrico.

Yo nada más pregunto: si no existiese, como quieren los conservadores, la Comisión Federal de Electricidad y predominaran las empresas privadas, sobre todo extranjeras, ¿en una circunstancia como esa le interesaría a Repsol restablecer el servicio eléctrico en las comunidades de la sierra de Oaxaca? Es fundamental tener estas empresas públicas.

Y en el caso de Pemex, hablaba yo de las refinerías, por eso estamos mejor en cuanto a inflación en comparación con Estados Unidos y con otros países, porque cuesta menos la gasolina en México, porque estamos rehabilitando las refinerías y esto por los trabajadores y por los técnicos.

Aprovecho también para informarles que se tomó la decisión de comprar la parte de Shell de la refinería Deer Park y ya es de la nación.

¿Saben cuánta utilidad ha tenido esa refinería desde que se compró?

Cuatrocientos millones de dólares. Este año se paga.

Y digo esto porque acabamos de hacer una operación parecida en el caso de una empresa de telecomunicaciones, Altán y voy a volverlo a repetir porque nuestros adversarios no lo entendieron o no quieren que actuemos como lo hicimos.

Esta empresa Altán, la que crearon en el gobierno anterior y, como se hacía en todo el periodo neoliberal, se entregaron las concesiones y además crédito de la banca de desarrollo, es decir, de Nacional Financiera, que es banca pública. Acuérdense cuando lo de Odebrecht, lo mismo, les entregaron las concesiones y les dieron los créditos.

Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de internet en todo el país y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones, es una asociación.

Y también es una red que ya tiene un alcance del 70 por ciento a nivel nacional y nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todos los pueblos de México y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente; o la hay, pero está abandonada la fibra óptica, hace falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con internet, a todos los pueblos de México con internet, que es un paso hacia adelante, es toda una revolución el que haya internet en todos los pueblos del país, que ese es nuestro propósito.

Entonces, por eso se decidió que como tenían estos créditos y había otros socios, pero era más lo aportado por la banca de desarrollo que lo que tenían otros socios, si nosotros invertíamos una cantidad adicional nos convertíamos en socios mayoritarios de la empresa y ya tendríamos una empresa de telecomunicaciones al servicio del pueblo de México. Entonces, ya tenemos esa empresa y esto va a ayudar mucho en el propósito de conectar, de comunicar a todo el país.

Acuérdense que el internet es información y son contenidos educativos, cómo enfrentamos relativamente el problema educativo cuando la pandemia, pero no se pudo llegar a todos lados porque no había internet. Entonces, para la educación, para la salud, para todo es un servicio muy importante.

Y es un asunto de Estado porque, si lo dejamos en manos de las empresas particulares, pues, como es lógico y no es ningún delito, ellos van a buscar invertir y que haya internet en donde están los clientes, en las grandes ciudades, lo que pasaba antes de la nacionalización de la industria eléctrica, los pueblos no estaban electrificados porque no les convenía a las empresas invertir en las comunidades marginadas.

Por eso se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y por eso ahora el 96 por ciento de los pueblos de México tienen energía eléctrica; si no, no contarían con este servicio o no se tendría el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad en caso de desastres para el restablecimiento de la energía eléctrica.

Entonces, ahora ya tenemos esta empresa de todos los mexicanos. Desde luego, es una sociedad, pero con participación mayoritaria de la administración pública del Estado.

El informe lo va a dar la Secretaría de Hacienda esta semana. Lo digo porque ya hay la oposición de un rescate, ya salió hasta en El País, Loret de Mola, todos somos Loret. Entonces, vamos a informar exactamente sobre toda la operación, va a estar con ustedes el secretario de Hacienda.

Estoy muy contento por esta operación, porque así vamos a poder asegurar que haya comunicaciones.

Y además otra cosa, que haya competencia para que los precios no se vayan a las nubes, que no haya monopolio. ¿Se acuerdan cómo crearon todo el andamiaje de las llamadas reformas estructurales, la reforma en comunicación, como la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética y todo para beneficio de las minorías?

