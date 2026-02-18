México

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Durante el operativo también se realizó la detención de una persona presuntamente vinculada con el sitio

Elementos federales resguardaron el sitio. Crédito: FGR

Un operativo reciente de la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el aseguramiento de más de 200 litros de hidrocarburos en Oaxaca, tras una investigación que vinculó un inmueble con actividades ilícitas de venta de combustibles y drogas.

Según las autoridades, la actuación surgió a partir de una denuncia anónima ante la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, donde se reportó que en un establecimiento de la localidad Soledad Etla, presuntas personas armadas se dedicaban a la comercialización de productos.

Cómo fue el operativo en Soledad Etla

Según reportes oficiales, la diligencia fue realizada mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal.

Tras obtener la orden, la FGR y la Guardia Nacional ingresaron al inmueble ubicado en la calle Álvaro Obregón, en la localidad de Soledad Etla, Oaxaca.

El cateo, realizado el 13 de febrero de 2026, resultó en el aseguramiento de una serie de objetos y sustancias vinculados a la comercialización ilícita de hidrocarburos.

Fachada del sitio asegurado. Crédito: FGR.

Entre lo decomisado se encuentra lo siguiente:

  • 1 bidón con líquido traslúcido
  • 24 botellas también con líquido traslúcido
  • 6 garrafas
  • Embudos
  • Mangueras
  • Dinero en efectivo
  • 2 libretas con anotaciones
  • 5 galones con líquido traslúcido
  • 3 garrafas vacías

Además, destacó la incautación de 272 litros 62 mililitros de hidrocarburo con características de la gasolina, así como diversos instrumentos que evidencian la operación del punto de venta ilegal.

Autoridades informaron que el material y los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en San Bartolo Coyotepec, para ser integrados a la carpeta de investigación por comercialización ilícita de hidrocarburos.

Detenidos en el sitio

Interior del sitio donde vendían huachicol. Crédito: FGR

Durante la ejecución del cateo en Soledad Etla, los agentes detuvieron a una persona en el inmueble donde se realizaban las actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos y drogas.

El Ministerio Público Federal (MPF) asumió la responsabilidad de definir la situación jurídica de la persona arrestada, proceso que se llevará a cabo dentro del plazo constitucional correspondiente.

La autoridad detalló que, mientras no exista una sentencia condenatoria por parte de un juez, se debe considerar a la persona como presunta inocente.

La integración de los datos de prueba continuará con la finalidad de deslindar responsabilidades y determinar la posible participación de la persona detenida en la comisión del delito de comercialización ilícita de hidrocarburos.

Llamado de la FGE a la ciudadanía en Oaxaca

Tras informar la detención y el aseguramiento, la Fiscalía General de la República hizo un llamado a la población para que participe en la investigación y persecución de delitos de competencia federal.

Para ello, ofreció diferentes canales de denuncia que se encuentran activos las 24 horas, todos los días del año.

Según datos oficiales, quienes deseen aportar información pueden comunicarse al correo electrónico vua.oaxaca@fgr.org.mx, así como al número telefónico 951 501 9611.

Además, la autoridad afirmó que está habilitado el domicilio físico en Séptima Privada de Aldama Sur, número 203, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, como punto de atención directa para la recepción de denuncias y orientación ciudadana.

