México

Sheinbaum percibe “muy buena actitud” de EEUU en el T-MEC: asegura que están muy cerca de un acuerdo pero aún hay temas sin resolver

México y EU avanzan en aranceles a acero, aluminio y vehículos, pero Sheinbaum descartó negociar fuera de la Constitución y las leyes

Claudia Sheinbaum indica que Washington propone reducir las cuotas a cambio de peticiones específicas, pero sostiene que protegerá la economía nacional y los empleos del país durante la definición del posible entendimiento bilateral
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 20 de octubre, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que México y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial, aunque precisó que aún hay temas sin resolver y que el pacto final no se ha concretado.

La mandataria respondió a una pregunta sobre las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes aseguró que ambos países están próximos a cerrar un trato. El lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también detalló el estado de las conversaciones.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo?

La mandataria señala que persisten asuntos pendientes en las conversaciones y descarta un pacto definitivo, mientras busca disminuir los gravámenes sobre autos, acero y aluminio sin aceptar medidas contrarias a las leyes nacionales

Sheinbaum explicó que el objetivo de su Gobierno es reducir al máximo los aranceles que pesan sobre vehículos, acero y aluminio, y que no se impongan nuevos gravámenes.

Detalló que Estados Unidos plantea propuestas que implican bajar el arancel a cambio de solicitudes concretas a México. En ese punto, dijo, “todavía hay temas que no acabamos de resolver”, porque se busca lo mejor para el país.

La presidenta indicó que no se negociará nada que esté fuera de la Constitución y las leyes, ni algo que afecte a la economía nacional o al número de empleos. También señaló que percibe buena actitud del Gobierno estadounidense, en la Secretaría de Comercio y en el área de tratados comerciales.

PUBLICIDAD

Al pedirle un porcentaje de avance, respondió que es difícil asignarlo, aunque sostuvo que “se ha avanzado bastante” y que todavía no hay acuerdo final.

Trump habló de un acuerdo “muy cerca”

El republicano afirmó el lunes 19 de octubre que el pacto buscaría disminuir el saldo negativo estadounidense, que superó los USD 196 mil millones en 2025, sin precisar sus alcances ni relación con el T-MEC. REUTERS/Jonathan Ernst
El republicano afirmó el lunes 19 de octubre que el pacto buscaría disminuir el saldo negativo estadounidense, que superó los USD 196 mil millones en 2025, sin precisar sus alcances ni relación con el T-MEC. REUTERS/Jonathan Ernst

De acuerdo con reportes de medios nacionales, Trump dijo el lunes 19 de octubre, en un mitin en Kansas, que ambos países están “muy cerca de cerrar un gran acuerdo” para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México.

Los reportes indican que ese déficit superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Trump mencionó una cifra de 150 mil millones y planteó que podría bajar hasta cero. No detalló el contenido del acuerdo ni si se vincula con el T-MEC.

Ese mismo lunes, Sheinbaum informó que habló con Trump sobre una posible mayor compra de gas natural estadounidense. Dijo además que se opuso a una solicitud para permitir inversión de Estados Unidos en exploración petrolera.

Lo que dijo Ebrard sobre aranceles

El funcionario señaló el lunes 19 de octubre que Washington mantiene un superávit en ese intercambio y que México entregó pruebas técnicas, además de solicitar una equiparación para el sector automotriz con otros países. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El funcionario señaló el lunes 19 de octubre que Washington mantiene un superávit en ese intercambio y que México entregó pruebas técnicas, además de solicitar una equiparación para el sector automotriz con otros países. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta ha recordado que están vigentes aranceles de 50 % al acero y aluminio y de 25 % a vehículos. Ebrard explicó el lunes que Estados Unidos tiene superávit con México en acero, por lo que el Gobierno mexicano considera “injustificado” ese gravamen.

El secretario afirmó que México entregó evidencia técnica y que espera una respuesta favorable antes de que termine el año. Sobre la industria automotriz, pidió alinear los aranceles con los concedidos a otros países.

Ebrard sostuvo además que México verificó plantas siderúrgicas en Asia y retiró más de mil del listado de molinos autorizados por no existir, y que hoy no identifica trasbordo en sus exportaciones de acero. Añadió que México paga un arancel efectivo promedio de 3 %, frente a 22 % de China. Señaló que México compra a Estados Unidos más de 340 mil millones de dólares.

