Quiénes serían los primeros convocados a la selección mexicana por Javier Aguirre

Javier Aguirre prepara su primera convocatoria para la fecha FIFA de septiembre Crédito: Cuartoscuro

Se acerca la primera fecha FIFA que dirigirá Javier Aguirre como director técnico de la selección mexicana, en esta nueva etapa del Tri rumbo al Mundial de 2026, el Vasco ya está estudiando sus nuevos prospectos para su primera convocatoria.

En el mes de septiembre la selección tendrá sus primeros partidos bajo la dirección de Javier Aguirre, se medirá ante Nueva Zelanda y Canadá los días 7 y 10 de septiembre, por ello ya está analizando quiénes podrían ser los futbolistas que llamará para las fechas de amistosos que tienen por delante.

En este primer llamado se verá el estilo de juego del Vasco, además, también habrá un acercamiento a la perspectiva de Rafael Márquez, pues estará como su auxiliar técnico en esta nueva etapa del equipo azteca.

Tras lo sucedido con Jaime Lozano en la Copa América, la reestructuración del Tri continuará, por lo que se prevé que haya rostros nuevos en el equipo. Y es que, al no tener los resultados esperados con el cambio generacional, habría algunas modificaciones en los convocados al equipo.

Javier Aguirre y Rafael Márquez preparan su primera convocatoria para la fecha FIFA de septiembre REUTERS/Henry Romero

¿Quiénes serán los primeros convocados por Javier Aguirre?

En días recientes empezaron a surgir los nombres de algunos futbolistas que podrían llegar a la concentración del Tricolor para los partidos de septiembre. Y entre las sorpresas sobresale que Alan Mozo volvería a vestir la camiseta de la selección.

Luego de perderse el proceso mundialista de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el futbolista de Chivas tendría una oportunidad de competir con la selección nacional. Según con información de Gibrán Araige de TUDN, el lateral derecho volvería a la lista de convocados, pero, no sería la única novedad en el equipo.

Erik Lira, de Cruz Azul, también tendría oportunidad de regresar a la selección y quien recibiría una gran oportunidad en la portería se trataría de Alex Padilla, arquero del Athletic de Bilbao. Luego de la controversia sobre quién podría defender el arco mexicano, el Vasco optaría por darle una oportunidad a Alex Padilla.

Alan Mozo volvería a la selección mexicana (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Debido a que Guillermo Ochoa seguiría fuera del llamado, por el periodo de inactividad que tiene, Aguirre preferiría por probar con un nuevo prospecto, por lo que Padilla volvería a la mayor.

Algunos nombres que también estarían fuera de la primera convocatoria del Tri para la fecha de septiembre están Raúl Jiménez, Hirving Chucky Lozano y Edson Álvarez, este último no sería considerado por la lesión que tuvo en Copa América, aún no ha logrado reincorporarse de ese periodo de inactividad, por lo que el Vasco preferiría dejarlo fuera para darle más tiempo de recuperación.

Sobre el tema de Jiménez y el Chucky no están claras las razones por las que no estarían considerados, en el caso de Lozano, su cambio de club y el periodo que lleva sin jugar sería un factor importante para no tenerlo en cuenta para la fecha FIFA, aunque no está descartado completamente de la selección mexicana.

Marcelo Flores será convocado por Javier Aguirre (X/ @miseleccionmex)

Algunas de las constantes que se mantendrían serían las de Santiago Giménez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Chávez, Julián Araujo, Orbelín Pineda, Luis Malagón, Raúl Rangel, Israel Reyes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado y Marcelo Flores.

Cabe apuntar que el portero del club América no tuvo actividad en la Copa América debido a una lesión que tuvo en la pierna derecha, por lo que fue baja y su lugar lo ocupó Carlos Acevedo, en ese torneo Julio González fue el portero titular.

Otros dos futbolistas que también regresarían serían Henry Martín, del club América, y Jesús Gallardo, ambos no fueron considerados por Jimmy Lozano para la Copa América, decisión que generó polémica entre los aficionados y expertos, ya que consideraron que eran los perfiles que necesitaba el equipo para el torneo de la Conmebol.