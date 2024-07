Reportan la muerte de Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo

Reportan la muerte de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo (Instagram/ @csalcedojr)

La familia de Carlos Salcedo, futbolista de Cruz Azul, estaría viviendo una situación complicada luego de que trascendió el reporte de que Martha Paola Salcedo, hermana del futbolista, murió este lunes 1 de julio. A través de redes sociales se filtró la información sobre la pérdida que tuvo el Titán.

Paola, de 29 años de edad, habría fallecido en un hospital del Estado de México, según dio a conocer el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales. Aunque hasta el momento no se tiene detalles de lo ocurrido, el periodista especializado en nota roja precisó que habría sido un presunto homicidio.

Por otra parte, el comunicador de Univisión, Ernaldo Moritz, expresó un mensaje de condolencia a la familia y confirmó la pérdida de la familia Salcedo Hernández. Sin precisar los detalles de la situación, dedicó palabras de consuelo a la familia del futbolista.

Reportan la muerte de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo

Señaló que la joven de 29 años murió este 1 de julio alrededor de las 15:00 horas, tiempo en el que le notificaron de la situación, recordó a la hermana del futbolista como una persona amable. Así lo redactó en su cuenta de X (Twitter).

“Me informan el lamentable fallecimiento de Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, Carlos Salcedo. Pude tratarla un poco y siempre fue amable. Solidaridad con su familia, especialmente don Carlos, a quien respeto mucho y quien siempre tuvo fino trato conmigo. QEPD”, redactó.

A falta de que las autoridades del Estado de México confirmen la situación, Carlos Jiménez filtró que la hermana de Carlos Salcedo habría sido víctima de un ataque con arma de fuego, razón por la cual ingresó a un hospital del Estado de México. Pese a la atención médica que habría recibido, Martha Paola falleció este 1 de julio.

Hasta el momento Carlos Salcedo no ha expresado alguna postura al respecto, Cruz Azul tampoco le ha dado el pésame a su jugador. Cabe apuntar que La Máquina recién disputó un partido un juego contra América de Cali en el Estadio Azulgrana como parte de la Copa Fundadores.

¿Quién era Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo?

Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo, tuvo un hijo con el futbolista uruguayo Nicolás Vikonis

Martha Paola Salcedo Hernández nació el 20 de abril, fue la segunda hija de Carlos Joel y María Isabel —padres de Carlos Salcedo—, estudió Relaciones Públicas y posteriormente dedicó su vida a ser influencer y conducta de programas deportivos, además de gestora de comunicación.

Fue parte del programa Líderes del Rebaño, en esta etapa como conductora deportiva tuvo problemas con su hermano Salcedo, pues el propio futbolista reveló que esta discusión familiar. Según el Titán su hermana se hizo amigos de los jugadores de Chivas para saber información extra cancha de él y con ello chantajearlo.

Pero, las diferencias entre Paola y Carlos aumentaron en 2018 cuando el futbolista salió ante los medios a acusar a su familia de un mal manejo de su carrera, ya que su padre era su representante, sentenció que sus familiares lo estaban difamando, entre ellos su hermana.

Carlos Salcedo se distanció de su familia

Una demanda de divorcio de Carlos Salcedo con su ex pareja generó este conflicto con su hermana, supuestamente la familia del Titán aconsejó a la ex esposa del futbolista para pedirle más dinero en el divorcio. Con los abogados, Carlos interpuso una demanda de difamación y supuesto robo contra su padre y hermana para evitar que se involucraran demás en su divorcio.

La aparente reconciliación de Paola con Carlos ocurrió en 2020 cuando ella se convirtió en madre; la relacionista pública tuvo una relación con Nicolás Vikonis, portero uruguayo que jugó en el club Puebla, tras meses de relación tuvieron a su bebé llamado Luka Vikonis.

Sin embargo, la relación de Paola no prosperó y se separaron, fue la influencer quien confirmó esta noticia, no dio detalles de porqué no prosperó su relación con el padre de su hijo. Pese a ello, compartieron la custodia de su hijo, en la actualidad Vikonis juega en el Celaya FC de la Liga de Expansión de la México.

El uruguayo tampoco ha compartido alguna postura sobre la pérdida de la madre de su hijo, la familia Salcedo Hernández ha mantenido en la intimidad esta pérdida.