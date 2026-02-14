Mataron a menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que los atacantes serían parte de La Unión Tepito Foto: X @c4jimenez

La noche del 13 de febrero, cuatro sicarios del grupo La Unión Tepito dispararon en más de 30 ocasiones contra un vehículo en la alcaldía Tláhuac, provocando la muerte de una menor de 14 años y dejando herida a su madre.

La agresión, que según reportes preliminares del periodista de seguridad Carlos Jiménez habría sido planeada por El Yerson y El Nomo, ambos vinculados a la organización delictiva, no tiene hasta ahora un motivo conocido. Tras abrir fuego, los atacantes escaparon del lugar.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad (SSC) han iniciado las investigaciones para esclarecer el ataque.

El automóvil gris donde se encontraban las víctimas recibió al menos 30 impactos de bala en ventanas y puertas, lo que da cuenta de la violencia del ataque. La madre fue hallada con vida tras el tiroteo, mientras que su hija murió a los pocos minutos dentro del auto.

Homicidios aumentaron 49% en la Morelos durante 2025

Las autoridades de seguridad identificaron zonas consideradas de mayor riesgo por la incidencia delictiva en la Ciudad de México, especialmente en varias colonias de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa. La clasificación responde al análisis de datos oficiales que, durante el último año, muestran un aumento sostenido de delitos como robos con violencia, lesiones por arma de fuego y homicidios.

En la zona centro de la capital, el repunte más notorio corresponde a la colonia Morelos, específicamente en sus secciones I y II, donde los registros muestran un incremento del 49% en homicidios. A pesar de que este aumento supera ampliamente el promedio de la ciudad, otras áreas del centro, como las siete secciones de la colonia Centro, Penitenciaría, Emilio Carranza y 10 de Mayo, también aparecen en el listado de zonas con alta peligrosidad por la frecuencia de hechos violentos.

El panorama en Iztapalapa presenta una situación similar. Colonias como Cabeza de Juárez, Guelatao de Juárez, Ejido Constitucionalista, Ignacio Zaragoza y Antorcha Popular registraron un crecimiento de hasta 37% en la incidencia de homicidios. El tamaño poblacional y la persistencia de los delitos llevaron a que estas áreas sean catalogadas entre las más peligrosas. Además, en Álvaro Obregón, la colonia Belén de las Flores destaca por su tasa de homicidios, mientras que en Tlalpan se suman Lomas de Tepemecatl y Santo Tomás Ajusco.

El reporte también señala que, en Iztapalapa, las colonias Santa Cruz Meyehualco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl sobresalen por la cantidad de lesiones ocasionadas con armas de fuego, así como por robos violentos, tanto a transeúntes como a automovilistas. En la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Doctores mantiene una tendencia similar, especialmente por la frecuencia de asaltos violentos.

El transporte público representa otro punto de preocupación. Las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, en los límites de Gustavo A. Madero, figuran entre los sitios donde se reportan asaltos frecuentes a usuarios del sistema de transporte colectivo y unidades de superficie. El análisis de los datos oficiales respalda la clasificación de estas colonias como focos rojos en materia de seguridad pública, dada la persistencia de incidentes graves durante 2025.

Las cifras y los registros de las autoridades permiten observar cómo la dinámica delictiva se concentra en ciertas áreas, configurando un mapa de riesgo que define la agenda de seguridad en la capital mexicana.

