México

¿Cómo preparar sopa de lima? El platillo típico de Yucatán que concentra todo el sabor de suroeste de México

El ingrediente que le da nombre es la lima agria yucateca, distinta del limón común por su perfume y menor acidez

Tazón de sopa de lima con pollo, cebolla y cilantro, junto a una cuchara, un vaso con bebida roja y una jarra sobre una mesa de madera.
Un tazón de sopa de lima con pollo deshebrado, cilantro y cebolla morada reposa sobre una mesa de madera en un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sopa de lima reúne en un solo cuenco un caldo ligero de pollo, el perfume ácido de la lima y el crujiente de las tortillas de maíz.

El resultado es fresco, aromático y reconfortante, con un punto de picante que se puede ajustar al gusto.

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Este plato es uno de los emblemas de la cocina de Yucatán, en el sureste de México.

La receta tradicional combina caldo de pollo o pavo, tomate, cebolla, chile dulce, cilantro y lima agria, una variedad cítrica muy vinculada a la gastronomía yucateca.

Tazón de sopa con pollo, tiras de tortilla y aguacate sobre una mesa de madera junto a limas partidas y un paño verde.
Un tazón de sopa de lima contiene tiras de tortilla, pollo desmenuzado, rodajas de aguacate y cilantro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de lima

La sopa de lima es un caldo claro con pollo desmenuzado, verduras sofritas, zumo de lima y tiras de tortilla frita. La clave está en añadir el cítrico al final para conservar su aroma y evitar que amargue durante una cocción larga.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

  1. 600 g de pechuga de pollo.
  2. 1,5 l de caldo de pollo.
  3. 2 limas.
  4. 1 limón.
  5. 2 tomates maduros.
  6. 1 cebolla.
  7. 4 dientes de ajo.
  8. 1 chile habanero, entero o sin semillas.
  9. 4 tortillas de maíz.
  10. 15 g de cilantro fresco.
  11. 30 ml de aceite vegetal.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer sopa de lima, paso a paso

  1. Coloca el pollo en una olla con el caldo, la mitad de la cebolla, 2 dientes de ajo y una pizca de sal.
  2. Cuece a fuego medio durante 30 minutos, hasta que el pollo esté tierno y bien hecho.
  3. Retira el pollo y cuela el caldo si fuera necesario. Cuando se temple, desmenúzalo con las manos o con 2 tenedores.
  4. Pica el resto de la cebolla, los tomates y los dientes de ajo restantes.
  5. Calienta el aceite en una cazuela. Sofríe la cebolla durante 3 minutos.
  6. Añade el ajo, el tomate y el chile habanero. Cocina todo durante 8 minutos, hasta que el tomate pierda parte de su agua.
  7. Incorpora el sofrito al caldo de pollo. Cocina a fuego suave durante 10 minutos.
  8. Exprime las limas y el limón. Añade el zumo cuando falten pocos minutos para terminar. No hiervas el cítrico durante demasiado tiempo, porque puede aportar amargor.
  9. Devuelve el pollo desmenuzado a la cazuela. Rectifica de sal y pimienta.
  10. Corta las tortillas en tiras finas. Fríelas en aceite caliente hasta que queden doradas y crujientes.
  11. Sirve la sopa muy caliente. Añade el cilantro, las tiras de tortilla y unas rodajas finas de lima.
  12. Incorpora las tortillas justo antes de comer, para que mantengan su textura crujiente.
Infografía con dibujos de cazuelas, sartenes, tazones de sopa con pollo, verduras, tiras de tortilla frita y rodajas de lima.
Una infografía de Infobae detalla la preparación de la sopa de lima desde la cocción del pollo hasta la adición de cítricos y tortillas fritas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 340 kcal.
  • Proteínas: 38 g.
  • Grasas: 10 g.
  • Hidratos de carbono: 22 g.
  • Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La sopa puede conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Guarda las tiras de tortilla por separado, a temperatura ambiente y en un recipiente bien cerrado. Así conservarán mejor el crujiente.

También puedes congelar el caldo y el pollo durante 2 meses. Añade la lima y las tortillas después de descongelar y calentar la sopa.

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Cuál es la historia del origen de la sopa de lima

La sopa de lima nace en Yucatán, pero no tiene un inventor ni una fecha de creación documentados. Su historia se entiende como la de un platillo de mestizaje culinario: reúne ingredientes y prácticas de la cocina maya peninsular con productos y condimentos que llegaron durante el periodo colonial.

La base indígena está en el maíz —presente en las tiras de tortilla frita—, el pavo o guajolote y el uso de chiles, tomate y hierbas regionales. A esa despensa se sumaron especias como clavo y comino, además de los cítricos introducidos desde Europa y otras rutas comerciales tras la llegada española.

El ingrediente que le da nombre es la lima agria yucateca, distinta del limón común por su perfume y menor acidez. La receta tradicional prepara un caldo de pavo, aunque el pollo se volvió frecuente, y lo sazona con tomate, cebolla, chile dulce, especias y rebanadas o jugo de lima. Al final se agregan tortillas fritas para mantener el contraste entre el caldo y lo crujiente.

Por eso, más que una sopa prehispánica intacta, es una preparación yucateca formada durante siglos. Su permanencia se debe a la cocina doméstica: cada familia ajusta el caldo, las especias y la cantidad de lima, aunque conserva la combinación que la identifica.

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