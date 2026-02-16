México

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 15 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada domingo, la Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del sorteo más reciente de Melate, Revancha y Revanchita del 15 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4175.

Resultado: 02, 03, 05, 09, 33 y 53.

Melate Revancha:

Sorteo: 4175.

Resultado: 14, 32, 35, 46, 50, 51 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4175.

Resultado: 04, 36, 38, 42, 44, 48 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se informan los resultados del sorteo de Melate.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoMelate Retro y Revancha México

Más Noticias

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

El objetivo de este evento musical es ofrecer un espectáculo donde la historia y la actualidad del género confluyen en un mismo espacio, destacan organizadores

‘La fiesta de los perrones’

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

IMG Academy es señalada por haber realizado 89 transacciones relacionadas con dos individuos sancionados por su presunta relación en narco en México

Esta es la academia deportiva

Para qué sirve calentar cáscara de limón, canela y jengibre

El consumo de esta bebida aromática se relaciona con sensaciones de alivio, pero también tiene uso en el hogar

Para qué sirve calentar cáscara

Detienen en Cancún a colombianos y mexicanos que formaban parte de una “peligrosa banda” que opera en el país

Habrían participado en acciones contra los habitantes de dos domicilios

Detienen en Cancún a colombianos

Beca Benito Juárez 2026: ¿Pierdes el pago triple si no recogiste tu tarjeta?

Autoridades aclaran qué sucede con los 5,700 pesos del depósito acumulado y cómo recuperar tu tarjeta del Banco del Bienestar si no acudiste a tiempo

Beca Benito Juárez 2026: ¿Pierdes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la academia deportiva

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

ENTRETENIMIENTO

‘La fiesta de los perrones’

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

Fernando Delgadillo: a 27 años del disco de ‘Febrero 13’, el cantante vuelve al Parque Naucalli

Qué son los Therian y por qué se hicieron virales en México

Andrea Legarreta presume su Día de San Valentín junto a Luis Carlos, su nueva pareja

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026