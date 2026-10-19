Pemex reporta incendio en la plataforma Abkatún-H y activa protocolo de seguridad

La instalación Abkatún-H opera como una plataforma satélite no tripulada. REUTERS/Pemex/Imagen facilitada a través de Reuters

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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 km de Ciudad del Carmen, Campeche a las 11:15 horas.

La empresa señaló que no hay personas lesionadas. El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión hasta que termine el contratiempo.

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Pemex activó los protocolos de seguridad y envió embarcaciones contraincendios para atender el fuego. La empresa indicó que continuará informando.

Descarta Pemex fuga de petróleo en Veracruz

La empresa petrolera atribuyó el hallazgo en Jáltipan, Veracruz, a instalaciones ajenas y mantiene vigilancia en la zona. Crédito: X / @Pemex

Pemex informó el pasado 15 de octubre que no identificó una fuga en el arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz, pese a la detección de un producto con características de hidrocarburo. La empresa atribuyó el origen del material a instalaciones y operaciones ajenas, mientras mantiene el monitoreo de la zona.

La petrolera señaló que revisó su infraestructura sin encontrar pérdida de contención ni otra anomalía relacionada con sus operaciones. Personal de Pemex acudió al sitio a petición de Protección Civil de Minatitlán y llevó equipo especializado para contener y recuperar el material.

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El caso ocurre después de una sucesión de al menos 12 emergencias vinculadas con instalaciones de Pemex durante los primeros nueve meses de 2026, entre derrames, fugas, explosiones e incendios en el Golfo de México y el sur del país.

Un ducto marino de Cantarell continúa en reparación

La empresa petrolera mantiene la reparación de un ducto marino en el activo Cantarell frente a las costas de Campeche. Europa Press/Contacto/Petroleos Mexicanos

El incidente más reciente antes del reporte de Jáltipan ocurrió el pasado 10 de septiembre en Campeche, donde Pemex mantiene la reparación de un ducto marino de recolección asociado al Activo de Extracción Cantarell.

Dos días después, la empresa afirmó que la fuga no dejó hidrocarburos en las costas de Campeche y descartó daños ambientales. Los trabajos de reparación continuaban entonces.

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Entre febrero y abril, un derrame alcanzó la costa del Golfo de México. Organizaciones civiles registraron residuos de hidrocarburos desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas, mientras Pemex y el Gobierno de México inicialmente negaron que la petrolera fuera responsable.

Organizaciones civiles documentaron residuos de petróleo en 113 sitios a lo largo de la costa del Golfo de México durante el derrame. REUTERS/Angel Hernandez

Las primeras versiones señalaron a una embarcación privada como posible causante. Semanas más tarde, el crudo continuaba dispersándose por el litoral y las investigaciones apuntaron hacia Pemex, hasta que las autoridades aceptaron la responsabilidad de la empresa dos meses después.

De acuerdo con La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México se reportó la presencia de chapopote, manchas, partículas y hojuelas de petróleo en 113 sitios de una franja de 1 mil 168 kilómetros de litoral.

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Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal señalaron afectaciones en áreas de pesca, manglares, playas y comunidades costeras. Las organizaciones solicitaron un plan de recuperación, atención médica, reparación para las familias afectadas y medidas para impedir nuevos derrames.

También acusaron que las labores de limpieza se concentraron en puntos turísticos y de fácil acceso, mientras comunidades de Veracruz y Tamaulipas, así como zonas rurales, indígenas y rocosas, habrían recibido atención tardía o insuficiente.

Dos Bocas y Salina Cruz concentran incidentes

Una explosión por acumulación de aguas aceitosas dejó cinco personas fallecidas junto a la refinería Olmeca el 17 de marzo. REUTERS/Luis Manuel Lopez

El pasado 23 de marzo, Pemex confirmó hidrocarburos cerca de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. La empresa instaló barreras de contención en cuerpos de agua y recolectó cerca de 240 kilogramos de material impregnado.

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Las labores incluyeron el muelle, una playa próxima a la estación naval, el río Seco y la ranchería Limón, en Paraíso. Pemex colocó cordones oleofílicos para evitar que los residuos llegaran a la laguna Mecoacán.

Habitantes de la zona informaron el 7 de abril sobre una nube blanca cerca de la refinería y una presunta fuga. La empresa rechazó esa versión y sostuvo que se trataba de vapor de agua liberado durante procesos normales de operación.

El pasado 17 de marzo, un incendio afuera de la refinería Olmeca dejó cinco personas fallecidas. Las autoridades atribuyeron el fuego al desborde de aguas aceitosas después de las lluvias de ese día; la acumulación habría causado una explosión, de acuerdo con la información oficial.

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Una explosión por acumulación de aguas aceitosas dejó cinco personas fallecidas junto a la refinería Olmeca el pasado 17 de marzo. REUTERS/Luis Manuel López

Pemex y el Gobierno federal sostuvieron que el incendio no sucedió dentro de las instalaciones de proceso. Habitantes y madres y padres de familia manifestaron preocupación por la cercanía de una escuela primaria con el área del siniestro.

El 9 de abril se registró otro incendio, esta vez en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería. Pemex informó que controló el fuego sin personas lesionadas.

En Salina Cruz, Oaxaca, Pemex atendió el 9 de junio una pérdida de contención en un ducto de combustóleo. La empresa suspendió el sistema de transporte para disminuir la presión de la línea y contener el flujo de hidrocarburo.

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Imágenes difundidas desde el municipio mostraron una corriente de líquido negro que recorría calles de Salina Cruz. Pemex desplegó personal especializado con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, bomberos y Protección Civil.

El pasado 10 de febrero, un siniestro en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, en Loma Larga, Oaxaca, dejó tres personas fallecidas y cuatro trasladadas a hospitales cercanos. El hecho ocurrió durante trabajos de inyección con nitrógeno.

Una explosión e incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II de la refinería Antonio Dovalí Jaime, el pasado 12 de mayo, dejó seis personas lesionadas. Tres eran trabajadores de Pemex y tres pertenecían a una empresa externa; la emergencia se produjo durante la puesta en operación de la torre TE-05.

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