“Tormenta perfecta”: especialista señala los factores que trajeron de vuelta el sarampión a México

Los especialistas explican cómo una baja en la vacunación y la desinformación crearon la llamada tormenta perfecta para el regreso de esta enfermedad | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

México vive actualmente un importante brote de sarampión, el cual ya cuenta con más de 9 mil casos confirmados hasta el día de hoy.

Ante dicho panorama son muchas las especulaciones que existen sobre los factores que trajeron de vuelta una enfermedad que parecía ser cosa del pasado.

Sobre este tema nos habla en entrevista con Infobae, Rodrigo Romero, epidemiólogo y coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, quién señala que se trata de un fenómeno multifactorial, aunque destaca una baja importante en la cobertura de vacunación como una de las causas principales.

El brote actual se debe a varios años de coberturas bajas, distribución deficiente y olvido social según los análisis recientes. Foto: (iStock)

¿Cuáles son los factores que motivaron la aparición de este brote de sarampión en México?

“Hay muchos factores, no solo uno. Nosotros tenemos estudiado que desde el 2006 ya se veía una disminución de las coberturas, aunque es a partir del 2012 se ven más pronunciadas”, comenta el especialista.

“Pero estamos hablando por lo menos de veinte años, si no es que más, donde ha habido problemas de desabasto, problemas de distribución y de ideas erróneas, un conjunto de factores que nos han llevado a la situación que vivimos ahora”.

“No solo ha crecido las ideas erróneas sino que la vacunación también se vio afectada tras la pandemia de Covid, pues en ese momento disminuyeron las vacunas que se aplicaron debido a que los esfuerzos en salud estaban concentrados en contener la epidemia”, agrega Romero.

Una “tormenta perfecta”, llama el experto al conjunto de diversos factores que se unieron de manera inevitable para hacer resurgir una enfermedad cuyo último caso en México había sido en 1995.

“No hay un factor sino muchos factores que se juntaron durante muchos años, que le dejamos de darle importancia a la vacunación, pero no solo fue el gobierno, fuimos todos: el gobierno, los trabajadores de la salud, la sociedad, los padres de familia”, comenta.

Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna contra el sarampión afuera de un hospital público en la Ciudad de México como parte de la campaña de vacunación que intenta frenar el brote de sarampión que se vive en México. (Foto AP/Marco Ugarte)

¿Podría ocurrir una nueva pandemia como la del Covid-19 con el resurgimiento del Sarampión?

“El sarampión es una enfermedad que en realidad las generaciones de ahora no conocemos de manera directa por qué no había existido en los últimos 30 años. Pero la historia de la humanidad ya ha vivido con el sarampión y lo que tenemos claro es que donde haya susceptibles vamos a ver casos", explica el especialista.

“¿Qué quiere decir susceptibles? Que son personas que no tienen defensas o anticuerpos contra el sarampión debido a que no cuentan con sus vacunas. Es así que surgen los brotes. En el caso de México todo empezó en Chihuahua pero los brotes seguirán brincado en donde el virus encuentre comunidades con personas susceptibles".

Es ahí, señala el experto, donde entra la importancia de las campañas de vacunación, pues es el único recurso que se tiene para frenar el avance de los brotes.

“De lograrse una cobertura de vacunación que abarque a la mayor parte de la población el virus seguirá encontrado comunidades con personas “susceptibles” de enfermarse y generar brotes", comenta.

Y añade: “por eso es tan importante lo que estamos intentando informar con la vacunación. Entre más nos vacunemos, menos susceptibles hay y entonces menos comunidades que sean foco para un aumento de casos van a existir pero es un proceso que va a durar meses o incluso años”.