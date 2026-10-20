Sheinbaum percibe “muy buena actitud” de EEUU en el T-MEC: asegura que están muy cerca de un acuerdo pero aún hay temas sin resolver

Claudia Sheinbaum indica que Washington propone reducir las cuotas a cambio de peticiones específicas, pero sostiene que protegerá la economía nacional y los empleos del país durante la definición del posible entendimiento bilateral

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 20 de octubre, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que México y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial, aunque precisó que aún hay temas sin resolver y que el pacto final no se ha concretado.

La mandataria respondió a una pregunta sobre las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes aseguró que ambos países están próximos a cerrar un trato. El lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también detalló el estado de las conversaciones.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo?

La mandataria señala que persisten asuntos pendientes en las conversaciones y descarta un pacto definitivo, mientras busca disminuir los gravámenes sobre autos, acero y aluminio sin aceptar medidas contrarias a las leyes nacionales

Sheinbaum explicó que el objetivo de su Gobierno es reducir al máximo los aranceles que pesan sobre vehículos, acero y aluminio, y que no se impongan nuevos gravámenes.

Detalló que Estados Unidos plantea propuestas que implican bajar el arancel a cambio de solicitudes concretas a México. En ese punto, dijo, “todavía hay temas que no acabamos de resolver”, porque se busca lo mejor para el país.

La presidenta indicó que no se negociará nada que esté fuera de la Constitución y las leyes, ni algo que afecte a la economía nacional o al número de empleos. También señaló que percibe buena actitud del Gobierno estadounidense, en la Secretaría de Comercio y en el área de tratados comerciales.

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Al pedirle un porcentaje de avance, respondió que es difícil asignarlo, aunque sostuvo que “se ha avanzado bastante” y que todavía no hay acuerdo final.

Trump habló de un acuerdo “muy cerca”

El republicano afirmó el lunes 19 de octubre que el pacto buscaría disminuir el saldo negativo estadounidense, que superó los USD 196 mil millones en 2025, sin precisar sus alcances ni relación con el T-MEC. REUTERS/Jonathan Ernst

De acuerdo con reportes de medios nacionales, Trump dijo el lunes 19 de octubre, en un mitin en Kansas, que ambos países están “muy cerca de cerrar un gran acuerdo” para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México.

Los reportes indican que ese déficit superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Trump mencionó una cifra de 150 mil millones y planteó que podría bajar hasta cero. No detalló el contenido del acuerdo ni si se vincula con el T-MEC.

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Ese mismo lunes, Sheinbaum informó que habló con Trump sobre una posible mayor compra de gas natural estadounidense. Dijo además que se opuso a una solicitud para permitir inversión de Estados Unidos en exploración petrolera.

Lo que dijo Ebrard sobre aranceles

El funcionario señaló el lunes 19 de octubre que Washington mantiene un superávit en ese intercambio y que México entregó pruebas técnicas, además de solicitar una equiparación para el sector automotriz con otros países. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta ha recordado que están vigentes aranceles de 50 % al acero y aluminio y de 25 % a vehículos. Ebrard explicó el lunes que Estados Unidos tiene superávit con México en acero, por lo que el Gobierno mexicano considera “injustificado” ese gravamen.

El secretario afirmó que México entregó evidencia técnica y que espera una respuesta favorable antes de que termine el año. Sobre la industria automotriz, pidió alinear los aranceles con los concedidos a otros países.

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Ebrard sostuvo además que México verificó plantas siderúrgicas en Asia y retiró más de mil del listado de molinos autorizados por no existir, y que hoy no identifica trasbordo en sus exportaciones de acero. Añadió que México paga un arancel efectivo promedio de 3 %, frente a 22 % de China. Señaló que México compra a Estados Unidos más de 340 mil millones de dólares.

Contenido nacional en el sector energético

Las negociaciones bilaterales avanzan en aranceles al acero, aluminio y automóviles, aunque persisten exigencias de Washington que la presidenta Sheinbaum advirtió que no se aceptarán si comprometen la Constitución o el empleo nacional

En la misma conferencia, Ebrard presentó tres metodologías para medir el contenido nacional en hidrocarburos, electricidad y biocombustibles, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Alberto Uribe, director general a cargo, expuso estas cifras:

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Los trámites de certificación pasan de 18 meses a 90 días naturales .

Entre octubre de 2024 y octubre de 2026 se emitieron 320 opiniones técnicas .

Para los próximos 30 años, la inversión proyectada supera los 152 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil 811 millones serían contenido nacional (40 %, frente al 35 % de la normativa).

Se realizaron 31 verificaciones que comprobaron más de 223 millones de dólares.

Ebrard vinculó la medida con la estrategia Hecho en México y con las reglas de origen en el comercio internacional.

Revisión del T-MEC en 2027

Ebrard señaló que la convocatoria del USTR del 5 de octubre “es lo que está previsto”. Los comentarios en Estados Unidos se recibirán hasta el 12 de enero de 2027. México hará su propia consulta a partir de enero, dijo el secretario, quien añadió que no hay fecha para la cuarta ronda de diálogo.

Operativos espejo en la frontera

Sheinbaum mencionó que se acordó otro operativo espejo, con el Ejército estadounidense de su lado y el Ejército mexicano o la Guardia Nacional del otro. Afirmó que no afecta la soberanía. El 4 de octubre, la Defensa informó el despliegue de 500 elementos en Tamaulipas.

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La presidenta añadió que, según su recuerdo, cinco de los diez más buscados del FBI fueron detenidos en México por autoridades mexicanas.

Hasta el momento, aún no se han hecho públicos los alcances del posible acuerdo ni se ha confirmado oficialmente que las diferencias estén resueltas.