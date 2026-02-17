María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

María León anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo para el 19 de febrero a través de sus redes sociales oficiales. (Infobae/ Jesúe Aviles)

María León informó que estrenará un nuevo sencillo el próximo 19 de febrero. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde también compartió imágenes relacionadas con la producción que acompañará la canción.

En las publicaciones se aprecia un cambio de imagen que formaría parte del concepto visual del tema. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la letra o el estilo musical del sencillo.

La noticia surge después de que concluyera su participación en el Benidorm Fest 2026, certamen en el que compitió recientemente junto a Julia Medina.

Participación en el festival español

El anuncio del estreno del sencillo llega tras su participación en el Benidorm Fest 2026 junto a Julia Medina. (Jovani Pérez/ Infobae)

María León y Julia Medina presentaron “Las Damas y el Vagabundo” durante el Benidorm Fest 2026, como parte de la competencia oficial del evento.

Aunque no obtuvieron el primer lugar, su actuación fue bien recibida y aplaudida por el público asistente. La colaboración destacó por la sincronía entre ambas artistas y la energía transmitida en vivo.

El festival ofreció un espacio internacional que reunió a distintos artistas y permitió visibilizar sus proyectos ante una audiencia más amplia.

Anuncio y concepto visual

La nueva etapa musical llega con una propuesta visual renovada, aunque la cantante mantiene en secreto más detalles. (Instagram/@sargentoleon)

Tras el certamen, la cantante compartió en redes sociales la fecha de estreno de su próximo sencillo: 19 de febrero. Las publicaciones incluyeron imágenes en las que se observa un cambio de look que sugiere un nuevo concepto visual.

Hasta ahora, no se han revelado fragmentos de la canción ni detalles sobre su temática o estilo musical. La información divulgada se limita al anuncio de la fecha y el material gráfico compartido.

El enfoque visual parece marcar un giro creativo, pero sin ofrecer más detalles sobre la narrativa o producción del sencillo.

Expectativa por el lanzamiento

La cantante mexicana participó en un festival realizado en España. (Youtube/María León)

Con esta confirmación, el público sabe cuándo estará disponible la nueva canción de María León, apenas días después de su participación en el festival español.

La colaboración con Julia Medina cerró esa etapa, mientras que el sencillo próximo a estrenarse representa su siguiente proyecto musical.

Por ahora, la atención se centra en la fecha de lanzamiento y en la propuesta visual que acompaña la canción, sin que se hayan revelado más detalles sobre su contenido.