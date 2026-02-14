México

Mataron a menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

La agresión habría sido planeada por “El Yerson” y “El Nomo”, según reportes preliminares

Guardar
El periodista Carlos Jiménez dio
El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que los atacantes serían parte de La Unión Tepito Foto: X @c4jimenez

La noche del 13 de febrero, cuatro sicarios del grupo La Unión Tepito dispararon en más de 30 ocasiones contra un vehículo en la alcaldía Tláhuac, provocando la muerte de una menor de 14 años y dejando herida a su madre.

La agresión, que según reportes preliminares del periodista de seguridad Carlos Jiménez habría sido planeada por El Yerson y El Nomo, ambos vinculados a la organización delictiva, no tiene hasta ahora un motivo conocido. Tras abrir fuego, los atacantes escaparon del lugar.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad (SSC) han iniciado las investigaciones para esclarecer el ataque.

El automóvil gris donde se encontraban las víctimas recibió al menos 30 impactos de bala en ventanas y puertas, lo que da cuenta de la violencia del ataque. La madre fue hallada con vida tras el tiroteo, mientras que su hija murió a los pocos minutos dentro del auto.

Homicidios aumentaron 49% en la Morelos durante 2025

Las autoridades de seguridad identificaron zonas consideradas de mayor riesgo por la incidencia delictiva en la Ciudad de México, especialmente en varias colonias de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa. La clasificación responde al análisis de datos oficiales que, durante el último año, muestran un aumento sostenido de delitos como robos con violencia, lesiones por arma de fuego y homicidios.

En la zona centro de la capital, el repunte más notorio corresponde a la colonia Morelos, específicamente en sus secciones I y II, donde los registros muestran un incremento del 49% en homicidios. A pesar de que este aumento supera ampliamente el promedio de la ciudad, otras áreas del centro, como las siete secciones de la colonia Centro, Penitenciaría, Emilio Carranza y 10 de Mayo, también aparecen en el listado de zonas con alta peligrosidad por la frecuencia de hechos violentos.

El panorama en Iztapalapa presenta una situación similar. Colonias como Cabeza de Juárez, Guelatao de Juárez, Ejido Constitucionalista, Ignacio Zaragoza y Antorcha Popular registraron un crecimiento de hasta 37% en la incidencia de homicidios. El tamaño poblacional y la persistencia de los delitos llevaron a que estas áreas sean catalogadas entre las más peligrosas. Además, en Álvaro Obregón, la colonia Belén de las Flores destaca por su tasa de homicidios, mientras que en Tlalpan se suman Lomas de Tepemecatl y Santo Tomás Ajusco.

El reporte también señala que, en Iztapalapa, las colonias Santa Cruz Meyehualco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl sobresalen por la cantidad de lesiones ocasionadas con armas de fuego, así como por robos violentos, tanto a transeúntes como a automovilistas. En la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Doctores mantiene una tendencia similar, especialmente por la frecuencia de asaltos violentos.

El transporte público representa otro punto de preocupación. Las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, en los límites de Gustavo A. Madero, figuran entre los sitios donde se reportan asaltos frecuentes a usuarios del sistema de transporte colectivo y unidades de superficie. El análisis de los datos oficiales respalda la clasificación de estas colonias como focos rojos en materia de seguridad pública, dada la persistencia de incidentes graves durante 2025.

Las cifras y los registros de las autoridades permiten observar cómo la dinámica delictiva se concentra en ciertas áreas, configurando un mapa de riesgo que define la agenda de seguridad en la capital mexicana.

  • Las colonias Morelos y varias de Iztapalapa presentaron los mayores aumentos en homicidios durante el último año.
  • Los robos violentos y ataques con armas de fuego afectan especialmente a zonas de Iztapalapa y Cuauhtémoc.
  • El transporte público sigue siendo un punto crítico por la frecuencia de asaltos en ciertas áreas limítrofes.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoLa Unión Tepito

Más Noticias

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Este año ya tiene confirmados unos cuantos conciertos y convivencias, que prometen brindar un espectáculo inolvidable

¿Te gusta la cultura tailandesa?

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

Fue el conductor de “Hermanos de Leche” quien propuso esa cantidad

Poncho de Nigris reta a

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

En Turquía surgieron versiones que apuntan a una posible cirugía del mediocampista mexicano

Edson Álvarez enciende las alarmas

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de López

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Sheinbaum desea a mexicanos un feliz 14 de febrero: “El amor vence al miedo y hasta las calumnias”

La presidenta publicó un mensaje breve en sus redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad

Sheinbaum desea a mexicanos un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina destruye 30 explosivos encontrados

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

¿Te gusta la cultura tailandesa?

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

DEPORTES

Edson Álvarez enciende las alarmas

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

Selección mexicana de Natación Artística gana oro y dos platas en la Copa del Mundo en Medellín

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Don Changuito lanza llamado público y denuncia acoso laboral tras dejar el personaje de KeMonito

Fantasticamanía estalla en la Arena México con triunfo de Místico sobre Templario