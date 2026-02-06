México

Policía de la CDMX detiene de nuevo al “Farrukito de Tepito” por narcomenudeo y portación de arma

Christian Gutiérrez, conocido por su viralidad en redes sociales, fue arrestado en Tepito con una pluma pistola y diversas drogas, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

El Farrukito de Tepito fue detenido con drogas y un arma. (X @c4jimenez)

Christian Gutiérrez, conocido en el ámbito popular como el “Farrukito de Tepito”, fue nuevamente detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC_CDMX).

La aprehensión se produjo en el barrio de Tepito, lugar donde Gutiérrez se hizo viral meses atrás por medio de un video en el que aparece bebiendo cervezas preparadas y bailando en evidente estado de ebriedad en la vía pública. Este video circuló ampliamente en redes sociales y le otorgó notoriedad en la zona, generando comentarios y reacciones por su comportamiento.

La reciente detención de Christian Gutiérrez marca la segunda ocasión en la que las autoridades capitalinas lo capturan, situación que ha sido documentada y difundida por el reportero Carlos Jiménez en sus canales digitales. De acuerdo con la información proporcionada, agentes de inteligencia de la SSC_CDMX lograron ubicar y detener al “Farrukito de Tepito” tras labores de seguimiento en el barrio. Durante la revisión, los uniformados le aseguraron una pluma adaptada para funcionar como pistola, así como varias dosis de estupefacientes, incluidos cristal, cocaína y marihuana.

Las imágenes difundidas muestran a Gutiérrez en el momento de la detención, escoltado por elementos de la policía, así como capturas del video que lo hizo conocido en redes sociales.

El hombre fue detenido hace unos meses, sin embargo, salió libre. (X @c4jimenez)

El operativo de detención fue realizado en el contexto de los esfuerzos de la SSC_CDMX para combatir el narcomenudeo y la portación ilegal de armas en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, como Tepito.

Las autoridades informaron que la pluma pistola asegurada a Gutiérrez representa un riesgo significativo, ya que este tipo de artefactos son de uso común entre grupos delictivos para evadir la detección de armas convencionales durante inspecciones policiales.

El caso de Chrhitian Gutiérrez ha generado interés tanto en el ámbito policial como en la opinión pública, debido a la combinación de su presencia viral en redes sociales y su reincidencia en actividades ilícitas. Las autoridades capitalinas señalaron que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

