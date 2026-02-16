¿Cuáles son los síntomas iniciales del cáncer de próstata que deben vigilar los hombres? (Foto: Infobae Perú / Clínica San Pablo)

El cáncer de próstata es una de las enfermedades más frecuentes entre los hombres en México y el mundo.

Según la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de un problema de salud pública cuya detección oportuna puede marcar una diferencia en el pronóstico.

Aunque no siempre presenta síntomas en sus etapas tempranas, existen algunas señales iniciales que pueden alertar sobre la presencia de esta enfermedad. Reconocer los primeros síntomas del cáncer de próstata resulta clave para buscar atención médica a tiempo.

¿Qué es la próstata y cómo afecta el cáncer?

La próstata es una glándula pequeña situada debajo de la vejiga, con la función de producir parte del líquido que transporta a los espermatozoides.

El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula comienzan a multiplicarse sin control, formando un tumor que puede invadir tejidos cercanos y, en fases avanzadas, extenderse a otras partes del cuerpo.

¿Qué es la próstata y cómo afecta el cáncer? crédito Freepik

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, la mayoría de los casos diagnosticados ocurre en hombres mayores de 50 años, aunque la probabilidad aumenta significativamente después de los 65.

Síntomas iniciales que deben vigilar los hombres

En las primeras etapas, el cáncer de próstata suele ser silencioso, sin manifestaciones evidentes. Cuando aparecen síntomas, estos suelen estar relacionados con el funcionamiento de la vejiga y el aparato urinario. Según lo explicado por la Facultad de Medicina de la UNAM y retomado por UNAM Global, los síntomas que pueden presentarse incluyen:

Urgencia para orinar

Aumento en la frecuencia de las micciones, sobre todo por la noche

Dificultad para iniciar el flujo de orina

Disminución de la fuerza del chorro urinario

Retención urinaria

Sensación de no vaciar completamente la vejiga

Dolor o ardor al orinar

Presencia de sangre en la orina o el semen

Pérdida involuntaria de orina

Disfunción eréctil

Estos síntomas no son exclusivos del cáncer de próstata y pueden deberse a otros problemas prostáticos o urinarios. Sin embargo, su aparición justifica una consulta médica para descartar enfermedades graves.

Síntomas iniciales que deben vigilar los hombres

Síntomas en etapas avanzadas y complicaciones

Cuando el cáncer de próstata avanza, pueden sumarse otros síntomas relacionados con la diseminación del tumor. La Facultad de Medicina de la UNAM advierte que entre las señales de una enfermedad en fase avanzada se encuentran:

Dolor óseo (en la pelvis, la espalda o las piernas)

Pérdida de peso o apetito

Anemia

Piernas inflamadas

La presencia de estos signos suele indicar que el cáncer se ha extendido fuera de la próstata, lo que complica el tratamiento y reduce las posibilidades de curación.

Factores de riesgo y recomendaciones

El riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta con la edad, la historia familiar y algunos factores genéticos. De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM:

El 75% de los casos se diagnostican en hombres mayores de 65 años

La herencia familiar incrementa el riesgo hasta dos veces

Una dieta alta en grasas y la obesidad pueden favorecer su aparición

La institución recomienda la realización de exámenes urológicos anuales a partir de los 50 años, o desde los 45 en caso de antecedentes familiares. El diagnóstico temprano suele permitir tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.

Síntomas en etapas avanzadas y complicaciones (Freepik)

Diagnóstico y la importancia de acudir al médico

El diagnóstico del cáncer de próstata se realiza mediante una combinación de exámenes físicos, estudios de laboratorio (como el antígeno prostático específico, PSA) y, en algunos casos, biopsias.

La Facultad de Medicina de la UNAM enfatiza que la mayoría de los tumores en fases iniciales son curables, por lo que el control regular y la consulta ante cualquier síntoma resultan fundamentales.

“Los síntomas locales que pueden llegar a presentarse no deben ignorarse; la consulta temprana puede cambiar el curso de la enfermedad”, señala el Dr. Carlos Pacheco Gahbler, jefe de División de Urología y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, citado por UNAM Global.

Listado de síntomas iniciales a vigilar

Urgencia para orinar

Incremento de la frecuencia urinaria

Dificultad para iniciar la micción

Disminución de la fuerza del chorro urinario

Dolor o ardor al orinar

Presencia de sangre en la orina o el semen

Pérdida involuntaria de orina

Disfunción eréctil

Medidas de prevención y consulta médica

La Facultad de Medicina de la UNAM recomienda mantener un estilo de vida saludable, evitar el consumo excesivo de grasas animales, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Aunque no existen métodos para prevenir completamente el cáncer de próstata, la vigilancia de los síntomas y los chequeos médicos regulares son herramientas fundamentales para mejorar el pronóstico.