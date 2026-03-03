¿Ángela Aguilar desaparecerá de redes? Esto es lo que hará para “cuidar su corazón”

La cantante compartió un mensaje personal en el que prioriza su bienestar y generó dudas sobre su futuro. (Whatsapp Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar generó inquietud entre sus seguidores tras reaparecer en su canal de difusión en WhatsApp, donde compartió un mensaje que sugiere su intención de priorizar la paz personal y un ambiente tranquilo. Esta comunicación se produce en el contexto de la reciente controversia mediática que involucra a Christian Nodal y Cazzu, situación que ha mantenido la atención del público sobre los cantantes.

La hija del cantante Pepe Aguilar, utilizó su canal para enviar un mensaje en el que expresó su necesidad de distanciarse de situaciones polémicas. La artista manifestó el deseo de enfocarse en su bienestar, en su entorno familiar y en proyectos que considera importantes para su vida actual. La publicación incluyó varios emojis de corazón blanco y fue acompañada por tres videoclips dirigidos a sus seguidores.

En el primero de estos videos, Ángela Aguilar mostró rutinas cotidianas como maquillarse, prepararse para sus actividades diarias, practicar ejercicio, leer, jugar con su perro y compartir detalles de su hogar, incluyendo la comida del día. El segundo video captó un momento después de su entrenamiento físico, mientras que el tercero fue dedicado a su perrita pug, a la que llama “La Niña”.

En el texto difundido, Ángela Aguilar escribió: “Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (…) Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos (…) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”.

El mensaje de la intérprete provocó una ola de especulaciones sobre su futuro artístico. Entre sus seguidores, surgieron dudas acerca de si la cantante podría alejarse temporalmente de los escenarios para dedicarse a su familia y a su vida personal. Aunque no confirmó una pausa definitiva en sus actividades musicales, la declaración evidenció su interés en buscar tranquilidad y espacios alejados de la exposición pública.

La hija de Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje en el que destaca la importancia de la tranquilidad, la familia y el autocuidado. (Whatsapp Ángela Aguilar)

En el video, Ángela Aguilar aparece con un vestido blanco mientras de fondo suena la canción “Save my soul”, de Noah Rinker. El tema incluye una frase significativa: “no soy perfecto ni pretendo serlo, pero me da mucho gusto que Nuestro Señor haga tiempo para mí”. Este detalle refuerza su búsqueda de serenidad, aludiendo a la importancia de la espiritualidad y el agradecimiento en su vida actual.

El regreso de Ángela Aguilar a las redes sociales, marcado por un tono reflexivo y la exposición de su vida íntima, refuerza la percepción de una etapa de introspección en su carrera. Por ahora, la artista enfatizó su deseo de compartir solo lo que considera genuino y de proteger aquellos aspectos de su vida que le resultan esenciales.