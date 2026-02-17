Carro alegórico de Dragon Ball roba miradas en Carnaval de Morelia: “Viva el príncipe de los saiyajin”

Videos del carro alegórico circularon rápidamente tras el evento del 14 de febrero.

El 14 de febrero se celebró el Carnaval del Torito de Petate 2026 en el corazón de Morelia, donde uno de los carros alegóricos captó de inmediato la atención del público y posteriormente de redes sociales. La estructura, inspirada en el universo de Dragon Ball, se convirtió en la sensación del desfile.

La propuesta retomó una escena emblemática del episodio 33, titulado “¡Detén a Vegeta ahora!”, perteneciente a la obra creada por Akira Toriyama. En ese capítulo, Yajirobe interviene en plena batalla y corta la cola de Vegeta cuando este se encuentra transformado en Ozaru, alterando por completo el rumbo del enfrentamiento.

El carro alegórico recreó ese momento con figuras a gran escala que representaban a los personajes en pleno combate. Mientras avanzaba por las calles del Centro Histórico, asistentes levantaban sus teléfonos para grabar el paso de la estructura, acompañada por una banda que interpretaba la melodía característica del anime, lo que aumentó el entusiasmo colectivo.

La escena donde Yajirobe corta la cola de Vegeta fue recreada a gran escala.

Este año desfilaron alrededor de cien toritos de petate, cada uno con diseños distintivos y comparsas que llenaron de música y color las principales avenidas. Aunque la creatividad fue evidente en todas las propuestas, la dedicada a Dragon Ball destacó por la fidelidad de sus detalles y el impacto visual de la escena elegida.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 35 mil personas, entre habitantes y visitantes, acudieron al Centro Histórico para presenciar la festividad. El recorrido comenzó en la emblemática Fuente de Las Tarascas, avanzó por la Avenida Madero y concluyó frente a la imponente Catedral de Morelia.

El Carnaval del Torito de Petate es una de las tradiciones más representativas de la capital michoacana y marca el inicio del periodo previo a la Cuaresma. Cada torito simboliza a distintos barrios y colonias, cuyos integrantes participan activamente en la organización y puesta en escena.

La combinación entre tradición local y cultura pop generó una respuesta inmediata en plataformas digitales. Videos del carro alegórico comenzaron a circular pocas horas después del desfile, acumulando miles de reproducciones y comentarios que celebraban la creatividad de los organizadores.

Así, el Carnaval del Torito de Petate 2026 no solo reafirmó su relevancia cultural, sino que también demostró cómo una referencia al anime puede integrarse a una celebración centenaria y conquistar tanto a fanáticos como a espectadores ocasionales.