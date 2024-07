Cecilia Tamayo, la mexicana entrenada por Carl Lewis, una de las esperanzas del atletismo en Francia 2024

La atleta mexicana, Cecilia Tamayo, ha sido entrenada por la leyenda Carl Lewis, también conocido como el “Hijo del Viento”. (Conade)

Cecilia Tamayo hizo historia para el deporte mexicano al clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta guanajuatense no solo competirá en los 100 metros planos, sino también en los 200 metros, poniendo fin a una ausencia de 56 años de México en esta prueba; será la tercera atleta mexicana en competir en esta disciplina.

Cecilia Tamayo Garza, nacida el 4 de marzo de 1997 en León, Guanajuato, comenzó a interesarse en el atletismo a los seis años, inspirada por la participación de Ana Gabriela Guevara en los Juegos Olímpicos, asegurando a su madre que ella podía correr más rápido.

En su juventud, practicó otros deportes como tenis, básquetbol y gimnasia, pero a los 14 años decidió enfocarse completamente en el atletismo. Su formación continuó en Estados Unidos, donde actualmente estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de Houston.

El entrenamiento de Ceci Tamayo rumbo a Francia 2024

Cecilia Tamayo de México posa al competir los 100m femenino, el 31 de octubre de 2023, durante los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, Chile. (EFE/ Carlos Ortega)

En entrevista para EFE aseguró que el cambio a los Estados Unidos representó uno de los retos más grandes en su carrera y vida personal. Adaptarse a una nueva cultura, dieta y estilo de entrenamiento, además de la distancia con su familia, fue complicado. No obstante, fue fundamental, pues la llevó a conocer al excampeón mundial y olímpico Carl Lewis quien se ganó el sobrenombre de el “Hijo del Viento” por la velocidad registrada en sus competencias de 100 y 200 metros.

Cecilia Tamayo tiene de entrenador a Carl Lewis, una leyenda del atletismo. La relación con la leyenda del atletismo inició en los Juegos Panamericanos Juveniles, y posteriormente, en la Universidad de Houston, donde finalmente Lewis decidió guiarla en su crecimiento deportivo, confiando en las habilidades y aptitudes de la joven guanajuatense.

Bajo la tutela de el “Hijo del Viento”, Tamayo ha roto en tres ocasiones el récord mexicano de 200 metros, la última vez el 14 de mayo de este año con un tiempo de 22.45 segundos, lo que le permitió clasificar al Mundial de Atletismo de Budapest.

Imagen de archivo. Carl Lewis participando en unos Juegos Olímpicos. (Archivo)

El rudo entrenamiento con Carl Lewis

En los Juegos Panamericanos, la joven guanajuatense disputó su primera final en los 100 metros, obteniendo el octavo lugar con un tiempo de 11.75 segundos, a 22 centésimas de la medalla de bronce.

Para los próximos Juegos Olímpicos la participación de la guanajuatense solo iba a ser para la carrera de los 200 metros planos; sin embargo, en un reajuste de los World Athletics, alcanzó la puntuación necesaria para también entrar a la competencia de 100 metros.

Cecilia aseguró a EFE que Lewis es un entrenador exigente, pero también es alguien que mantiene a sus atletas enfocados en los objetivos. La oportunidad de entrenar con una figura tan influyente y capacitada es un honor para ella, quien destaca no solo el apoyo técnico de corredor, sino también su dedicación a la formación de nuevas generaciones de atletas.

Coliseo Estadio Nacional, Santiago, Chile - Octubre 30, 2023. En la foto Aimara Nazareno, Kennedy Blackmon y Cecilia Tamayo durante la semifinal de la carrera de 100 metros planos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Es un buen entrenador y me esforcé mucho en la universidad para poder construir esa relación con él, para que viera que soy una persona dedicada. Lo admiro demasiado. No sólo por su carrera deportiva. Él podría hacer otras cosas, pero sigue entregando su tiempo a transmitir conocimientos a las nuevas generaciones y me honra ser parte de su equipo”, dijo.

Cabe mencionar que la atleta recién continúa este camino del deporte tras una larga pausa, pues desde su participación en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014, no había sido parte de una Selección Nacional.

Con la mirada puesta en París 2024, Cecilia Tamayo se ha convertido en una de las promesas del atletismo mexicano, respaldada por una preparación privilegiada, a lado de una de las leyendas del deporte.

(Con información de EFE)