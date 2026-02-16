Beca Rita Cetina 2026: ¿Perderé el triple pago si no recogí mi tarjeta a tiempo?

Estudiantes de secundaria recibirán pago triple de apoyo educativo acumulado en febrero

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y el anuncio del pago triple de la Beca Rita Cetina 2026 han generado dudas entre miles de familias con estudiantes de secundaria.

Tras trámites administrativos y la conclusión del primer periodo de distribución de plásticos, madres, padres y tutores buscan claridad sobre los depósitos acumulados y si existe riesgo de perder el apoyo económico.

En medio de esta incertidumbre, las autoridades federales informaron que se abrirá un periodo de entregas extemporáneas para quienes no acudieron a recoger su tarjeta en la fecha asignada, mientras que los depósitos comenzarán a liberarse en febrero.

Pago triple de la Beca Rita Cetina: quiénes lo recibirán y de cuánto será

El pago triple está dirigido a estudiantes de secundaria que se registraron en septiembre de 2025 y que no habían recibido depósitos debido a retrasos en la entrega de su Tarjeta del Bienestar.

Estos beneficiarios recibirán en una sola exhibición los recursos correspondientes a tres bimestres acumulados:

Septiembre-octubre 2025

Noviembre-diciembre 2025

Enero-febrero 2026

El monto mínimo estimado es de 5 mil 700 pesos, aunque puede incrementarse dependiendo del número de estudiantes inscritos por familia.

Actualmente, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria y 700 pesos adicionales por cada hijo extra registrado en el hogar.

Entrega extemporánea de tarjetas del Banco del Bienestar

Luego de concluir la distribución de más de un millón de tarjetas, el Gobierno federal confirmó que quienes no acudieron a recoger su plástico tendrán una nueva oportunidad.

Autoridades abrirán periodo de entrega extemporánea para quienes no recogieron su tarjeta bancaria.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reprogramará citas e informará fecha y lugar de entrega. Las autoridades precisaron que las tarjetas no entregadas se encuentran resguardadas y asignadas a las personas que realizaron el registro.

Sin embargo, es importante considerar que el depósito no puede liberarse si la tarjeta no está activa, ya que este es el único medio de pago del programa.

Calendario de depósitos en febrero 2026

De manera preliminar, se informó que los pagos comenzarán a reflejarse a partir del 18 de febrero de 2026. Aunque el calendario oficial no ha sido publicado en su totalidad, se prevé un esquema por orden alfabético del primer apellido.

Los primeros en recibir el recurso serán quienes ya cuenten con su tarjeta activa. En el caso de quienes la recojan en periodo extemporáneo, el dinero acumulado se depositará una vez concluido el proceso y activado el plástico.

Depósitos comenzarán a reflejarse a partir del 18 de febrero, según calendario preliminar. Foto: Noticias Bienestar.

Las autoridades también recordaron que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el saldo permanece seguro en la cuenta.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

La persona que realizó el registro del estudiante deberá acudir a recoger la tarjeta y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento del adulto y del estudiante (copia)

CURP de ambos (copia)

Comprobante de domicilio vigente (copia)

Una vez entregado el plástico, será necesario cambiar el NIP y resguardarlo adecuadamente.

Beca Universal “Rita Cetina”: objetivo y alcance del programa

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa prioritario del Gobierno de México dirigido a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria.

El apoyo busca garantizar la permanencia escolar y evitar la deserción por falta de recursos económicos.

En este contexto, las autoridades reiteraron que los recursos acumulados no se cancelan automáticamente, pero subrayaron la importancia de completar el proceso de entrega y activación de la tarjeta para poder disponer del pago triple anunciado para febrero.