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Comerciantes de Zona Rosa responsabilizan a alcaldía Cuauhtémoc por ruptura del diálogo tras riña en calle Génova

La Asociación de Comerciantes PRODIANA aseguró que los hechos ocurridos ayer en la noche pudieron evitarse mediante el diálogo institucional, reiterando su disposición a la conciliación

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Una mujer con gafas sostiene un documento de la organización PRODIANA frente a un fondo urbano borroso, y un segundo documento de PRODIANA se muestra en un círculo.
Una mujer sostiene un documento de PRODIANA, movimiento social por una vida con calidad, con un fondo urbano borroso y un detalle ampliado de otro documento de la misma organización en un círculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Comerciantes PRODIANA responsabilizó a la alcaldía Cuauhtémoc por la ruptura del diálogo que, a su juicio, derivó en el incidente sobre la calle Génova, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, registrado la noche de ayer 16 de junio.

Mediante un comunicado, la organización señaló que durante semanas previas entregó diversos oficios dirigidos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con el objetivo de solicitar la revisión de documentos y minutas que respaldan la actividad económica de comerciantes en la zona. Según PRODIANA, estos esfuerzos buscaban abrir una ruta de entendimiento antes de cualquier intervención por parte de las autoridades.

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La organización señaló que durante semanas previas entregó diversos oficios dirigidos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con el objetivo de solicitar la revisión de documentos y minutas que respaldan la actividad económica de comerciantes en la zona. Según PRODIANA, estos esfuerzos buscaban abrir una ruta de entendimiento antes de cualquier intervención por parte de las autoridades.

Comerciantes aseguran que solicitaron diálogo antes del operativo

De acuerdo con la organización, antes de los acontecimientos ocurridos el 16 de junio, las y los comerciantes realizaron llamados públicos para instalar una mesa de trabajo que permitiera revisar la documentación entregada y construir acuerdos mediante mecanismos institucionales.

PRODIANA afirmó que incluso difundió material en el que mostraba los acuses de recepción de los documentos presentados ante la Alcaldía Cuauhtémoc, con el propósito de acreditar que habían cumplido con los requerimientos formulados por las autoridades.

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Sin embargo, la asociación sostuvo que no recibió una convocatoria para dialogar y que, en cambio, se desplegó un operativo para retirar a comerciantes en un momento de alta afluencia de visitantes y turistas que se encontraban en la zona debido a actividades relacionadas con un partido de la Selección de Colombia.

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Acusan agresiones durante presencia de autoridades en Génova

Según la versión de PRODIANA, tras conocerse que la alcaldesa acudiría al lugar acompañada por personal de seguridad, una comisión de líderes comerciantes se presentó en la calle Génova con la intención de establecer comunicación con las autoridades.

La organización aseguró que, en lugar de funcionarios encargados de instalar una mesa de diálogo, acudieron elementos de seguridad, personal de la alcaldía y personal de seguridad privada que resguarda a la alcaldesa, quienes presuntamente agredieron física y verbalmente a comerciantes presentes en el sitio.

De acuerdo con el comunicado, esta situación generó tensión entre las partes y derivó en un conato de confrontación que elevó el riesgo de un conflicto mayor en una de las zonas comerciales y turísticas más concurridas de la capital.

Intervención de la SSC tras los incidentes

La asociación lamentó los hechos ocurridos y consideró que la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo institucional contribuye a la generación de conflictos que podrían resolverse mediante la concertación y los acuerdos entre autoridades y comerciantes.

Asimismo, reconoció la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuya presencia, afirmó, ayudó a evitar una escalada mayor de la confrontación y contribuyó a preservar la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Finalmente, PRODIANA reiteró su disposición para retomar el diálogo con las autoridades y revisar, por la vía institucional, las diferencias relacionadas con la actividad comercial en la Zona Rosa, uno de los principales corredores turísticos y económicos de la capital.

Rojo de la Vega asegura que fue una agresión coordinada por colaboradores de diputada local

Tras los hechos registrados en la Zona Rosa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rechazó que se tratara de una simple riña y aseguró que ella y su equipo fueron víctimas de una agresión coordinada durante un operativo de ordenamiento del comercio en la vía pública.

Imagen dividida: primer plano de mujer con cabello oscuro; calle con personas y árboles de noche; mujer con gorra negra siendo examinada por persona con guantes azules
La política Alessandra Rojo de la Vega denuncia haber sufrido una agresión física durante un operativo en la Zona Rosa de la Ciudad de México, mientras recibe atención médica por sus lesiones. (X: Alessandra Rojo de la VEga)
Captura de pantalla de un tuit de Alessandra Rojo de la Vega en X (Twitter), donde denuncia una agresión y menciona a Diana Sánchez Barrios
Alessandra Rojo de la Vega denunció en redes sociales haber sido agredida con palos, vidrios y armas en la Zona Rosa, atribuyendo el ataque a personas vinculadas con la diputada local Diana Sánchez Barrios. (X: Alessandra Rojo de la Vega)

La alcaldesa afirmó que un grupo de personas atacó a trabajadores de la demarcación con palos, piedras y otros objetos, provocando lesiones a integrantes de su equipo y a elementos de seguridad. Además, señaló directamente a colaboradores vinculados con la diputada local Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en la capital, como presuntos responsables de organizar la agresión.

Rojo de la Vega informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y aseguró contar con videos e imágenes que, según dijo, documentan la participación de personas relacionadas con la organización de la legisladora. La alcaldesa sostuvo que los hechos fueron una emboscada planeada para impedir las acciones de reordenamiento en la zona y descartó la versión de que se tratara únicamente de un enfrentamiento entre comerciantes y autoridades.

La edil también señaló que continuará con los operativos de recuperación del espacio público en la demarcación y pidió que las autoridades correspondientes investiguen los hechos para deslindar responsabilidades. Por su parte, la diputada mencionada ha rechazado previamente señalamientos similares en otros conflictos relacionados con el comercio ambulante.

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