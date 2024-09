Miguel Herrera detalla cómo es su actual relación con Christian Martinoli

Piojo Herrera y Martinoli protagonizaron un encuentro en un aeropuerto de EEUU después de la Copa Oro 2015. (Ilustración: Jovani Pérez)

Han pasado 9 años desde aquel episodio entre Miguel “El Piojo” Herrera y Christian Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos, en el que el entonces entrenador de la Selección Mexicana agredió al comentarista, algo que le terminó costando el puesto, situación de la que ha comentado el ahora analista deportivo.

Miguel Herrera tomó las riendas del Tricolor previo al Mundial de Brasil 2014, con una actuación que le permitió ser considerado para el siguiente ciclo mundialista, sin embargo, en 2015 comenzó una baja de juego en el combinado nacional, algo que ocasionó fuertes criticas por parte de Martinoli, en especial contra Herrera.

Por desgracia, luego de un partido de la Selección Nacional, el entrenador y el analista se encontraron en el aeropuerto, algo que terminó en una agresión por parte del estratega y su hija, ocasionado su despido inmediato luego de estas acciones.

Miguel Herrera dejó en claro que nunca sería amigo de Christian Martinoli Foto: Cuartoscuro

A más de 9 años de aquel altercado, Miguel Herrera se sinceró respecto a cuál es relación con Christian Martinoli, sobre todo en este momento, en el que el ex-entrenados nacional se encuentra trabajando como comunicador para la cadena Fox Sports.

“Ya no tiene ninguna trascendencia. Hace su trabajo, lo hace bien, hay que reconocer. No somos amigos ni lo seremos nunca. Él está en su trabajo y yo en el mío, si algún día me toca una entrevista donde esté él, no tengo ningún problema, contestaré como periodista y en mi caso si estoy como entrenador o como medio en rueda de prensa o mesa redonda, hablaré con lo que yo crea”, comentó Herrera en una entrevista con Diario Récord.

Sin embargo, pese a que señaló que sería cordial con el integrante de TV Azteca si les toca trabajar juntos, dejó en claro que no tiene la intención de una amistad con él. “Reitero, no somos amigos ni lo seremos nunca. Él hace su trabajo y bien, yo hago el mío lo mejor posible pero no hay relación ninguna”, sentenció el Piojo.