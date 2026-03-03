México

Así opinaba Ángela Aguilar del reguetón y esta fue su condición para grabarlo

En 2024 la cantante aseguró que solo cantaría temas con mensajes positivos

En 2024 la cantante aseguró
En 2024 la cantante aseguró que solo cantaría temas con mensajes positivos.

Recientemente resurgió una entrevista de Ángela Aguilar, donde compartió su opinión sobre los géneros actuales y el impacto que tienen en las nuevas generaciones. En ese entonces aunque se mantenía fiel a las raíces del regional mexicano, la cantante no descartó explorar otros estilos musicales, incluido el reguetón, pero bajo una condición clara: “debe ser un tema bonito”.

Durante una conversación de 2024 para El Gordo y La Flaca, Ángela reflexionó sobre el crecimiento de su carrera y la percepción que el público tenía de ella. “Me encanta que me digan Angelita, así me dicen en mi casa y no me lo tomo a mal. Me gusta ese cariño”, expresó.

La artista sostuvo que no
La artista sostuvo que no descartaba ningún género, siempre que el proyecto mantenga la calidad y el respeto que exige para su carrera.

La hija de Pepe Aguilar habló en ese entonces sobre una nominación a los Latin American Music Awards y la importancia de representar la música mexicana en escenarios internacionales. “Nunca pensé que me iban a nominar. Cuando vi la categoría y los nombres de artistas como Becky G, Karol G o Shakira, me sorprendí. Yo siento que quizá en unos diez años estaré lista para ser válida en esa categoría”, confesó.

La artista también se refirió a su proyecto “Bolero” lanzado en 2024, el cual según Ángela, estaba destinado a acercar géneros tradicionales a las nuevas generaciones. “Quiero llevarle a las nuevas generaciones esta música que ya se está olvidando. Es un toque de inocencia entre toda la música que está saliendo ahorita”, afirmó.

El tema del reguetón surgió al preguntarle si estaría dispuesta a grabar una canción en ese género. Ángela Aguilar respondió de manera directa: “Dependiendo del reguetón. Uno bonito sí, acepto. Mi papá siempre dice que hay dos géneros, el bueno y el malo. A mí me pueden invitar a cantar un corrido tumbado, un reguetón, un vallenato, lo que sea, con tal de que esté bonito y que conecte con el artista y con la canción, yo feliz”.

En 2024, Ángela se emabrcó
En 2024, Ángela se emabrcó en la gira con su padre, "Jaripeo sin Fronteras".

Sobre la música actual, la cantante sostuvo: “Yo soy una feminista, respeto a todos, no me importa tu género ni tu sexualidad. Creo que hay mucha música hoy en día que es un poco irrespetuosa, que es un poco vulgar. No hay necesidad de usar vulgaridades ni palabras diferentes”, aseguró.

En aquel 2024 y antes de la polémica que llegaría tras su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar mantuvo una postura abierta a nuevos géneros siempre que respeten sus valores y su visión artística.