En el caso de las comunicaciones, decían, para que no haya monopolios y crearon organismos autónomos, todos los organismos autónomos, casi todos dominados por las grandes corporaciones. Se suponía que era para evitar el monopolio y terminaron manejando los organismos autónomos empleados de las corporaciones. Acaba de salir un servidor público consejero de uno de estos organismos autónomos en telecomunicaciones y ya está trabajando en una corporación de telefonía.

Entonces, estamos buscando pues que, en efecto, no haya monopolios y proteger a la gente y darles el servicio a los ciudadanos, pero esto no les gusta, no quieren los conservadores, dicen que es de los años 70 nuestra política, eso lo dice ayer el periódico famosísimo, el Wall Street Journal. ¿No tienes la nota por ahí?

Ah, este es Gabriel Contreras, expresidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahí está, pasa a una empresa en Estados Unidos de telecomunicaciones.

¿Se acuerdan cuánto se habló de esto, como de las reformas educativas, la fiscal, la energética? Medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, sobre este tema dedicó muchísimo tiempo a entrevistar a expertos Carmen Aristegui.

¿Y en qué terminó todo?

Todo fue una farsa, una simulación. Por eso les molesta.

¿Cómo crearon todos estos organismos autónomos?

Bueno, para beneficiar a las grandes corporaciones y afectar al pueblo de México.

Esas son nuestras diferencias de fondo, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación.

No sé si tienes el Wall Street Journal. Es hoy o ayer, bueno, es casi todos los días. Sí, ahí está. ¿En dónde…? Con eso de que… Ah, sí.

Según la traducción que me hicieron, porque yo no hablo inglés, el presidente populista está… Ah, aquí está, sí. Esto es en defensa de Iberdrola, sí, que buscamos el control estatal, regresar a los años 70. No, lo que buscamos es que se acabe la robadera, que se vayan a robar más lejos, eso es todo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) ¿A qué hora viene hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Viene hoy pues a lo mismo, viene a ver cómo se está avanzando para resolver los problemas energéticos.

Estados Unidos tiene un grave problema porque ya está a más de cinco dólares el galón de gasolina en promedio.

¿Y saben por qué están padeciendo esa crisis en Estados Unidos y en otros países?

Porque los especuladores, los que manejan los mercados financieros y los expertos a través de los medios de información vendieron muy por adelantado el que ya se no iba a utilizar el petróleo y que ya era la era de los autos eléctricos y se dejó de invertir en la industria petrolera.

¿No se acuerdan que había un candidato del bloque conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos?

¿No tendrán por ahí la imagen? Les va a costar un poco conseguirla. Pero creo que en campaña decía que yo estaba atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque porque ya no era el tiempo de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico.

Pero no sólo fue aquí, fue mundial y ahora por eso los precios elevados a partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo.

¿Ya lo tienen? A ver. Es que hace falta reflejar la memoria porque, si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traigo con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz, esto para los jóvenes y esto explica el porqué ahora en momentos de definición involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz papá.

INTERVENCIÓN: De Con

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ferriz de Con.

A ver, ¿qué decía?

(INICIA VIDEO)

RICARDO ANAYA CORTÉS: Una de dos: o yo ya no entiendo nada o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. A ver, yo te pido que me des tu opinión sincera, lo planteo en tres puntos muy concretos:

El primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo, que proviene de tus impuestos? Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones:

Opción 1, extracción de petróleo, o sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo.

Opción 2, refinación de petróleo, o sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos.

Bueno, como una persona inteligente seguro me vas a decir: ‘Pues déjame cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones.’ O sea, tú seguramente me dirás qué necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuáles de los dos negocios te parece mejor para Pemex.

Pero, para no complicar las cosas y que además los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado.

Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril; refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana tres dólares por barril. Y conste que son sus datos los que estoy usando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuesta 14 extraerlo y se vende en 65… 51, sí y esa es utilidad porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo, todo es ganancia.

RICARDO ANAYA CORTÉS: Y, en cambio, refinando petróleo y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números la ganancia es muchísimo menor, tres dólares por barril. Digo, en realidad es bastante menos, pero por ahora vamos a dar por buenos sus datos.

Carlos Elizondo, un exdirector del CIDE, exconsejero de Pemex, lo ha explicado de manera impecable. Ahora, no hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar tres. Pero López Obrador no lo entiende, o sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco que, por cierto, se volvió a inundar y es un total desastre.

