Tras su paso por el Super Bowl LX, Ricky Martin anuncia nuevo show en CDMX: fecha y venta para el concierto del boricua

Ricky Martin anuncia segunda fecha en Ciudad de México tras agotar entradas para su primer concierto de la gira 2026

Ricky Martin ha confirmado una nueva fecha para su gira en Ciudad de México, tras agotar las localidades de su primer espectáculo programado en la capital.

El cantante se presentará el domingo 15 de marzo de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Fray Nano, dando más oportunidades a sus seguidores de disfrutar su show en directo.

La gira Ricky Martin Live México 2026 contempla un total de siete conciertos a lo largo del país, con presentaciones en ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida, además de la Ciudad de México.

El artista hizo público el tour en sus redes sociales con el mensaje: ¡Mi México querido! estoy feliz de anunciar que en marzo 2026 regreso con una gira... ¡Los espero!

Representación boricua en el Super Bowl LX

Ricky Martin tuvo una participación destacada durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El espectáculo fue encabezado por Bad Bunny y se presentó casi en su totalidad en español, marcando un hito para la representación latina en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

Martin apareció como invitado especial, integrándose en un segmento que rindió homenaje a Puerto Rico y a la cultura latina. Interpretó “Lo Que Le Pasó a Hawaii”, una canción que aborda temas de gentrificación y la pérdida cultural en Puerto Rico, estableciendo un paralelismo con la historia de Hawái.

Su presencia fue presentada no como un simple cameo, sino como parte central de una narrativa que celebró la identidad puertorriqueña (REUTERS/Carlos Barria)

Venta de boletos para ver a Ricky Martin el 15 de marzo en CDMX

Las entradas para el recital adicional del 15 de marzo estarán disponibles a partir del jueves 19 de febrero a las 11:00 horas mediante el portal funticket.mx.

El espectáculo, con una duración de aproximadamente 90 minutos, incluye una banda en vivo, cuerpo de bailarines y una producción internacional que presenta temas emblemáticos como Livin’ la Vida Loca, María, Vuelve y The Cup of Life.

Ricky Martin, reconocido como uno de los artistas latinos más influyentes, mantiene su vigencia en la industria desde finales de los noventa y ha recibido numerosos premios por sus producciones y colaboraciones. Con este tour, reafirma su posición como referente del espectáculo latino y responde a la alta demanda de su público mexicano.

La gira Ricky Martin Live México 2026 suma siete conciertos en ciudades clave como Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida (Music Vibe)

Ricky Martin y su entrañable relación con México

Ricky Martin mantiene una relación cercana y profunda con México, tanto en el ámbito profesional como personal. Tras su paso por el grupo Menudo, se estableció en la Ciudad de México a finales de los años 80 e inicios de los 90, donde inició su carrera como solista y actor.

En México participó en obras de teatro como “Mamá ama el rock” y en la telenovela “Alcanzar una estrella II”, además de grabar sus primeros álbumes como solista bajo el sello Sony Music México, logrando gran reconocimiento en el país y en toda América Latina.

El espectáculo ofrecerá noventa minutos de música en vivo, cuerpo de bailarines y una producción internacional de primer nivel (EFE/Alberto Valdés/Archivo)

México le sirvió como plataforma para alcanzar el éxito internacional. Sus giras y presentaciones suelen incluir al país como una de sus plazas principales, y ha realizado varias giras nacionales, como el tour “Live in México”. Su música ha alcanzado altas posiciones en las listas mexicanas y ha recibido múltiples certificaciones de ventas.

Además, Ricky Martin ha participado como coach en el programa “La Voz México” y ha mantenido una presencia constante en medios y eventos mexicanos. En 2019, recibió un reconocimiento en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en México, por su labor en defensa de los derechos LGBT+ y su lucha contra la trata de personas a través de su fundación.

El cantante ha manifestado en diversas ocasiones su cariño por el país, considerándolo un lugar clave en su carrera artística y en su vida personal.