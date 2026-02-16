Resultados Sorteo Especial 309 Lotería Nacional domingo 15 de febrero: premio mayor y números ganadores del último sorteo

Conozca los números ganadores de la tarde de este domingo 15 de febrero de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Especial con motivo del Día del amor y la amistad, celebrado cada 14 de febrero, entregó un premio mayor de 54 millones de pesos repartidos en cuatro series, lo que incrementó las oportunidades para los participantes la noche de este domingo 15 de febrero de 2026.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

Resultados del Sorteo Especial del domingo 15 de febrero de 2026

Premio mayor de 27 millones de pesos : 27814

Premio de 3 millones de pesos: 38374

Premio de 400 mil pesos: 58383

Premio de 400 mil pesos: 36425

Premio de 400 mil pesos: 20892

Premio de 400 mil pesos: 55172

Premio de 200 mil pesos: 43631

Premio de 200 mil pesos: 08479

Premio de 200 mil pesos: 20815

Premio de 200 mil pesos: 24839

Premio de 127 mil pesos: 59563

Premio de 127 mil pesos: 13568

Premio de 127 mil pesos: 43851

Premio de 127 mil pesos: 40693

Premio de 127 mil pesos: 02626

Premio de 127 mil pesos: 09314

Premio de 127 mil pesos: 38457

Premio de 127 mil pesos: 27031

Premio de 127 mil pesos: 35381

Premio de 127 mil pesos: 24919

Reintegros números: 4.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.