Pero, espérate, se pone peor, va el segundo punto. Todo mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo, las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a hacer un vehículo de gasolina, o sea, todos van a ser eléctricos.

Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina. No hay duda, el petróleo va de salida, pero resulta que, caminando por su rancho, ahí entre palmeras, López Obrador cree que tuvo una idea brillante, escucha esto, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No extraer más petróleo crudo que el que necesitamos para producir nuestras gasolinas, esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones.

RICARDO ANAYA CORTÉS: ¿Cómo que para las nuevas generaciones? Esto es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las nuevas generaciones; cuando crezcan sus hijos no van a valer nada. En el futuro el petróleo no va a valer nada; o sea, las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos, les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo.

Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita, que vale mucho dinero y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la solar.

Eso me lleva al tercer y último punto.

¿Cómo que energía solar, dirá López Obrador? Si todos los países tienen sol, ¿cómo va a tener mucho valor?

Es que no le han enseñado este mapa. La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad, por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara.

O sea, fíjate lo afortunados que somos. Inglaterra, que no tiene nuestra radiación, tiene planeado hacer un cabe de tres mil 800 kilómetros para comprar electricidad de Marruecos, que sí tiene sol, como nosotros. O sea, para darnos una idea, es la instancia de México hasta el centro de Canadá

Otro ejemplo, Singapur, que no tiene un territorio como el nuestro, tiene planeado un cable todavía más largo, cinco mil kilómetros para traer energía solar desde Australia que, como nosotros, sí tiene muy buena radiación. O sea, es la distancia de Monterrey a Alaska.

Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex, aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia a las energías renovables, especialmente la energía solar. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada en el futuro.

Pero, otra vez, el problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance, sólo hace falta sentido común y visión de futuro.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Perfecto. A ver, pon lo que me entregaron los ingenieros petroleros de la refinería de Minatitlán ayer.

Fíjense lo que estamos haciendo desde el principio del gobierno, desde el 19, en contra de esta postura. Gracias a eso que estamos haciendo con los trabajadores es que tenemos precios bajos de combustible.

Esos ejemplos que pone, en Estados Unidos la gasolina pues son como, decía yo, cinco dólares por galón, deben de ser como 28 pesos el litro promedio, pero en Europa, España, debe de ser como 45, 40, 45 pesos el litro de gasolina y nosotros estamos en promedio de… La regular.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: De 23.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De 23, promedio.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Promedio y 22 la regular.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En 22 la regular.

Miren, esto es de los ingenieros, es de ellos. Ahí está reconstruido lo que nos dejaron. Por estos trabajadores en las seis refinerías incrementamos la producción del combustible al doble.

Miren cómo estaba, miren.

Bueno y lo otro, nada más aclarar que cuando pone el ejemplo de que se gana más extrayendo el petróleo, pues sí, porque yo lo explico, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva.

Pero esos 50 dólares, ¿sí? también le quedan a la nación, más los tres dólares. Porque cuando estamos hablando de que, él mismo dice, tres dólares de utilidad en la refinación, eso incluye de que la refinería pagó el crudo a precio de mercado. ¿Y quién extrae el crudo? ¿Quién se queda con la utilidad del crudo? Pemex.

Son visiones distintas y lo cierto es de que, si no hubiésemos iniciado nosotros con este cambio de política, pues hubiesen acabado con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex y estaría en llamas el país porque, imagínense, sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, ¿cuánto costaría la gasolina?, si desde el principio en el tiempo que llevamos hasta ayer y está en mi texto del mensaje, creo que 26 mil millones de pesos para rehabilitación de las seis refinerías.

Cuando llegamos estaban procesando alrededor de 400 mil barriles, ya estaban vendiendo las plantas —que las vamos a recuperar— al interior de las refinerías y dejando todo, como lo hicieron con la petroquímica, que era de lo mejor que había en el mundo y la convirtieron en chatarra, en el periodo neoliberal y querían lo mismo para la refinación.

Afortunadamente se dieron los cambios y claro que hay una modificación, un viraje, no vamos a seguir con la misma política neoliberal en el sector energético.

