México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 4 de febrero

Como todos los miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del último sorteo de Melate, Revancha y Revanchita realizado este miércoles 4 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4170.

Resultado: 25, 26, 32, 37, 49 y 54.

Melate Revancha:

Sorteo: 4170.

Resultado: 23, 28, 35, 47, 52, 54 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4170.

Resultado: 01, 04, 05, 13, 43, 47 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Melate?

Los resultados ganadores de Melate
Los resultados ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate posee cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Elige seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que deberás buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes cuál número escoger, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna escogerá seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tus mismos números.

Solo debes de llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoMelate Retro y Revancha México

Más Noticias

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

La examiga de Imelda decidió hablar nuevamente en el programa del periodista Javier Ceriani

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

A pesar de las múltiples nominaciones y del interés que generaba su posible coincidencia en Miami, ninguno de los cantantes estaría en el evento

Cazzu, Christian Nodal y los

Bomberos de la CDMX rescatan a águila real herida en la alcaldía Iztacalco

El animal fue puesto a disposición de la Brigada de Vigilancia Animal para recibir atención especializada

Bomberos de la CDMX rescatan

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

El Estadio Alfredo Harp Helú se transformará con ambientación temática de Stitch, productos exclusivos y actividades para todas las edades

Jersey de Diablos Rojos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó más de 10

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos en

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso