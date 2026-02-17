Brote de sarampión en Chihuahua comenzó en población antivacunas, revela Sheinbaum

Adulto joven muestra erupción de sarampión en el rostro y cuello, en imagen médica educativa neutra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el brote de sarampión en Chihuahua comenzó en febrero del 2025, en una población que no contaba con la vacuna contra dicha enfermedad, debido a sus creencias religiosas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que al detectar dicha situación, su gobierno dialogó con los pobladores para convencerlos de vacunarse ante el brote de sarampión, sin mencionar el nombre de la comunidad ni su ubicación exacta.

Sin embargo, señaló que tras dialogar con ellos, la mayoría de los habitantes accedió a vacunarse y posteriormente se amplió la campaña de inmunización al resto del país.

“Es muy importante, en Chihuahua inició el brote por que ahí hay una población importante que no se vacunó, ahí hay una población importante que no se vacuna de nada, que están en contra de la vacunación por su religión.

“Entonces ahí inició el brote y hubo muchas pláticas con ellos para convencerlos de que se vacunaran y la mayoría de ellos se vacunó y después ya se vacunó a toda la población, en una situación más masiva”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que su gobierno realiza de forma permanente la Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional y cuando se detecta algún brote, como en este caso el sarampión, se establece un cerco sanitario y se refuerza la vacunación contra la enfermedad que se presente, en caso de que hay una.

“En este caso, cómo supimos que había un caso de sarampión en Chihuahua, pues porque hay vigilancia epidemiológica.

“Lo que normalmente se hace cuando surgen estos casos es que ahí donde aparece se vacuna alrededor, en cinco cuadras la localidad donde surgió el caso, además de la vacunación masiva que estamos haciendo ahora, sobre todo a niñas y niños”, destacó.

El 11 de febrero pasado, el gobierno federal informó que logró erradicar el brote de sarampión en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, Chihuahua concentró el 49% de los casos registrados a nivel nacional durante el brote. Las acciones implementadas incluyeron campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica para contener la propagación del virus.

El reporte oficial señala que, tras estas medidas, ya no se han detectado nuevos casos en la entidad.

Las autoridades sanitarias destacaron la colaboración entre el gobierno estatal y federal para alcanzar este resultado. El resto de los casos de sarampión se distribuyeron en otras regiones del país.

Confirman 31 defunciones por sarampión en México, registran más de 9 mil 800 contagios

Autoridades de salud confirmaron 31 defunciones por sarampión en México y reportaron más de 9,800 contagios en el país, al corte del 16 de febrero de este año.

El informe oficial, presentado en la conferencia mañanera de hoy, detalla que la mayoría de los casos se concentran en entidades con bajos índices de vacunación.

Las autoridades señalaron que continúan las campañas de vacunación y las acciones de vigilancia epidemiológica para contener la propagación del virus.

También destacaron la importancia de la vacunación para prevenir nuevos brotes y proteger a la población vulnerable.