Burro Van Rankin explota contra Álvaro Morales: “Conmigo no te metas”

Burro Van Rankin explotó contra Álvaro Morales (Ig @burrovan// @alvaritomorales)

Durante la jornada electoral del domingo 2 de junio, Álvaro Morales dejó su papel de crítico deportivo para enfundarse en el rol de ciudadano crítico, así que usó sus redes sociales para cuestionar la cobertura que se estaba teniendo de las Elecciones Federales, fue ahí en donde lanzó un comentario que involucró a Jorge Burro Van Rankin.

Esta postura llegó a oídos del actor de Televisa, por lo que de inmediato lanzó una respuesta contundente al analista de ESPN. En su programa Somos Caliente TV, el Burro le dedicó unas palabras a Álvaro Morales, con un tono evidentemente molesto le pidió que no se meta con él.

Desde la perspectiva del locutor de radio, Alvarito Morales no tiene el derecho a expresarse de tal manera de su persona, insistió en que cualquier problema que tenga con él, se lo exprese de frente y no lo haga en publicaciones en redes sociales.

el Burro le dedicó unas palabras a Álvaro Morales, con un tono evidentemente molesto (Instagram/ @alvaritomorales)

“Mira, conmigo no te metas pinc*** Álvaro Morales, te lo digo en serio y en tu cara, aquí, bájale tantito de hue****s, te lo digo en serio güey”, esas fueron las palabras del Burro Van Rankin.

Y es que, el presentador de televisión y fanático del club América estaba inconforme con lo que publicó el periodista de ESPN, por ello insistió en defenderse, calificó con una serie de ofensas a Alvarito, además, le recordó una deuda que tienen luego de haber colaborado juntos en un podcast, por lo que aprovechó el espacio para pedirle que le paguen.

“¿Quieres?... ven aquí y debatimos. Y págame cab****n, cuando hicimos el podcast y te hiciste pend*****o”, sentenció.

Los compañeros del Burro Van Rankin lo respaldaron en su opinión y aseguraron “uno no puede sentirse todo poderoso en ningún ámbito”, y es que el enojo y descontento de Jorge Van Rankin era tan evidente, que el resto de los conductores del programa deportivo pidieron respeto.

El "Burro" Van Rankin le pidió a Álvaro Morales más respeto y que no se meta con él (Crédito: X/@somoscalientetv)

Fue por ello que insistió que la publicación de Álvaro Morales no era en tono de burla, sino de insulto. Recordó que en cada entrevista aclara que no es especialista y siempre lo ha dejado claro, él no se asume como periodista deportivo.

En consecuencia, quienes acompañaban al Burro Van Rankin le brindaron apoyo “sabes más de futbol que él”, expresaron.

Burro Van Rankin reprochó que en sus programas de entrevistas siempre aclara que él no es experto, por lo que agregó lo siguiente: “¡¿Yo qué me meto?! porque eso no se vio que fue un tuit jugando […] yo lo he dicho, yo no soy especialista, me he burlado, este programa debería llamarse especialistas y el Burro”.

Por último, el actor reprocho que el Brujo Morales únicamente sabe llamar la atención en lugar de generar un diálogo en la mesa de debate.

“Ese güey no sabe de nada, mas que llamar la atención”

¿Qué dijo Álvaro Morales del Burro Van Rankin?

Esto dijo Álvaro Morales del Burro Van Rankin (X/ @AlvaritoMorales)

A través de redes sociales, el periodista deportivo expresó una opinión sobre la cobertura de las elecciones del 2 de junio y las comparó con lo que hace el Burro Van Rankin en el periodismo deportivo. Esto fue lo que dijo:

“López Dóriga: escúchenlo sin verlo: es como oír a Maradona cuando dirigía a Dorados con un par de tragos extras. Propio de la edad, normal. Tiene muy buena química con Chumel, que evita problemas y mejor pregunta a los expertos.

Muy parecido al Burro Van Rankin en mesas de fútbol, cuyas tablas y sentido común lo llevan más a preguntar que a opinar frente a compañeros o invitados con superioridad intelectual. Es una mezcla de información, buenas entrevistas con candidatos y, cuando parece que aburren, se echan un chiste y levantan. Becerra le da un toque ‘spicy’. Su química es de cantina y dominó. Por momentos se genera una tensión como si una lámpara se fuera caer o el ‘ticher Juay de rito’ se fuera a desvanecer. ‘Creepy’. Se extraña el antiguo cuello de López Dóriga. Era una gozada mórbida compararle con ya saben que…”