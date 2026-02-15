México

Congreso capitalino respalda denuncia de la diputada Tania Larios por acoso sexual

La institución declaró que ningún tipo de violencia debe quedar impune, por lo que aplaudió el proceder de la SSC y la FGJ para detener al presunto responsable

Congreso CDMX destacó la importancia
Congreso CDMX destacó la importancia de proceder para combatir la violencia de genéro. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Congreso de la Ciudad de Mexico expresó su respaldo a la diputada Tania Nanette Larios Perez, luego de que denunciara públicamente haber sido víctima de acoso sexual al exterior de sus oficinas legislativas.

A través de un pronunciamiento institucional, legisladoras y legisladores manifestaron su apoyo absoluto y solidaridad incondicional con la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.

De acuerdo con lo informado por la propia legisladora en sus redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de febrero, cuando un sujeto la acosó sexualmente afuera de las instalaciones del Congreso capitalino. “Afuera de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, fui víctima de acoso sexual”, señaló en su mensaje público, en el que también confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El Congreso capitalino reconoció la
El Congreso capitalino reconoció la valentía de la diputada para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. Foto: (Congreso CDMX)

El Congreso local reconoció la valentía de Larios Pérez al alzar la voz y formalizar su denuncia, subrayando que cualquier tipo de acoso contra las mujeres debe ser castigado conforme a la ley. En el posicionamiento, se destacó que su decisión no sólo busca justicia en el ámbito personal, sino que también contribuye a visibilizar una problemática que miles de mujeres enfrentan diariamente en espacios públicos.

En un llamado a la congruencia democrática y al respeto a la dignidad humana, las y los legisladores señalaron que la lucha contra la violencia de género no distingue colores partidistas.

“Cerramos filas con nuestra compañera diputada”, expresaron, al tiempo que reiteraron que el combate al acoso y a cualquier forma de violencia contra las mujeres debe ser una causa común.

Asimismo, el Congreso reconoció la actuación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico y de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de Mexico, instancias que intervinieron de manera inmediata tras la denuncia. Según lo informado, el presunto agresor fue detenido por elementos de la SSC y presentado ante la Fiscalía capitalina para el seguimiento legal correspondiente.

La diputada informó que el
La diputada informó que el presunto agresor fue detenido. Foto: (Captura de pantalla)

Para el órgano legislativo, la pronta respuesta de las autoridades envía un mensaje claro a la ciudadanía: el acoso sexual no debe ni puede quedar impune en la capital del país. Además, se enfatizó que las instituciones están obligadas a brindar protección y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso.

En su posicionamiento, las y los diputados coincidieron con la legisladora priista en la importancia de denunciar formalmente este tipo de conductas. Por ello, hicieron un llamado a todas las personas que hayan sido víctimas de acoso sexual a acudir ante las autoridades competentes, donde —aseguraron— recibirán orientación y respaldo jurídico.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el marco normativo para erradicar y combatir el acoso y la violencia de género. Se destacó que la construcción de espacios públicos seguros es una tarea permanente que requiere acciones legislativas, institucionales y sociales coordinadas.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional manifestó en redes sociales su solidaridad con la diputada, condenando cualquier forma de violencia contra las mujeres y reiterando que estos actos no deben normalizarse bajo ninguna circunstancia. El caso ha reavivado la discusión sobre la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y respeto para todas las mujeres en la Ciudad de México.

