México

Carro alegórico de Dragon Ball roba miradas en Carnaval de Morelia: “Viva el príncipe de los saiyajin”

La recreación de una escena icónica del anime con la figura de Vegeta se volvió la sensación del carnaval 2026

Guardar
Videos del carro alegórico circularon
Videos del carro alegórico circularon rápidamente tras el evento del 14 de febrero.

El 14 de febrero se celebró el Carnaval del Torito de Petate 2026 en el corazón de Morelia, donde uno de los carros alegóricos captó de inmediato la atención del público y posteriormente de redes sociales. La estructura, inspirada en el universo de Dragon Ball, se convirtió en la sensación del desfile.

La propuesta retomó una escena emblemática del episodio 33, titulado “¡Detén a Vegeta ahora!”, perteneciente a la obra creada por Akira Toriyama. En ese capítulo, Yajirobe interviene en plena batalla y corta la cola de Vegeta cuando este se encuentra transformado en Ozaru, alterando por completo el rumbo del enfrentamiento.

El carro alegórico recreó ese momento con figuras a gran escala que representaban a los personajes en pleno combate. Mientras avanzaba por las calles del Centro Histórico, asistentes levantaban sus teléfonos para grabar el paso de la estructura, acompañada por una banda que interpretaba la melodía característica del anime, lo que aumentó el entusiasmo colectivo.

La escena donde Yajirobe corta
La escena donde Yajirobe corta la cola de Vegeta fue recreada a gran escala.

Este año desfilaron alrededor de cien toritos de petate, cada uno con diseños distintivos y comparsas que llenaron de música y color las principales avenidas. Aunque la creatividad fue evidente en todas las propuestas, la dedicada a Dragon Ball destacó por la fidelidad de sus detalles y el impacto visual de la escena elegida.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 35 mil personas, entre habitantes y visitantes, acudieron al Centro Histórico para presenciar la festividad. El recorrido comenzó en la emblemática Fuente de Las Tarascas, avanzó por la Avenida Madero y concluyó frente a la imponente Catedral de Morelia.

El Carnaval del Torito de Petate es una de las tradiciones más representativas de la capital michoacana y marca el inicio del periodo previo a la Cuaresma. Cada torito simboliza a distintos barrios y colonias, cuyos integrantes participan activamente en la organización y puesta en escena.

@blo0dshot

Una vez más México superando a la ia >_<. #dragonballz #ozaruvegeta #vegeta #fyppppppppppppppppppppppp #mexico

♬ sonido original - DAX፝֟TER

La combinación entre tradición local y cultura pop generó una respuesta inmediata en plataformas digitales. Videos del carro alegórico comenzaron a circular pocas horas después del desfile, acumulando miles de reproducciones y comentarios que celebraban la creatividad de los organizadores.

Así, el Carnaval del Torito de Petate 2026 no solo reafirmó su relevancia cultural, sino que también demostró cómo una referencia al anime puede integrarse a una celebración centenaria y conquistar tanto a fanáticos como a espectadores ocasionales.

Temas Relacionados

VegetaDragón BallCarro alegóricoMoreliaSan Valentínviralredes socialesmexico-virales

Más Noticias

Cinco lesionados en ataque armado durante baile sonidero en La Trinidad Tepango, Atlixco

A pesar de las heridas, autoridades señalaron que ninguna de las víctimas estuvo en riesgo de perder la vida

Cinco lesionados en ataque armado

Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

La dependencia federal advierte que no tiene gestores ni intermediarios

Conavi alerta sobre fraude en

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

En hechos diferentes, dos mujeres fueron asesinadas en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, a balazos

Dos mujeres, una de ellas

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

A días del ataque armado afuera del bar Sala de Despecho en Puebla, una de las madres de las víctimas ofrece su versión de los hechos y rechaza señalamientos mediáticos

Joaquín Wirth sería otro objetivo

Pati Chapoy especula sobre romance de Bad Bunny con Cazzu y aviva rivalidad con la ex de Nodal

La periodista es blanco de críticas de parte de seguidores de la trapera por una serie de expresiones catalogadas como “sexistas”

Pati Chapoy especula sobre romance
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Difunden video del rescate de

Difunden video del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal de tiroteo en Zacatecas

Pati Chapoy especula sobre romance de Bad Bunny con Cazzu y aviva rivalidad con la ex de Nodal

Horarios oficiales EDC México 2026: consulta aquí los sets por día y escenario

Festival del Taco y el Asado 2026 en Edomex: fechas, sede, horarios y todo lo que debes saber

Precios oficiales de Pulp en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

DEPORTES

Fórmula 1: este es el

Fórmula 1: este es el récord que Checo Pérez podría romper con Cadillac en 2026

¿Deja a Chivas? Gabriel Milito suena para llegar a Independiente en la liga de Argentina

Este es el millonario contrato que seduciría a Henry Martín para dejar al América e irse a la MLS

Supernova confirma la cancelación del combate entre Alana Flores y Samadhi Zendejas: “Se requiere profesionalismo”

Erick ‘Cubo’ Torres lanza contundente mensaje para la ‘Hormiga’ González: “Es el futuro del futbol mexicano”