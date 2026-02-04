Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

El fenómeno de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México se ha traducido en una nueva fecha para su gira, lo que eleva a seis las presentaciones confirmadas en el Estadio GNP Seguros.

La productora OCESA comunicó que el show final será el lunes 10 de agosto de 2026, concreción que responde a la alta demanda sostenida de los seguidores, quienes agotaron las entradas para las funciones originales en minutos.

La estructura de venta de boletos para Harry Styles contempla distintas etapas y fechas clave. La Venta Beyond está prevista para el 30 de enero a las 9:00, seguida por la Preventa Priority el 2 de febrero a las 9:00, la Preventa Banamex el 3 de febrero a las 11:00 y la Venta General el 4 de febrero a las 11:00.

Las entradas para estos conciertos podrán adquirirse exclusivamente en Ticketmaster.

Desde el inicio del proceso de preventa, la rápida respuesta del público quedó demostrada cuando los pases para las dos primeras fechas —31 de julio y 1 de agosto de 2026— se vendieron en cuestión de minutos.

No obstante, para la sexta fecha hay muchos boletos disponibles. Aquí te decimos cuáles y cuánto cuestan.

Los boletos para el show final de Harry Styles en la CDMX

Así lucen las secciones para el concierto en el Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla/Ticketmaster)

Los precios de los boletos, incluyendo cargos, varían según la zona. Estos son los aún disponibles:

GENERAL A $2,579.25

GENERAL C $1,463.25

GNP $4,191.25

VERDE B $3,987.25

NARANJA B $2,827.25

¿Cuándo sale el nuevo disco de Harry Styles?

El famoso se presentará en mexico (Jesús Avilés/Infobae)

El anuncio de Harry Styles sobre el estreno de su nuevo álbum desató una ola de expectativas entre sus seguidores en México.

El músico británico confirmó públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram que el disco saldrá a la venta el 6 de marzo..

La información sobre la fecha oficial de lanzamiento y la cantidad de canciones del álbum fue confirmada en el sitio oficial de Harry Styles, donde se detalla que el nuevo disco, que lleva por título Kiss All The Time. Disco, Occasionally, incluirá un total de 12 canciones.

Este dato brinda a los seguidores del cantante un primer adelanto concreto sobre la magnitud y la estructura del material que se prepara para llegar al mercado internacional. El mensaje de Styles en Instagram —“Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th.”— fue percibido inmediatamente como la revelación del calendario de lanzamiento y marcó el final de semanas de especulaciones y mensajes enigmáticos a nivel mundial.