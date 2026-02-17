México

“No es mandar por mandar”: Sheinbaum presentará proyecto de reforma electoral la próxima semana

La presidenta reiteró que la iniciativa tiene cuatro ejes principales, como los cambios en la asignación de plurinominales

Sheinbaum indicó que la próxima semana presentará la reforma electoral la próxima semana. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana presentará la iniciativa que enviará al Congreso de la Unión de reforma electoral, la cual contiene cuatro ejes principales, entre ellos las modificaciones para la designación de legisladores plurinominales.

“Ya lo vamos a presentar es muy importante por que no es mandar una reforma por mandara una reforma, el objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos por que México tiene las elecciones más caras del mundo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

