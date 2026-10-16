Morena anuncia voto contra propuesta hídrica en Jalisco al considerar que no resuelve el problema del agua

Morena adelanta rechazo a la iniciativa hídrica en Jalisco.

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La coalición legislativa integrada por Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo (PT) anunció que votará en contra de la iniciativa del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para construir un segundo acueducto Chapala-Guadalajara, al considerar que el modelo de financiamiento propuesto podría derivar en la privatización del servicio de agua potable.

A través de un video difundido en redes sociales por el diputado de Morena Alejandro Puerto, los legisladores fijaron su postura frente al proyecto impulsado por el mandatario estatal y la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

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“No consentiremos ningún negocio al amparo del poder ni la privatización del agua”, escribió Puerto en la publicación, en la que reiteró el rechazo de su grupo parlamentario a la propuesta.

Morena acusa que el proyecto hídrico abre la puerta a la privatización

En el mensaje conjunto, los legisladores señalaron que la iniciativa contempla un esquema mediante el cual una empresa privada participaría en la construcción, mantenimiento, operación y rehabilitación de la infraestructura necesaria para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La coalición anuncia su voto contra el proyecto del acueducto.

A juicio de la coalición, este mecanismo convertiría el suministro del recurso en una actividad sujeta a intereses comerciales, por lo que adelantaron que sus integrantes votarán en contra de la propuesta.

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Los diputados también retomaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el carácter público del servicio y señalaron que el agua debe mantenerse como un derecho humano para la población jalisciense.

En el video, 15 legisladores expresaron individualmente su rechazo a la privatización del agua y anunciaron el sentido de su voto.

Entre ellos se encuentran Alejandro Puerto, Leonardo Almaguer Castañeda, Tonatiuh Bravo, Miguel de la Rosa, Martha Arizmendi, Itzúl Barrera y Enrique Velázquez.

Sheinbaum también cuestiona el financiamiento propuesto por Lemus

El posicionamiento de Morena se suma a las diferencias expresadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 12 de octubre cuestionó el esquema financiero presentado por el gobierno de Jalisco para atender los problemas de calidad del agua.

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Sheinbaum rechaza privatizar el servicio de agua en Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que algunas modalidades de financiamiento pueden trasladar a particulares la operación de servicios relacionados con el suministro de agua, por lo que consideró necesario revisar las condiciones planteadas por la administración estatal.

“Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua”, señaló.

Sheinbaum indicó que su gobierno busca una solución técnica conjunta con las autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de atender la contaminación del recurso sin recurrir a un modelo de privatización.

Entre los puntos que se encuentran en discusión destacan:

El esquema de financiamiento para construir el segundo acueducto Chapala-Guadalajara .

La participación de recursos públicos y privados en la infraestructura.

Las medidas para mejorar la calidad del agua que recibe la zona metropolitana.

La definición de soluciones técnicas y financieras entre los gobiernos federal y estatal.

Sheinbaum propone una alternativa técnica y financiera para Jalisco. Foto: (iStock)

Pablo Lemus niega que se entregue el servicio a particulares

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus ha rechazado que el proyecto implique privatizar el suministro de agua potable, generar deuda pública o aumentar las tarifas para los usuarios.

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El mandatario explicó que la iniciativa contempla una inversión estimada de 11,922 millones de pesos y que el financiamiento se realizaría mediante el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), con participación de recursos públicos y privados.

Lemus sostuvo que el estado conservará la rectoría del servicio y afirmó que no se entregará el suministro a una empresa israelí.

La propuesta fue presentada ante el Congreso de Jalisco para su análisis y eventual aprobación.

Lemus niega que el proyecto implique privatizar el agua. (Cortesía)

El debate se centra en las condiciones de financiamiento y en el alcance de la participación privada dentro de las obras de infraestructura hídrica.

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Crisis del agua mantiene abierto el debate en Guadalajara

La discusión ocurre mientras habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan problemas relacionados con la calidad del agua.

Entre las medidas anunciadas por las autoridades se encuentran trabajos en la planta potabilizadora de Miravalle y acciones para contener el ingreso de agua contaminada al sistema.

Además, el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui, informó sobre un esquema de reducción de presión y tandeos que afectará a 627 colonias, con distintos horarios de suministro.

La situación del agua impulsa la discusión sobre nuevas obras de infraestructura. (especial)

Ante este panorama, Sheinbaum planteó la necesidad de acordar con el gobierno jalisciense una alternativa técnica y financiera para resolver el problema.

La mandataria también manifestó su rechazo a la represión policial contra manifestantes que protestaron en Casa Jalisco y pidió que las autoridades estatales explicaran lo ocurrido.

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Mientras el gobierno de Lemus defiende el proyecto como una alternativa para mejorar el servicio, Morena y sus aliados mantienen su rechazo a la iniciativa por considerar que el modelo propuesto representa un riesgo para el carácter público del suministro de agua.