Contenido nacional en el sector energético

Las negociaciones bilaterales avanzan en aranceles al acero, aluminio y automóviles, aunque persisten exigencias de Washington que la presidenta Sheinbaum advirtió que no se aceptarán si comprometen la Constitución o el empleo nacional
Las negociaciones bilaterales avanzan en aranceles al acero, aluminio y automóviles, aunque persisten exigencias de Washington que la presidenta Sheinbaum advirtió que no se aceptarán si comprometen la Constitución o el empleo nacional

En la misma conferencia, Ebrard presentó tres metodologías para medir el contenido nacional en hidrocarburos, electricidad y biocombustibles, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Alberto Uribe, director general a cargo, expuso estas cifras:

  • Los trámites de certificación pasan de 18 meses a 90 días naturales.
  • Entre octubre de 2024 y octubre de 2026 se emitieron 320 opiniones técnicas.
  • Para los próximos 30 años, la inversión proyectada supera los 152 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil 811 millones serían contenido nacional (40 %, frente al 35 % de la normativa).
  • Se realizaron 31 verificaciones que comprobaron más de 223 millones de dólares.

Ebrard vinculó la medida con la estrategia Hecho en México y con las reglas de origen en el comercio internacional.

Revisión del T-MEC en 2027

Ebrard señaló que la convocatoria del USTR del 5 de octubre “es lo que está previsto”. Los comentarios en Estados Unidos se recibirán hasta el 12 de enero de 2027. México hará su propia consulta a partir de enero, dijo el secretario, quien añadió que no hay fecha para la cuarta ronda de diálogo.

Operativos espejo en la frontera

Sheinbaum mencionó que se acordó otro operativo espejo, con el Ejército estadounidense de su lado y el Ejército mexicano o la Guardia Nacional del otro. Afirmó que no afecta la soberanía. El 4 de octubre, la Defensa informó el despliegue de 500 elementos en Tamaulipas.

La presidenta añadió que, según su recuerdo, cinco de los diez más buscados del FBI fueron detenidos en México por autoridades mexicanas.

Hasta el momento, aún no se han hecho públicos los alcances del posible acuerdo ni se ha confirmado oficialmente que las diferencias estén resueltas.

Temas Relacionados

La MañaneraPalacio NacionalClaudia SheinbaumDonald TrumpMarcelo EbrardT-MECAcuerdoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Tres líneas del MB afectadas por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Tres líneas del MB afectadas por manifestaciones

Monreal señala crisis en Jalisco y recomienda a Pablo Lemus buscar soluciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reitera que se reunirá con el gobernador de Jalisco hasta que haya concluido la revisión técnica de sus propuestas de obras hidrícas

Monreal señala crisis en Jalisco y recomienda a Pablo Lemus buscar soluciones

No será la verde: México revivirá la icónica camiseta negra de visitante del Mundial de Sudáfrica 2010

Los primeros reportes apuntaban a que Adidas relanzaría la tradicional camiseta verde de local

No será la verde: México revivirá la icónica camiseta negra de visitante del Mundial de Sudáfrica 2010

Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala

El Departamento de Justicia acusó a decenas de inmigrantes con “green card” de registrarse y votar de forma ilegal, en medio de una disputa con las autoridades estatales por el control del padrón a días de los comicios

Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

César Morfín Morfín, identificado como líder de una célula del CJNG en Tamaulipas, promovió un amparo pese a que actualmente no está detenido; un juez le concedió una suspensión de plano

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

Juchitán antes del operativo: la ASF detectó 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar en la gestión de Miguel Sánchez Altamirano

Caso Axe Ceremonia: suman 11 imputados por la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

Cercan a la Familia Michoacana en Taxco: los golpes con los que buscan debilitar al cártel tras el secuestro del padre del alcalde

“El Talibán”, el operador señalado en los secuestros de La Concordia: quién es y a quién respondía

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

Destinos Sagrados: el festival que te hará vivir el Día de Muertos desde la tradición prehispánica en el Palacio de Autonomía de la UNAM

Una alerta desde el extranjero y pocas horas para actuar: así rescata el INAH piezas arqueológicas de las subastas

Continúa la Feria del Alfeñique en Toluca: ¿Cuándo será el concierto de Santa Fe Klan y qué otros artistas estarán?

Gala Montes recupera su nombre artístico tras conflicto con su mamá: “Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti”

DEPORTES

Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Victoria Mata clasifica a la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: cuándo disputará la final por el oro

No será la verde: México revivirá la icónica camiseta negra de visitante del Mundial de Sudáfrica 2010

Hijo de Fishman desata polémica al intentar aplicar otro martinete a un réferi, ahora en la Arena San Juan