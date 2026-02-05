México

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es distinguido por su récord de puntualidad en 2025

La institución aérea alcanzó un desempeño histórico, resultado de una estricta coordinación operativa y de la administración de la Secretaría de Marina, situándose como referente en América Latina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue distinguido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025, lo que consolidó su posición entre los líderes globales de puntualidad, según el análisis de Cirium, firma de referencia en inteligencia de datos aeronáuticos.

Esta distinción se basa en un desempeño de 86.55% de puntualidad en vuelos, medido en función del margen de 15 minutos respecto a los horarios programados, de acuerdo con el más reciente informe “On Time Performance Review 2025”. Cabe recordar que el aeropuerto, a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La premiación reconoce al AICM en la categoría de “grandes aeropuertos”, donde solo quedó detrás del aeropuerto “Arturo Merino Benítez” de Santiago de Chile y “Rey Khalid” de Arabia Saudita, lo que lo sitúa en el TOP 20 mundial y como referente en la región.

En el acto de entrega, presidido por el Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina, asistió Jeremy Bowen, CEO de Cirium, quien entregó formalmente el galardón y subrayó: “El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México demuestra un desempeño sobresaliente en puntualidad operativa a nivel global”.

AICM, el más puntual de 2025

El informe fabricante puntualiza que este avance es resultado directo del reordenamiento de slots (franjas horarias para despegues y aterrizajes) y su cumplimiento estrictamente gestionado, junto al trabajo coordinado entre la comunidad aeroportuaria, incluyendo aerolíneas, proveedores de servicios, control de tránsito aéreo y autoridades.

Esta coordinación permitió al aeropuerto superar su propio historial: tras la asunción de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la administración desde 2022, los índices mejoraron desde 76,01% en 2022 a 79,42% en 2023, 84,04% en 2024 y ahora alcanzan el máximo histórico de 86,55% en 2025.

El reconocimiento a la puntualidad llega, además, en medio de un proceso de remodelación de las dos terminales del AICM, una obra que, según el comunicado, no ha afectado la seguridad de las operaciones aeroportuarias. La continuidad en estos logros marca el segundo año consecutivo en que el aeropuerto capitalino figura entre los tres más puntuales del mundo, algo que sus responsables atribuyen a la política de estricta gestión operativa bajo la supervisión militar.

El evento de premiación convocó a altos funcionarios de la aviación civil y la infraestructura aeroportuaria mexicana, entre ellos la arquitecta Tania Carro Toledo, Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes; el almirante Juan José Padilla Olmos, Director General del Grupo Aeroportuario Marina; y el general Víctor Islas Díaz, Director Ejecutivo de Aviación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

