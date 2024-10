Helmut Marko le responde a Checo Pérez tras asegurar que fallaron los frenos del RB20 en el Gran Premio de México

Sergio Pérez ha sido victima de los fuertes comentarios de Helmut Marko.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de México, por lo que iniciará en la posición 18 durante la carrera, aunque el piloto aseguró que esto se debió a problemas con los frenos de su monoplaza, sin embargo, el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko le respondió al respecto.

Checo Pérez no ha tenido el mejor fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con problemas que sufre desde los últimos tres grandes premios, de acuerdo con declaraciones posteriores a su eliminación en la Q1, momento en el que se encontraba visiblemente enojado tras lo ocurrido.

“Me cuesta mucho frenar el auto. No lo puedo frenar y es el problema que hemos tenido en las últimas tres carreras, que no he podido frenar el auto para la curva lenta. Ese es el principal problema”, mencionó el piloto mexicano en las entrevistas posteriores.

Al respecto, Helmut Marko, asesor de Red Bull detalló que se encuentra enterado de los problemas que tuvo Checo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, señalando que “Tenemos que examinar los problemas. Sergio se quejaba de problemas de frenos. Tenemos que ver cuál es la razón”.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2024 Red Bull's Sergio Perez before practice REUTERS/Carlos Perez Gallardo

Sin embargo, puntualizó en el hecho de que no conocía de este problema en carreras anteriores, comentando que “Creo que es la primera vez que tiene este problema en las últimas dos carreras”.

El piloto tapatío señaló que el equipo tiene problemas con la aerodinámica, con una diferencia importante en el piso, motivo por el cual no se ha solucionado el problema hasta el momento. Pérez espera poder meterse a la zona de puntos en el Gran Premio de México, para minimizar los daños que ocurrieron en la Clasificación.

Uno de las principales preocupaciones de Red Bull es su batalla directa con McLaren por el Mundial de Constructores por lo que desean que el mexicano pueda sumar puntos importantes, situación que se ve difícil al menos durante las siguientes carreras.

Respecto a su continuidad en la escudería austriaca, tanto el equipo como el piloto, han señalado que seguirá ocupando el asiento en el RB20 hasta el termino de su contrato, por lo que desean cerrar la temporada de la mejor manera, intentando que en 2025 las cosas mejoren, tratando de tener mejores modificaciones para su monoplaza.

En lo que respecta a Checo Pérez, no tendrá oportunidad de tener una buena presentación ante el público mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, quedando pendiente su deuda tras lo ocurrido en 2023.