Pero son como 26 mil o 30 mil millones. En mi texto de ayer para dar entrada al video creo que hablo de eso.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es una gente muy decente, una persona respetuosa.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Treinta y siete mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Treinta y siete mil millones es lo que hemos invertido hasta ayer en la rehabilitación.

Pero no sólo eso, vamos a inaugurar una primera etapa, también lo adelanto, va a iniciar un proceso de prueba en la refinería de Dos Bocas, como inició un periodo de pruebas cuando hicieron la última refinería que fue en Salina Cruz hace un poco más de 40 años, la iniciaron y llevó como seis meses, ocho meses que ya empezara a producir de manera óptima, pero nosotros vamos a iniciar un proceso el día 1º, que va a llevar posiblemente seis meses, para que ya tengamos capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

Y también porque el propósito es no comprar las gasolinas en el extranjero. La lección, esto para los jóvenes, es que se logre la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos, eso nos protege.

El candidato del PAN hablaba de Europa. Imagínense cómo están, con todo respeto, los europeos en materia energética. Poniendo de ejemplo a Europa, lo que cuesta la energía, el gas, lo que cuesta las gasolinas en toda Europa, porque no producen.

Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Entonces, el plan es terminar la coquizadora de Tula para finales del año próximo y esta semana resolvemos ya el inicio de la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para procesar combustóleo y producir gasolinas, porque la gasolina tiene más precio que el combustóleo. Pero no sólo eso, se deja de contaminar con el combustóleo y se exprime más el crudo y se obtienen más gasolinas, para lograr el objetivo de la autosuficiencia, que ese es el propósito principal.

¿Sí los tienen? Vamos a esperar.

Tú, tú, tú, tú, hasta ahí, tú también, a ver si alcanzas.

PREGUNTA: Buenos días, presidente de todos los mexicanos; buenos días a los colegas, buenos días a la secretaria y al procurador.

Soy Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía.

Recordarle que el 1º de julio es el Día Nacional del Ingeniero, presidente, el próximo 1º de julio.

Y, bueno, una vez que se elimine el horario de verano en México se romperá la coordinación bursátil que existe entre los mercados de nuestro país y los de Asia, Europa y Estados Unidos.

La pregunta es: ¿hay alguna recomendación de su gobierno al Banco de México, entidades financieras, para que se anticipen a cualquier evento negativo que pueda desembocar en una corrida financiera, es decir, fuga de capitales o de afectación al superpeso con esta decisión?

Y saber si, más allá de las razones científicas y de salud, se puede decir que no se percibe en el horizonte ningún temor que pudiera afectar la paridad de nuestro peso, dólar, ni en el nivel de nuestras reservas internacionales, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por eso se está informando con tiempo.

Y es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie, lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido y con eso pensamos que en lo económico se resuelve.

Pero, además, están los estudios terminados de que afecta a la salud el llamado cambio de horario y por encima de la salud nada ni nadie, lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano.

Entonces, hay que irnos preparando.

No pasa nada en la cuestión financiera. Antes a los presidentes los ‘acalambraban’ los tecnócratas, les decían: ‘Esto no se puede hacer porque va a haber devaluación, va a haber fuga de capital’ y ellos mandaban, el presidente les hacía caso en todo, los tenían como peleles. Acuérdense que no aumentan los salarios de los trabajadores con la mentira de que iba a producir inflación el aumento del salario, cometieron la barbaridad durante todo el periodo neoliberal de desplomar el salario, el poder adquisitivo del salario con esa mentira y así hay otras.

A ver si no tienes lo de la caída del salario en el periodo neoliberal con la excusa, el pretexto, la mentira, de que iba a haber inflación.

¿Cuánto tiempo engañaron con eso?

INTERLOCUTOR: Más de 36 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Entonces, lo mismo, quieren decir ahora: ‘Se va a caer la bolsa, va a haber inflación si hay cambio en el horario’. No, no, no pasa nada.

También cuando la gente canceló en una consulta lo del aeropuerto, hasta Loret de Mola y… ¿Cómo se llama el…? Chumel, sus pronósticos, hubo uno de ellos que dijo: ‘Les recomiendo comprar dolaritos porque se viene la devaluación, se va a ir a 30 o a no sé cuánto el peso’. Miren lo que hicieron con el salario con esa mentira.

La otra mentira así, monumental, el que no entraban los jóvenes a las universidades porque reprobaban el examen de admisión y así nos dejaron sin médicos, porque lo que querían era privatizar la educación. Claro que pasaban el examen, pero no había cupo. Si en la UNAM hacían 125 preguntas, se inscribían 10 mil para medicina, decían: ‘Pues nada más vamos a tener para mil’, nueve mil rechazados y, entonces, para sacar esos mil pues tienen que contestar bien, de las 125 preguntas, 124, el que contesta bien 123 ya no entró. Lástima, Margarito. Entonces, no es que no pasaran el examen.

Lo otro, otra gran mentira enorme, pero además bien, bien, bien lucrativa e injusta, que había que cobrarle impuestos a los de la economía informal porque por eso el gobierno no tenía dinero. Por eso no había ingresos y que México era de los países, ponían hasta ejemplo, con menos recaudación en el mundo, porque los ambulantes, los ‘viene, viene’, lo que acomodan, los que se buscan la vida como pueden, no pagaban impuesto y ahí estaba el problema. No, gran mentira, el problema estaba en que los de mero arriba no pagaban: los bancos no pagaban, las grandes empresas no pagaban. Hay quienes hasta ahora están pagando, llevaban como 50 años sin pagar impuestos, los más grandes, porque existía la condonación de impuestos, se legalizaba el regresarles los impuestos o estaba legalizado regresar los impuestos.

Yo no sé si algún día les platiqué que cuando estaba de candidato en el 2006 a la Presidencia hubo una cena en Monterrey de grandes empresarios con un ministro de la Corte, que lo conozco, ahora ya no tengo relación con él y lo invitaron a platicar y a preguntarle de cómo era yo. Y ya les dijo:

— Pues todo eso que se dice no es cierto, de que es autoritario, de que es como los personajes que se cuestionan, nada de eso es cierto.

— No, no, no, eso ya lo sabemos.

— Bueno, que no es un peligro para México.

— No, eso ya lo sabemos, si nosotros damos dinero para eso, para la campaña, eso ya lo sabemos. No, lo que queremos preguntarle es qué va a pasar con lo del pago de impuestos, cómo es para eso.

— Ah, pues yo creo que sí se va a tener que pagar impuestos.

Y por eso no querían.

Cuando el asesinato injusto de don Eugenio Garza Sada, el presidente Echeverría, como había mucho enojo, sobre todo en el sector empresarial de Monterrey, les dio como concesión un sistema que se conoce como ‘consolidación fiscal’, por el cual legalmente no se pagaba impuestos, porque si tenían una empresa exitosa con utilidades y tenían que pagar impuestos por esas utilidades, para no pagar nada creaban dos, tres, cuatro empresas en donde perdían y en el balance no había utilidad y por lo mismo no pagaban impuestos. Eso, desde Echeverría.

Y luego, lo de la condonación. Cuando se creó el problema de Miguel Alemán hijo con el SAT, me decía la directora del SAT que se burlaban los más grandes, decía: ‘Si todos sabíamos de que era cosa de ir a hacer el trámite para que nos condonaran los impuestos, ¿cómo fue que él no hizo eso?, porque era un asunto legal la condonación de los impuestos’.

Entonces, ya todos tienen que pagar, sea acabó la condonación de impuestos, está prohibido en la Constitución.

Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores, ¿a quién perjudican?, al pueblo.

Entonces, que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas.

Bueno, pero, ¿por qué toco todo esto?, por lo de las mentiras, la mentira de que no pagaban impuestos los pobres, los que se buscan la vida como pueden y que ese era el problema fiscal de México. No, el problema era que los que más tienen no pagaba, porque eran los dueños o se sentían los dueños de México y tenían secuestrado al gobierno.

Entonces, no dejarnos ahora apantallar con la mentira de que, si cambia el horario o, mejor dicho, si ya no cambia el horario vamos a tener problemas con las finanzas. No va a haber ningún problema; al contrario, le tienen mucha confianza a México los inversionistas, porque ahora no se permite la corrupción y hay un auténtico Estado de derecho, por eso está llegando la inversión extranjera como nunca y por eso está fuerte el peso y no ha habido devaluaciones. Y vamos a seguir avanzando.

