Miguel Torruco Garza se incorpora como subsecretario de Prevención de las Violencias en la SSPC

Este martes, Miguel Torruco Garza fue designado como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad desde la atención a las causas.

Esta incorporación se da bajo el liderazgo del secretario Omar García Harfuch, con un enfoque territorial y comunitario para consolidar políticas públicas integrales orientadas a la construcción de paz en el país.

Programa “México Imparable” con 100 centros comunitarios

Durante la conferencia matutina del 24 de febrero, se presentó el programa “México Imparable”, el cual contempla la construcción de 100 Centros Comunitarios en territorios estratégicos para la construcción de paz.

Estos espacios estarán enfocados en juventudes e integrarán como ejes prioritarios:

Deporte

Cultura

Atención a la salud mental

El objetivo es prevenir las violencias y reconstruir el tejido social desde las comunidades, mediante una intervención directa en zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad social.

Prevención del delito con enfoque territorial

La Subsecretaría de Prevención de las Violencias impulsará acciones territoriales y comunitarias a través de coordinación interinstitucional, con estrategias basadas en:

Civismo

Educación

Deporte

Cultura

Salud mental

Participación social

Estas políticas públicas sustentadas en evidencia buscan prevenir el delito, fortalecer la cohesión comunitaria y consolidar una cultura de paz, ampliando oportunidades reales para las juventudes en todo el país.

Al asumir el cargo, Miguel Torruco Garza señaló que la prevención de las violencias debe comenzar con la atención a las causas estructurales, generando horizontes reales a través de la educación, el civismo y el deporte.

¿Quién es Miguel Torruco Garza?

Miguel Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana.

Cuenta con estudios especializados en estrategias digitales y comunicación en instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York (NYU), además de formación en Economía en Milán y preparación académica en Italia y Nueva Zelanda. Es trilingüe, con dominio del español, inglés e italiano.

Como diputado federal en la LXV Legislatura, presentó más de 50 iniciativas, entre ellas propuestas para el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión. También presidió el Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, impulsando la coordinación bilateral en materia de seguridad.

Con este nombramiento en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno de México refuerza su compromiso con una estrategia de seguridad preventiva, social y territorial, enfocada en atender las causas estructurales de la violencia mediante políticas públicas evaluables, coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios.