México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Perderé el triple pago si no recogí mi tarjeta a tiempo?

Gobierno depositará hasta 5,700 pesos en una sola exhibición a familias con alumnos de secundaria

Guardar
Estudiantes de secundaria recibirán pago
Estudiantes de secundaria recibirán pago triple de apoyo educativo acumulado en febrero

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y el anuncio del pago triple de la Beca Rita Cetina 2026 han generado dudas entre miles de familias con estudiantes de secundaria.

Tras trámites administrativos y la conclusión del primer periodo de distribución de plásticos, madres, padres y tutores buscan claridad sobre los depósitos acumulados y si existe riesgo de perder el apoyo económico.

En medio de esta incertidumbre, las autoridades federales informaron que se abrirá un periodo de entregas extemporáneas para quienes no acudieron a recoger su tarjeta en la fecha asignada, mientras que los depósitos comenzarán a liberarse en febrero.

Pago triple de la Beca Rita Cetina: quiénes lo recibirán y de cuánto será

El pago triple está dirigido a estudiantes de secundaria que se registraron en septiembre de 2025 y que no habían recibido depósitos debido a retrasos en la entrega de su Tarjeta del Bienestar.

El pago triple será para
El pago triple será para estudiantes de secundaria que se registraron en septiembre y no habían recibido depósitos.

Estos beneficiarios recibirán en una sola exhibición los recursos correspondientes a tres bimestres acumulados:

  • Septiembre-octubre 2025
  • Noviembre-diciembre 2025
  • Enero-febrero 2026

El monto mínimo estimado es de 5 mil 700 pesos, aunque puede incrementarse dependiendo del número de estudiantes inscritos por familia.

Actualmente, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria y 700 pesos adicionales por cada hijo extra registrado en el hogar.

Entrega extemporánea de tarjetas del Banco del Bienestar

Luego de concluir la distribución de más de un millón de tarjetas, el Gobierno federal confirmó que quienes no acudieron a recoger su plástico tendrán una nueva oportunidad.

Autoridades abrirán periodo de entrega
Autoridades abrirán periodo de entrega extemporánea para quienes no recogieron su tarjeta bancaria.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reprogramará citas e informará fecha y lugar de entrega. Las autoridades precisaron que las tarjetas no entregadas se encuentran resguardadas y asignadas a las personas que realizaron el registro.

Sin embargo, es importante considerar que el depósito no puede liberarse si la tarjeta no está activa, ya que este es el único medio de pago del programa.

Calendario de depósitos en febrero 2026

De manera preliminar, se informó que los pagos comenzarán a reflejarse a partir del 18 de febrero de 2026. Aunque el calendario oficial no ha sido publicado en su totalidad, se prevé un esquema por orden alfabético del primer apellido.

Los primeros en recibir el recurso serán quienes ya cuenten con su tarjeta activa. En el caso de quienes la recojan en periodo extemporáneo, el dinero acumulado se depositará una vez concluido el proceso y activado el plástico.

Depósitos comenzarán a reflejarse a
Depósitos comenzarán a reflejarse a partir del 18 de febrero, según calendario preliminar. Foto: Noticias Bienestar.

Las autoridades también recordaron que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el saldo permanece seguro en la cuenta.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

La persona que realizó el registro del estudiante deberá acudir a recoger la tarjeta y presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente (original y copia)
  • Acta de nacimiento del adulto y del estudiante (copia)
  • CURP de ambos (copia)
  • Comprobante de domicilio vigente (copia)

Una vez entregado el plástico, será necesario cambiar el NIP y resguardarlo adecuadamente.

Beca Universal “Rita Cetina”: objetivo y alcance del programa

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa prioritario del Gobierno de México dirigido a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria.

El apoyo busca garantizar la
El apoyo busca garantizar la permanencia escolar y evitar la deserción por falta de recursos.

El apoyo busca garantizar la permanencia escolar y evitar la deserción por falta de recursos económicos.

En este contexto, las autoridades reiteraron que los recursos acumulados no se cancelan automáticamente, pero subrayaron la importancia de completar el proceso de entrega y activación de la tarjeta para poder disponer del pago triple anunciado para febrero.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetina 2026SecundariaBanco del BienestarTarjeta del BienestarPago TripleBecas Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sarampión: ¿De verdad es “mejor” contagiarse de niño?

Ante el brote de esta enfermedad en México, es importante contar con la vacuna

Sarampión: ¿De verdad es “mejor”

Resultados Sorteo Especial 309 Lotería Nacional domingo 15 de febrero: premio mayor y números ganadores del último sorteo

Quienes cuenten con algún cachito premiado pueden reclamar su premio tanto en los centros de venta autorizados como en el edificio de la Lotería Nacional ubicado en Ciudad de México

Resultados Sorteo Especial 309 Lotería

Gobierno Mexicano avanza en el proyecto de conseguir una mosca estéril contra el gusano barrenador

La técnica del insecto infértil busca frenar la expansión de la plaga sin recurrir a pesticidas

Gobierno Mexicano avanza en el

Doble Hoy no circula: consulta si puedes usar tu auto el 16 de febrero

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y seguir los avisos oficiales para proteger la salud

Doble Hoy no circula: consulta

La Operación Restitución sumó 31 inmuebles asegurados por despojo en el Edomex: en total ya son mil 594 desde que comenzó

Las acciones son encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con autoridades estatales y federales

La Operación Restitución sumó 31
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Edomex Iris Jazmín

Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

Secretaria de Cultura de México comparte foto con Salma Hayek y afirma que “el cine construye identidad”

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son las actrices y los actores que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026