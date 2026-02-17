México

María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

La intérprete mexicana confirmó en redes sociales el lanzamiento de un tema nuevo luego de participar en el festival español junto a Julia Medina

Guardar
María León anuncia el lanzamiento
María León anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo para el 19 de febrero a través de sus redes sociales oficiales. (Infobae/ Jesúe Aviles)

María León informó que estrenará un nuevo sencillo el próximo 19 de febrero. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde también compartió imágenes relacionadas con la producción que acompañará la canción.

En las publicaciones se aprecia un cambio de imagen que formaría parte del concepto visual del tema. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la letra o el estilo musical del sencillo.

La noticia surge después de que concluyera su participación en el Benidorm Fest 2026, certamen en el que compitió recientemente junto a Julia Medina.

Participación en el festival español

El anuncio del estreno del
El anuncio del estreno del sencillo llega tras su participación en el Benidorm Fest 2026 junto a Julia Medina. (Jovani Pérez/ Infobae)

María León y Julia Medina presentaron “Las Damas y el Vagabundo” durante el Benidorm Fest 2026, como parte de la competencia oficial del evento.

Aunque no obtuvieron el primer lugar, su actuación fue bien recibida y aplaudida por el público asistente. La colaboración destacó por la sincronía entre ambas artistas y la energía transmitida en vivo.

El festival ofreció un espacio internacional que reunió a distintos artistas y permitió visibilizar sus proyectos ante una audiencia más amplia.

Anuncio y concepto visual

La nueva etapa musical llega
La nueva etapa musical llega con una propuesta visual renovada, aunque la cantante mantiene en secreto más detalles. (Instagram/@sargentoleon)

Tras el certamen, la cantante compartió en redes sociales la fecha de estreno de su próximo sencillo: 19 de febrero. Las publicaciones incluyeron imágenes en las que se observa un cambio de look que sugiere un nuevo concepto visual.

Hasta ahora, no se han revelado fragmentos de la canción ni detalles sobre su temática o estilo musical. La información divulgada se limita al anuncio de la fecha y el material gráfico compartido.

El enfoque visual parece marcar un giro creativo, pero sin ofrecer más detalles sobre la narrativa o producción del sencillo.

Expectativa por el lanzamiento

La cantante mexicana participó en
La cantante mexicana participó en un festival realizado en España. (Youtube/María León)

Con esta confirmación, el público sabe cuándo estará disponible la nueva canción de María León, apenas días después de su participación en el festival español.

La colaboración con Julia Medina cerró esa etapa, mientras que el sencillo próximo a estrenarse representa su siguiente proyecto musical.

Por ahora, la atención se centra en la fecha de lanzamiento y en la propuesta visual que acompaña la canción, sin que se hayan revelado más detalles sobre su contenido.

Temas Relacionados

María LeónEstrenoCulpableSencillomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’ para bicicletas en CDMX por la contingencia ambiental?

Las bicicletas están exentas de la restricción vehicular durante la contingencia

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Alejandro Fernández “El Potrillo” recordó a su padre con un mensaje lleno de cariño, destacando la influencia de su legado y la relación cercana que compartían

“El Potrillo” dedicó un

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta medida busca acelerar y simplificar el procedimiento de solicitar el permiso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante

Jeno y Jaemin debutan como

Marx Arriaga niega moches tras denuncias por presuntos cobros en la SEP

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó categóricamente haber recibido “moches” y explicó que la denuncia que involucra a personal de esa área fue presentada desde su dirección ante el Órgano Interno de Control

Marx Arriaga niega moches tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Potrillo” dedicó un

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar”

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers

Wendy Guevara revela que se iba a enfrentar a Alfredo Adame en Ring Royale 2026

DEPORTES

Preocupación en la Selección Mexicana:

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”