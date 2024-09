Antonio ‘Turco’ Mohamed revela las razones detrás de su salida de Pumas

El Turco durante su presentación como estratega de Pumas. b(Mexsport)

El exdirector técnico de los Pumas, Antonio “Turco” Mohamed, ha dado a conocer los motivos por los que decidió dejar el club tras llevar al equipo a las semifinales del torneo Apertura 2023.

En una entrevista reciente con David Faitelson, Mohamed explicó que la razón principal fue que no se sentía al 100%, tanto física como mentalmente, lo que lo llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado.

Antonio Mohamed, exentrenador de Pumas. Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

“Es algo que mi cabeza lo pedía. No podía quedarme en un lugar donde no iba a estar al 100%. Entonces me junté con los directivos al otro día de jugar con Tigres. No lo esperaban y tampoco mi entorno. Yo necesitaba descansar y acomodar muchas cosas”, comentó el Turco en la entrevista. Mohamed enfatizó que esta decisión fue inesperada incluso para sus cercanos, pero necesaria para su bienestar personal.

A pesar de su salida, el cuerpo técnico que lo acompañaba no se fue con él. Según Mohamed, la directiva de Pumas, liderada por Luis Raúl González Pérez, le solicitó que dejara a su equipo de trabajo al mando, lo que resultó en que Gustavo Lema, su asistente, tomara las riendas del equipo. “Yo se lo propuse primero a Gustavo. Al principio no estaba muy convencido, ya después se convenció y se quedó con su hijo. El resto del cuerpo técnico se vino conmigo”, explicó Mohamed.

Aug 12, 2024; Seattle, Washington, USA; Pumas UNAM head coach Gustavo Lema arrives at the stadium before the game against the Seattle Sounders FC at Lumen Field. Mandatory Credit: Steven Bisig-USA TODAY Sports

En cuanto al futuro de Pumas, Mohamed expresó su confianza en que el equipo está bien armado para competir en los primeros puestos. “Hoy han armado un gran plantel y creo que Pumas está sentando las bases para mañana sentarse en la mesa de los más importantes”, afirmó.

Cuando fue cuestionado sobre si Pumas podría conseguir el campeonato bajo la dirección de Lema, Mohamed respondió con cautela: “No te puedo responder eso porque ante todo Gustavo es un amigo. Él está haciendo su camino como entrenador. Se dejó el equipo de cierta manera y él lo ha ido acomodando a su gusto. Han llegado muy buenos jugadores. Yo siempre le deseo lo mejor y ojalá que le vaya bien”.