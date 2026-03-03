México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Este día también se define la batalla femenil y el público tiene a sus favoritas

Guardar
Un competidor del equipo azul
Un competidor del equipo azul lanza un objeto durante una exigente batalla (Facebook/ExatlonMx)

La semana 23 de Exatlón México avanza con máxima tensión tras la eliminación de Ella Bucio, modificando la estrategia y el ánimo en ambos equipos.

El enfrentamiento de este miércoles, la Batalla Colosal, se convierte en el eje de la competencia, ya que puede definir el rumbo de los próximos días y marcar un antes y un después para los participantes.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y por fans que analizan el rendimiento, los azules parten como favoritos para llevarse la Batalla Colosal este 3 de marzo.

Esta percepción se basa en su número de integrantes y la reciente recuperación de su rendimiento colectivo.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Los azules llegan con una ligera ventaja anímica, luego de haber ganado la Villa 360 y de contar con un integrante más en sus filas.

El Equipo Azul de Exatlón
El Equipo Azul de Exatlón México celebraría la Batalla Colosal hoy 3 de marzo (Facebook/ExatlonMx)

Esta situación les ha permitido mantener la moral alta, además de que algunos de sus miembros han recuperado el nivel que los hacía “puntos seguros” en los circuitos.

Por su parte, los rojos han tenido que reorganizarse tras la reciente eliminación de una de sus integrantes.

Aunque han demostrado fortaleza en momentos críticos de la temporada, la presión por recuperar terreno los obliga a ajustar su estrategia y a buscar cada punto con determinación.

Las últimas jornadas han mostrado que los azules disfrutan de una estabilidad mental, mientras que los rojos no han perdido su hambre de revancha.

La competencia se mantiene reñida, y cualquier error puede ser definitivo en la lucha por el dominio semanal.

Qué es la Batalla Colosal

Posiblemente el equipo azul esté
Posiblemente el equipo azul esté fortalecido frente a los rojos (Facebook/ExatlonMx)

La Batalla Colosal es uno de los retos más seguidos de Exatlón México, ya que no decide la permanencia de los atletas, sino que otorga un premio especial que puede ir desde una experiencia exclusiva hasta ventajas clave dentro de la casa.

Los circuitos mezclan velocidad, fuerza y puntería, exigiendo el máximo a cada participante.

El premio en disputa suele ser un incentivo de alto valor, como cenas, fiestas o viajes, diseñados para elevar el ánimo de los equipos.

Esta recompensa, aunque no siempre se revela de inmediato, representa una oportunidad de oro para cambiar la dinámica interna y reforzar el espíritu de grupo.

En la edición del 3 de marzo, los rumores señalan que la recompensa podría incluir también el nuevo Power Token, un objeto con beneficios estratégicos cuya función exacta aún no se ha aclarado, pero que promete influir en la próxima etapa de eliminaciones.

¿Qué tan confiable es el spoiler de Exatlón México?

Dentro del propio programa se advierte que los pronósticos no son definitivos.

Los rojos, liderados por figuras como Mono y Mati, han sabido responder bajo presión a lo largo de la temporada y podrían sorprender si logran mantener su cohesión y enfoque.

Es por esto que los espectadores deben esperar a ver el programa en vivo.

Quién gana la Medalla Femenil

Figuras como Mati, Doris, Evely y Jazmín se perfilan como protagonistas, cada una con motivaciones distintas y trayectorias destacadas dentro del reality.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Azul

El reality de hoy comienza
El reality de hoy comienza a las 20:30 (Facebook/ExatlonMx)
  • Ernesto Cázares
  • Katia Gallegos
  • Doris del Moral
  • Koke Guerrero
  • Valery Carranza
  • Natali Brito
  • Adrián Leo
  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas

Equipo Rojo

  • Jazmín Hernández
  • César Villaluz
  • Mati Álvarez
  • Mario “Mono” Osuna
  • Benyamin Saracho
  • Karol Rojas
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoBatalla Colosalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

El ataque contra el comercio se realizó tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Detienen a segundo implicado en

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

La protagonista de “Doménica Montero” vivió un momento inigualable junto a sus fans

¿Se casa con Sebastián Rulli?

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Los encuentros tendrán lugar en Guadalajara y Monterrey durante la última semana de marzo, definiendo los rivales restantes de la justa mundialista

Así puedes adquirir boletos para

Anabel Hernández denuncia suplantación de identidad con IA para difundir información falsa

El mensaje enfatiza que la suplantación digital puede traer consecuencias tanto para comunicadores como para quienes consumen información manipulada

Anabel Hernández denuncia suplantación de

¿Cómo está la calidad del aire en la CDMX y Edomex la tarde de este martes 3 de marzo?

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Cómo está la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a segundo implicado en

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

Vinculan a proceso a tres detenidos que transportaban 4 toneladas de cocaína en un semisumergible en Colima

Caso Ayotzinapa: detienen al director de tránsito de Iguala, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes

Empresario chino herido tras ataque armado en Zamora, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Se casa con Sebastián Rulli?

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

Captan a Antonio de la Rúa escuchando a Shakira en el Zócalo: atento a “Día de enero”, la canción que le escribió

The Rapture regresa a CDMX tras 15 años sin gira mundial: fecha y preventa para la banda dance-punk de NY

DEPORTES

Adiós al Estadio Azteca, a

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey

¿No viene a México? Al Nassr reporta lesión de Cristiano Ronaldo previo a su visita al Estadio Azteca