Y esto tiene que ver con la salud, porque sí afecta y aquí se va a hacer la presentación; y, además, lo estamos diciendo a tiempo para que todo mundo se prepare.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Jefe del Estado mexicano, la República de Colombia se fue a la segunda vuelta en sus elecciones para el 19 de junio, en donde hay dos candidatos que están declarándose independientes de los partidos y las corrientes políticas tradicionales.

Existe un discurso de parte del candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández, donde parece que se plagia parte de su discurso e ideas. Prueba de ello es que al día siguiente, si llega a ganar, de su toma de protesta el 8 de agosto convertirá al Palacio de Nariño, sede de la residencia colombiana, en un museo de arte contemporáneo.

Afirma también que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre y proclama no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. La cancillería de Colombia le pidió a usted no inmiscuirse en asuntos internos cuando dijo que había una guerra sucia en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.

Por ello, presidente, le pido dejar la investidura presidencial en el perchero y en calidad de licenciado en ciencia política darme su visión, para no inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Y por ello le digo: ¿cuál es su visión?, ¿considera que tiene más afinidad con este candidato Rodolfo Hernández y sus propuestas o con el doctor Gustavo Petro, quien le envió un saludo solidario la semana pasada?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No voy a dejar la investidura.

No, pero desear que los hermanos colombianos elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Hace falta un cambio verdadero, pero no sólo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo, hace falta una sacudida, no funcionan las políticas que se han venido imponiendo. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia sólo se puede enfrentar con una transformación, ya no funciona más de lo mismo, hace falta cambiar en todos lados, lo estamos viendo.

El problema de la inflación, un problema mundial originado por las mismas políticas de siempre, por el mal comportamiento de las élites de poder económico y de poder político que originan el sufrimiento de los pueblos.

Yo pregunto: ¿Qué, no se pudo evitar la guerra en Ucrania? Claro que sí, falló la política y miren el daño que ocasiona, pérdida de vidas humanas.

Qué fácil es decir: ‘Ahí mando tanto dinero para armamento, yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos.’ Es inmoral.

Cuántos desplazados, refugiados y agreguen el daño económico, esto que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación.

Ya no debe continuar la misma política y se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los arriba, sino pensar en los pueblos.

Entonces, en todos lados hacen falta los cambios. Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal, ni ningún modelo que sólo proteja y garantice privilegios para minorías, por eso hay que cambiar. Pero que sean los colombianos los que decidan, como están decidiendo los franceses ahora para el Poder Legislativo.

Y agradecer mucho a todos los que confían en México. El gobierno de Estados Unidos entendió el porqué de nuestra protesta al no asistir a la cumbre, o no estar yo en la cumbre, aunque sí fui representado y muy bien, lo mismo el Gobierno de México, por el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard.

De los 30 países que participaron, 20 se pronunciaron en contra de la exclusión, 20 de 30, 10 no dijeron nada y sólo dos estuvieron a favor de la exclusión. Ojalá y se lea el mensaje y que busquemos la unidad de todos los pueblos, independientemente de nuestras diferencias, que van a seguir existiendo, pero tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo y buscar la unidad de toda América.

Entonces, eso es lo que puedo comentarte.

Pero quedamos con la compañera.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora viene (Inaudible)?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como a las 11 y media.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Ale Salazar, de Es Noticia.

El día de ayer en el Estado de México hubo una reunión con muchísimos, miles de simpatizantes de Morena, en donde estuvieron presentes diputados, gobernadores y, bueno, también, digamos, las fichas más importantes que figuran rumbo a candidatos para el 2024.

Por supuesto que hubo opiniones muy positivas, me incluyo, por la unidad que está generando Morena entre todos los ciudadanos, pero también, hablando de mentirosos, estuvo la oposición, Vicente Fox, ya sabe y entre los más necios figuró Javier Lozano, el que le dicen ‘el saco de…’ ya sabe, ¿no? Javier Lozano figuró por su necedad de estar tan insistente en las redes sociales y, cito, llamándolos ‘bola de huevones, inútiles e irresponsables’.

Usted ya había dicho en una mañanera anteriormente que no se iban a descuidar sus funciones mientras asistieran a este tipo de actos públicos. Sin embargo, parece que a la oposición, así como le entra por un oído le sale por el otro.

