¿Presentía su muerte? Revelan nuevos detalles sobre el Perro Aguayo Jr.

Hace unos días, el ex luchador Latin Lover realizó un episodio más de su podcast “Luchando por tus Sueños” en el que entrevista a algunos de los empresarios más importantes de la Lucha libre mexicana. Uno de los invitados de este capítulo fue Nacho de la O, quien fue el promotor de la última aparición en el ring del Perro Aguayo Jr.

Uno de los nuevos proyectos de Latín Lover es un programa estilo podcast que publica en su canal de YouTube Latin Lover Oficial. En este, hace entrevistas a diferentes personalidades mexicanas, en su mayoría a personajes importantes de la Lucha Libre mexicana. En la más reciente edición de “Luchando por tus Sueño” lo acompañaron tres empresarios que se dedican a realizar eventos de Lucha en México.

Uno de los invitados fue Nacho de la O que se ha destacado por tener una de las promociones más exitosas en el país como lo es The Crash Lucha Libre. En su compañía ha contado con la presencia de personalidades de talla mundial como Místico, El hijo del Santo, Alberto del Rio y Rey Misterio.

Este último tiene una conexión especial con el empresario y promotor de Tijuana ya que forma parte del capítulo más trágico en la historia de The Crash. En una de sus funciones trajo a Rey Mysterio para hacer pareja con Xtreme Tiger y enfrentar al Manik y El Hijo del Perro Aguayo.

Este combate significó la lamentable pérdida de uno de los personajes más icónicos en la lucha mexicana. Después de una secuencia desafortunada, El líder de los Perros del mal se desvaneció sobre las cuerdas para posteriormente perder la vida. Nacho de la O fue el encargado de este combate y realizó unas declaraciones muy relevantes sobre lo sucedido esa noche.

Los últimos días del El hijo del Perro Aguayo

Sobre los acontecido esa noche, comenta que le tocó hacer esa trágica función y comentó “Dicen que la muerte se presiente”. Durante la temporada en la que se hizo ese combate Pedro tuvo diversas propuestas, con mayores ganancias, para no asistir a ese combate. No obstante, al tratarse de un amigo personal del luchador, con el propósito de no fallarle y al ser el regreso de Rey Mysterio, decidió asistir.

Nacho también comentó que el Perro Aguayo Jr tuvo un comportamiento poco usual durante su estancia. Según las palabras del promotor, normalmente Pedro no salía del hotel hasta no asistir a las funciones. Sin embargo, en esa ocasión fue a comer múltiples veces con de la O, así mismo invitó a algunas personas de la cartelera a un encuentro previo.

De igual manera, formó parte de todas las entrevistas y ruedas de prensa que fueron necesarias. Ese tipo de actitudes no eran comunes el Perro y el promotor sabía que existiera algo raro. Era como si El hijo del Perro Aguayo supiera que esos eran sus últimos minutos con vida y tuviera que disfrutarlos al máximo.

Empresas buscaron darle dinero por una foto del Perro Aguayo Jr.

Otros de los datos reveladores de la entrevista fue cuando Oscar de la O aseguro que algunas empresas de televisión lo buscaron para obtener una fotografía del luchador muerto.

Oscar de la O aseguro que algunas empresas de televisión lo buscaron para obtener una fotografía del luchador muerto/ Captura de pantalla

“Me perseguía Telemundo y TV Azteca y me querían feriar para, inclusive por la foto que querían tomarle a él. Tuve que hablarle a unos amigos pues que me ayuden a quitármelos” dijo el promotor de The Crash Lucha Libre.