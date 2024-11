El sueño roto de Andrés Guardado: ésta es la razón por la que el futbolista no se pudo retirar con el Atlas

El Principito tenía el sueño de retirarse con el club de sus amores, pero la directiva del Atlas lo bateó. (Ilustración; Jovani Pérez)

Este sábado marcará el final de una era para el fútbol mexicano, ya que Andrés Guardado, uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Mexicana y del balompié azteca en general, podría disputar su último partido como profesional. El “Principito” anunció oficialmente su retiro de las canchas, cerrando así una carrera de casi dos décadas llena de éxitos, sacrificios y memorables actuaciones tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Guardado no cerrará su trayectoria en el Atlas, el club que lo vio nacer como futbolista. A pesar de ser un rojinegro de corazón y tener el sueño de colgar los botines con los colores del equipo tapatío, el mediocampista no recibió el respaldo de la directiva para concretar su anhelo.

Daniel Guzmán, fue el entrenador que debutó a Guardado en 2005.

Guardado debutó con el Atlas el 20 de agosto de 2005, en un partido contra Pachuca, donde rápidamente demostró su talento con actuaciones que lo catapultaron a la élite del fútbol internacional. A lo largo de su carrera, el jalisciense expresó en varias ocasiones su deseo de regresar al club de sus amores para poner fin a su etapa profesional. Sin embargo, ese sueño no se hizo realidad.

Tras unas buenas temporadas en 2006, dejo al Atlas para jugar en Europa con el Deportivo La Coruña de España.

“A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas”, confesó Guardado en 2022 durante una entrevista. “Las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar”, agregó, visiblemente afectado por la negativa del equipo rojinegro.

En ocasiones, Guardado acudió al Jalisco para apoyar a su amado, Atlas.

La respuesta de la directiva del Atlas no fue la esperada por Guardado, quien tenía la ilusión de volver a defender los colores rojinegros en la recta final de su carrera. Tras ser rechazado en dos ocasiones, el futbolista decidió no insistir más y replantearse su futuro. “Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando, pues obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres acabar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera”, explicó en la misma entrevista.

Guardado dejó claro que entendió que su retiro debía ser en un lugar donde realmente lo valoraran, en un club que apreciara su trayectoria y le ofreciera un entorno en el que se sintiera contento y reconocido. “Entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho”, concluyó.

Así celebró en las instalaciones del Betis, luego de que el Atlas logró ser campeón de Liga en 2021.

Luego de una exitosa etapa en Europa que incluyó equipos como el Deportivo La Coruña, Valencia, PSV Eindhoven, y finalmente, el Real Betis, Guardado decidió poner fin a su carrera en tierras españolas, donde se siente valorado y respetado tanto por el club como por su afición. Aunque su corazón siempre tendrá un espacio especial para el Atlas, el “Principito” cierra este capítulo de su vida en un lugar donde se le ha reconocido su aportación tanto dentro como fuera del campo.

El mediocampista fue presentado en el Estadio de León Captura> YT/Claro Sports

La noticia de su retiro no solo marca el fin de una era para Guardado, sino también para el fútbol mexicano, que pierde a uno de sus máximos referentes. A lo largo de su carrera, el mediocampista acumuló múltiples títulos y participaciones en Copas del Mundo, convirtiéndose en un líder y ejemplo para las futuras generaciones.