Y quisiera saber qué opina usted sobre esa postura, que siguen sin entender que esa estrategia de atacar no está funcionando entre los mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es que haya democracia. Por falta de democracia México se estancó, dejó de progresar, porque la falta de democracia alentó la corrupción.

La democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad. Cuando hay un partido único, cuando no hay contrapesos, los que llegan a los cargos se sienten absolutos y eso pasaba en nuestro país. Nadie debe sentirse absoluto en ningún nivel de la escala.

Entonces, que no haya ‘tapados’ y que no haya ‘dedazo’, eso va a ser importantísimo, lograr eso. Imagínense cuántos años, décadas, siglos del ‘tapado’, vamos a decir que en el México moderno desde Porfirio Díaz, desde que él impuso a su compadre Manuel González, pero eso fue en 1880 y de ahí el ‘tapado’ y el ‘tapado’.

Y el ‘dedazo’, a ver a quién va a dejar el presidente, porque también en el porfiriato se definió esa regla no escrita: el presidente pone al siguiente, pone a los gobernadores, pone a los diputados, pone a los senadores; y los gobernadores hacen lo mismo, ellos dejan diputados locales, presidentes municipales.

Entonces, todo eso debe desaparecer y yo con mucha claridad he dicho: No voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos, por todos ellos.

Y ya lo he dicho, o sea, como una recomendación: si se ajustan a lo que establece el estatuto se puede resolver con una o con dos encuestas, que si hay 10, porque no nada más hay tres, cuatro o cinco, van a salir y todos tienen derecho, se hace una encuesta y a esos 10, los tres mejores o los dos mejores, conforme al acuerdo que tengan…

¿Quién decide?

Pueden inscribirse 50 para ir a la encuesta, algunos para que quede constancia en el curriculum, pero pues los órganos de dirección de partido o de cualquier partido, los consejos del partido deciden: ‘A ver, de estos 50 vamos a elegir a 10, porque son más representativos’ y se elige a esos 10 y esos 10 van a la encuesta y de esos 10, los primeros van ya a la definitiva. Y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar, una compañera o un compañero, a ese es al que voy a apoyar.

Y sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, nada más es decir: Yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue ‘dedazo’. Entonces, si se reunieron ayer, adelante. Y que no se límite a nadie, todos, todos, todos.

INTERVENCIÓN: No invitaron a Ricardo Monreal, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo eso sí ya no, hasta allá no llego, pero hay que invitarlo, o sea, a todos.

INTERVENCIÓN: ¿A Esteban Moctezuma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, a Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera.

Los del bloque conservador, ahí sí está complicado, pero también pueden. Estaba yo leyendo que propusieron a Carstens. Tienen a Loret de Mola y a otros, la señora esposa de Felipe Calderón, también ella manifestó que quiere.

INTERVENCIÓN: Lilly Téllez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La señora Lilly Téllez. O sea, hay muchos y todos tienen derecho.

¿Y quién va a decidir?

El pueblo.

INTERLOCUTORA: Una pregunta más, presidente. Soy del estado de Coahuila, trabajé en medios de comunicación allá y conozco a la perfección la forma en que se manejan en contubernio y en coordinación con el gobierno, que en este caso es priista y que ha sido priista toda la vida. Vienen elecciones en 2023, espero que se pueda, por fin, sacar a esta hegemonía priista del estado, así como en el Estado de México, que ayer se vio muy positiva la respuesta.

Pero algunos funcionarios allá en el estado de Coahuila, encabezados por el gobernador Miguel Riquelme… Voy a ser específica, en el caso del exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, están repartiendo apoyos de parte del PRI, ya sabe, despensas, cemento, tarjetas, en los municipios, pasándose por encima de los alcaldes que están en funciones, como en el caso de la alcaldesa Tania Flores, que ella es de Morena. Llegan con sus camiones y distribuyen a la brava los apoyos sin contar, por supuesto, con las personas que se encuentran coordinando todo eso y lo están haciendo a manera de proselitismo anticipado.

