Beca Benito Juárez 2026: ¿Pierdes el pago triple si no recogiste tu tarjeta?

Autoridades aclaran qué sucede con los 5,700 pesos del depósito acumulado y cómo recuperar tu tarjeta del Banco del Bienestar si no acudiste a tiempo

El inicio de los pagos del bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Benito Juárez ha generado dudas entre estudiantes de preparatoria pública, especialmente entre quienes no recogieron su Tarjeta del Banco del Bienestar. La pregunta principal es clara: ¿se pierde el dinero o el depósito si no acudí por el plástico?

La respuesta oficial es no. El recurso está seguro, pero es indispensable realizar un trámite para reprogramar la entrega y poder disponer del apoyo económico.

No habrá pago triple para Benito Juárez en febrero 2026

A diferencia de lo que ocurre con la Beca Rita Cetina en algunos casos específicos, no existe anuncio oficial de pago triple para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmó que las y los estudiantes de nivel medio superior recibirán el monto ordinario de 1,900 pesos, correspondiente al bimestre enero-febrero.

¿Pierdo mi beca si no recogí la tarjeta?

No. Las tarjetas que no fueron entregadas permanecen resguardadas y ya están asignadas a cada beneficiario. Sin embargo, sin la tarjeta no es posible retirar el dinero, ya que es el único medio autorizado para recibir el apoyo.

Por ello, si no acudiste a recogerla en la fecha indicada, debes iniciar el proceso de reprogramación.

Lo más importante: qué hacer si no recogiste tu tarjeta

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y no recogiste tu tarjeta, sigue estos pasos:

  • Ingresa al Buscador de Estatus en la plataforma oficial con tu CURP.
  • Revisa tu situación; si apareces como “rezagado”, selecciona la opción correspondiente.
  • Llena el formulario “No recibí mi tarjeta”.
  • Guarda el número de reporte que te genere el sistema.
  • Espera la notificación con la nueva fecha y sede de entrega.
  • Si te lo indican, acude a una Oficina de Atención.
Las autoridades recomiendan revisar constantemente el correo electrónico y los canales oficiales para conocer la nueva cita.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

La persona que realizó el registro (madre, padre o tutor en caso de menores de edad) debe presentar:

  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Acta de nacimiento del adulto y del estudiante (copia).
  • CURP de ambos (copia).
  • Comprobante de domicilio vigente (copia).

Al recibirla, se recomienda cambiar el NIP y resguardarla en un lugar seguro.

La tarjeta se activa automáticamente con el primer depósito.

¿Debo retirar el dinero el mismo día que lo depositan?

No es necesario. El apoyo puede permanecer en la cuenta sin que se pierda. La dispersión se realiza de manera escalonada, generalmente por orden alfabético, para evitar saturaciones en sucursales.

La Beca Benito Juárez es un programa prioritario del Gobierno de México que busca evitar la deserción escolar en nivel medio superior.

Si no recogiste tu tarjeta, no pierdes el dinero, pero sí debes realizar el trámite correspondiente para que te asignen una nueva fecha y puedas acceder a tu depósito sin contratiempos.

