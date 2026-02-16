México

Resultados Sorteo Especial 309 Lotería Nacional domingo 15 de febrero: premio mayor y números ganadores del último sorteo

Quienes cuenten con algún cachito premiado pueden reclamar su premio tanto en los centros de venta autorizados como en el edificio de la Lotería Nacional ubicado en Ciudad de México

Conozca los números ganadores de
Conozca los números ganadores de la tarde de este domingo 15 de febrero de 2026.

El Sorteo Especial con motivo del Día del amor y la amistad, celebrado cada 14 de febrero, entregó un premio mayor de 54 millones de pesos repartidos en cuatro series, lo que incrementó las oportunidades para los participantes la noche de este domingo 15 de febrero de 2026.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

Resultados del Sorteo Especial del domingo 15 de febrero de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada
  • Premio mayor de 27 millones de pesos: 27814
  • Premio de 3 millones de pesos: 38374
  • Premio de 400 mil pesos: 58383
  • Premio de 400 mil pesos: 36425
  • Premio de 400 mil pesos: 20892
  • Premio de 400 mil pesos: 55172
  • Premio de 200 mil pesos: 43631
  • Premio de 200 mil pesos: 08479
  • Premio de 200 mil pesos: 20815
  • Premio de 200 mil pesos: 24839
  • Premio de 127 mil pesos: 59563
  • Premio de 127 mil pesos: 13568
  • Premio de 127 mil pesos: 43851
  • Premio de 127 mil pesos: 40693
  • Premio de 127 mil pesos: 02626
  • Premio de 127 mil pesos: 09314
  • Premio de 127 mil pesos: 38457
  • Premio de 127 mil pesos: 27031
  • Premio de 127 mil pesos: 35381
  • Premio de 127 mil pesos: 24919

Reintegros números: 4.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