¿Qué postura puede tener usted respecto a estas elecciones que se vienen? En mi caso hablo principalmente por el estado de Coahuila, que necesitamos bastante apoyo porque todos los medios de comunicación están vendidos hacia el PRI y están desinformando de una manera impresionante, en grandes masas, porque son los que controlan a todo el estado. ¿Cuál es la postura frente a las elecciones del 2023?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, en general yo le tengo mucha confianza al pueblo, yo estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el dinero, por la compra del voto, porque me apoyaron los medios de información, porque hice acuerdos con los potentados, no, no, no; al contrario, no querían los que se sentían dueños de México que yo llegara, ‘populista’ y no sé cuántas cosas más, ‘peligro para México’ y al final la gente decidió, porque el pueblo es mucha pieza y ya hay mucha consciencia en la gente.

Pierden su dinero los que piensan que van a comprar lealtades, que van a poder comprar conciencias, ya no funciona eso, no funciona. Eso antes funcionaba y eso no en todos lados.

Sí me tocaban cosas, de cómo en la víspera de las elecciones repartían despensas y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, todo eso lo vivimos ¿no? y gente, por ejemplo, que decía: ‘Aquí todos —me tocó ver— vamos a votar por el cambio’.

Entonces, llegaban y les ofrecían dinero. ‘Necesito el dinero y voy a votar por ellos, total, va a ganar el movimiento si todo están por el movimiento a favor del cambio’. Pues no.

Entonces, después de que pasaba la elección, llantos; sí, llantos del que había vendido su voto con esa idea.

Había lugares en donde compraban contenedores de bicicletas de China en las vísperas de las elecciones; otros lugares en donde, por la necesidad, mataban una res y entregaban carne después de ir a votar, cosas de lo más lamentables y dolorosas.

Y había también comunidades donde les hacían una barbacoa, sacrificaban un animal y la gente se reía después porque decían: ‘Les comimos la barbacoa y no votamos por ellos’.

Pero ya eso no funciona. Acaban de haber elecciones, estoy seguro que hubo compra de votos en algunos lugares y no les funcionó.

Y lo mejor es que la gente salga a votar, porque cuando hay compra de voto les puede funcionar si hay abstención, pero ¿cuánto pueden comprar?, un 15, un 20 por ciento del padrón, 20; o sea, si son mil, compran 200 votos en una sección o en una casilla. Si sólo salen a votar 35 por ciento, ya ganaron; pero si sale a votar el 60, ya perdieron.

Eso sucedió en la elección pasada, —yo estaba observando nada más— de que le metieron y le metieron y le metieron en algunos lugares, pero salió la gente, aun cuando infundieron miedo para que no salieran. Por eso me quito el sombrero, por eso hablo de que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.

Entonces, compra de voto, campañas de desprestigio, guerra sucia, todo eso no funciona. Lo de las frases, lo de maquillaje, el uso de las redes sociales, que está de moda, que hay quienes venden campañas por redes sociales… Para empezar, no todos tienen internet, tienen internet la mitad de la población; y tienen internet, pero no van a estar tampoco viendo nada más lo de las campañas, los jóvenes están en otras cosas y mucha gente también utiliza el internet para informarse de lo que les importa. Entonces, lo mejor es confiar en el pueblo, que la gente tenga conciencia.

Y el que le va a entregar una despensa o materiales de construcción, ese es sin duda, sin la menor duda, un corrupto, ese es un ladrón, porque ese está comprando los votos porque cuando llegue se va a robar el dinero del presupuesto.

Luego hasta insultan a la gente, o antes, llegaba la gente pobre a los ayuntamientos a pedir algo y los corrían, ‘si a ti ya te dimos, ¿ya qué vienes a pedir?’, porque son de lo más déspota. El conservador es retrograda, no le tiene amor al pueblo, no le tiene respeto, es clasista, es racista.

Entonces, hay que confiar en la gente.

Ya me voy porque tengo que desayunar. ¿El otro día, se acuerdan que dije que iba yo a comerme una torta de chilaquiles? Pues yo pensaba que nada más las tortas de chilaquiles se comían aquí en la Ciudad de México, como la guajolota. No, me mandaron a decir, como lo escucharon, de Guadalajara. No, pero allá son las tortas ahogadas; no, también las tortas de chilaquiles. Entonces, ya es la hora. Nos vemos mañana.

