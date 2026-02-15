Operativo sorpresa en penal de Mérida: se decomisaron armas punzocortantes, chips y herramientas

Atoridades de diversas autoridades realizaron un operativo en el penal de Mérida Foto: SSC Yucatán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó una revisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Mérida, con el propósito de reforzar el control interno y la protección en el recinto penitenciario. Esta operación, coordinada dentro del Plan Nacional de Seguridad, integró la participación de fuerzas estatales y federales en un despliegue conjunto.

El operativo congregó a un contingente compuesto por agentes estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos investigadores, personal especializado en paramedicina y asesoría jurídica, así como la unidad canina K-9. A esta estructura se sumó la colaboración de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, responsables de la vigilancia perimetral y el soporte operativo en el entorno de la penitenciaría.

Durante la inspección, el equipo localizó y decomisó objetos no autorizados en poder de la población penitenciaria. Entre los artículos incautados se identificaron instrumentos punzocortantes y filosos, como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortadores, además de herramientas de uso potencialmente indebido, entre las que se encontraron punzones, desarmadores y piezas metálicas improvisadas. También se retiraron encendedores y diversos accesorios cuya posesión infringe los reglamentos internos.

La revisión incluyó la intervención de binomios caninos especializados, cuya labor permitió localizar sustancias prohibidas. Se aseguraron seis bolsas pequeñas con hierba seca, presumiblemente cannabis, así como componentes y accesorios de telefonía y electrónica, incluidos chips y cables de carga. Todos los objetos confiscados se entregaron a la autoridad correspondiente para el seguimiento de las diligencias legales, conforme a los protocolos establecidos por la institución.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que estas acciones forman parte de una estrategia a largo plazo para preservar condiciones de seguridad tanto al interior como en el entorno inmediato de los recintos penitenciarios. El plan contempla la repetición de revisiones similares durante el año, como medida preventiva y correctiva frente a riesgos de alteración del orden o ingreso de objetos ilícitos.

El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales responde a la necesidad de fortalecer la gobernabilidad penitenciaria y evitar incidentes relacionados con la tenencia de objetos peligrosos o sustancias prohibidas. La coordinación operativa entre dependencias estatales y federales constituye un componente clave del plan de seguridad, permitiendo actuar de manera oportuna ante situaciones que amenacen la integridad de la población penitenciaria y el personal.

La presencia de personal jurídico y paramédico durante la inspección garantizó la observancia de los derechos y la atención inmediata ante cualquier eventualidad. La SSP subrayó su compromiso con la transparencia y el respeto a los procedimientos legales durante este tipo de intervenciones, así como la observancia de los derechos humanos.

La localización de herramientas, instrumentos punzocortantes y dispositivos electrónicos dentro del Centro de Reinserción Social de Mérida evidencia la persistencia de intentos por introducir elementos que pueden emplearse en actividades no permitidas. La estrategia preventiva busca anticipar y neutralizar estos riesgos a fin de mantener la estabilidad institucional.

La inclusión de la unidad canina K-9 permitió profundizar en la detección de sustancias y objetos ocultos, reforzando la minuciosidad del operativo. La detección de varias bolsas con hierba seca de características similares al cannabis fue reportada a la autoridad competente, la cual inició las investigaciones de rigor.

Los cuerpos federales que participaron en la seguridad perimetral reforzaron el cerco en torno al centro penitenciario, asegurando el normal desarrollo de la inspección y el resguardo de las instalaciones. La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que este tipo de acciones continuarán ejecutándose durante el año, en el marco de la estrategia institucional para preservar la seguridad penitenciaria.

La dependencia estatal reiteró su política de colaboración permanente con las instancias federales, con el objetivo de consolidar un entorno penitenciario seguro y libre de objetos o sustancias que puedan poner en riesgo la integridad de internos y personal.

