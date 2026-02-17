Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones y los documentos que se necesitarán para tramitar la licencia de conducir en las distintas unidades móviles que implementó el gobierno para facilitar el proceso.

El objetivo de esta propuesta es hacer más ágil y sencillo el proceso, facilitando el acceso al permiso para quienes lo solicitan. Cabe señalar que el permiso de conducir constituye un requisito obligatorio para circular legalmente en el Edomex.

Ubicaciones de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Cuautitlán Izcalli (del 16 al 20 de febrero)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte)

Morelos (del 16 al 20 de febrero)

Paraje el Patio, Barrio Tercero, C.50580, Morelos, Estado de México (Centro de Mando y Control C2).

Chalco (17 de febrero)

Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605, Chalco, Estado de México

Tianguistenco (16, 18, 19 y 20 de febrero)

4ta sección del Andador Prof. Carlos Hank González, C.P. 52600, Tianguistenco, Estado de México.

Teotihuacán (16 y 17 de febrero)

Av. Carlos Hank González s/n, Col. Evangelista, C.P. 55800, Teotihuacán, Estado de México (Deportivo Filiberto Cedillo).

Atlacomulco (16 y 20 de febrero)

Av. Isidro Fabela s/n, Colonia Centro, C.P 50450, Atlacomulco, Estado de México (frente al Palacio Nacional).

Documentos que se deben llevar a las unidades móviles

Para completar el trámite, los conductores deberán presentar el comprobante de pago de derechos. El Formato Universal de Pago puede obtenerse en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Los requisitos incluyen acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, examen de conocimientos aprobado, certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C, y certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Costos de la licencia de conducir en el Edomex

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha informado que el costo de la licencia de conducir para servicio público en cualquiera de las categorías (A, B, C, D) será de 1,366 pesos y tendrá una vigencia de un año. En el caso del permiso tipo B con duración de 2 años, el precio será de 1,888 pesos.

Tipo A | taxi Tipo B | colectivo Tipo C | servicio especializado Tipo D | servicio a la comunidad

Servicio público A, B, C, D | 1 año por 1, 366 pesos

Servicio público B | 2 años por 1,888 pesos

Por otra parte, el precio de la renovación de la licencia de conducir tipo B será de 1,888 pesos con vigencia de 2 años. Además, la tarifa para renovar cualquier otra modalidad de licencia se fijó en 1,366 pesos por un año.

Renovación

Tipo A, B, C, D | 1 año por 1,366

Tipo B | 2 años por 1,888

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.