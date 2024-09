¿Qué se necesita para jugar en Chivas? Amaury Vergara responde

Amaury Vergara señaló la condición que debe cumplir un jugador para poder llegar a Chivas. (instagram Amaury Vergara)

El dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara dio una entrevista en la que habló de temas relacionados al equipo, siendo los fichajes uno de los más llamativos, ya que dio a conocer la condición que debe cumplir un jugador para ser considerado para un posible fichaje, misma que tiene que ver con lo que ha ocurrido con el equipo en los últimos años.

El presidente de los Rojiblancos fue invitado al podcast Los Guardianes de la Tradición, con Fernando Quirarte y Demetrio Madero, en el que habló de todos los temas relacionados con el conjunto tapatío, incluidos los fichajes, algo de lo que ha sido muy cuestionado en los últimos años, ya que consideran que no ha dado los recursos suficientes para reforzar el equipo.

Sin embargo, aclaró que siempre esta dispuesto a traer a los jugadores que le pida el director deportivo, aunque existe una condición clara para saber si un futbolista llega o no a Chivas, aunque señaló que se han equivocado en algunas ocasiones, incluso que hay quienes le han pedido salir de la institución.

Foto: Instagram/@amaury_vergara

“Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir. Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas”, detalló Amaury Vergara durante su intervención.

Esta situación parte de los problemas que se han presentado en los últimos años, en los que varios jugadores han tenido que ser dados de baja por indisciplinas, siendo Alexis Vega el más reciente, quien actualmente vive una segunda etapa con Toluca.

“Hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas y de repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y han habido ocasiones que los jugadores con sus papás han venido hablar con nosotros para decirnos ‘por favor déjenos salir, no podemos con la presión’, no tengo intención de decir nombres”, sentenció el dueño de Chivas.