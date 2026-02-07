Foto del día: conoce este intrigante elemento de México

Color y tradición: Un vistazo a la riqueza cultural de México a través de sus vibrantes festividades. (INAH)

La fotografía da la oportunidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos aproximan a un episodio impregnado de sentido estético.

En medio de la insipidez, la imagen de un rincón de México puede servir de entretenimiento, para aliviar la vista y conocer un detalle nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a contemplar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se localiza en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Edzná: la ciudad que aprendió a leer el agua

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Miguel Ascencio, INAH.)"

Edzná es una ciudad construida con tiempo, agua y conocimiento. Su nombre, que puede traducirse como “Casa de los Itzáes”, remite a un linaje y a una historia larga, escrita en piedra y en paisaje. No es un asentamiento aislado: es el resultado de siglos de observación, adaptación y organización social en la península de Yucatán.

Las primeras evidencias de ocupación humana datan del año 400 a.C., sin embargo, Edzná alcanzó su mayor desarrollo entre los siglos V y X d.C., cuando se consolidó como una capital regional con funciones políticas, ceremoniales y económicas.

Su traza urbana revela una planificación cuidadosa, donde plazas, plataformas y edificios monumentales ordenan la vida pública y ritual.

Uno de los rasgos que distinguen a Edzná es su sofisticado sistema hidráulico. En un entorno marcado por lluvias intensas y zonas inundables, sus habitantes diseñaron canales, reservorios y obras de control del agua que permitieron sostener la agricultura y el crecimiento urbano.

Aquí, la ingeniería no fue solo una solución técnica, sino una forma de entender y dialogar con el territorio.

La Gran Acrópolis articula el corazón de la ciudad. Desde ahí se levanta el emblemático Edificio de los Cinco Pisos, una estructura que concentra poder, simbolismo y dominio visual del entorno. Su presencia resume la importancia de Edzná como centro rector y como escenario de prácticas políticas y ceremoniales profundamente vinculadas con la cosmovisión maya.

Hoy, Edzná se ofrece como un espacio donde aún es posible leer la relación entre sociedad, naturaleza y tiempo. Caminar entre sus estructuras es asomarse a una ciudad que supo crecer sin romper el equilibrio con su entorno y que, siglos después, sigue hablándonos de organización, conocimiento y memoria.

Aprende más sobre este sitio: lugares.inah.gob.mx/es/node/4339

Una mirada a la riqueza de México a través de sus imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un bien cultural variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive todos los días.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los variados ecosistemas de México, que junto a las ciudades, permiten que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más icónicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros sitios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, ubicada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes elegidas por el INAH se ven desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.