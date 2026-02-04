México

Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

El cantante dará seis espectáculos en la capital de México

Guardar
El famoso se presentará en
El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

El fenómeno de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México se ha traducido en una nueva fecha para su gira, lo que eleva a seis las presentaciones confirmadas en el Estadio GNP Seguros.

La productora OCESA comunicó que el show final será el lunes 10 de agosto de 2026, concreción que responde a la alta demanda sostenida de los seguidores, quienes agotaron las entradas para las funciones originales en minutos.

La estructura de venta de boletos para Harry Styles contempla distintas etapas y fechas clave. La Venta Beyond está prevista para el 30 de enero a las 9:00, seguida por la Preventa Priority el 2 de febrero a las 9:00, la Preventa Banamex el 3 de febrero a las 11:00 y la Venta General el 4 de febrero a las 11:00.

Las entradas para estos conciertos podrán adquirirse exclusivamente en Ticketmaster.

Desde el inicio del proceso de preventa, la rápida respuesta del público quedó demostrada cuando los pases para las dos primeras fechas —31 de julio y 1 de agosto de 2026— se vendieron en cuestión de minutos.

No obstante, para la sexta fecha hay muchos boletos disponibles. Aquí te decimos cuáles y cuánto cuestan.

Los boletos para el show final de Harry Styles en la CDMX

Así lucen las secciones para
Así lucen las secciones para el concierto en el Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla/Ticketmaster)

Los precios de los boletos, incluyendo cargos, varían según la zona. Estos son los aún disponibles:

GENERAL A $2,579.25

GENERAL C $1,463.25

GNP $4,191.25

VERDE B $3,987.25

NARANJA B $2,827.25

¿Cuándo sale el nuevo disco de Harry Styles?

El famoso se presentará en
El famoso se presentará en mexico (Jesús Avilés/Infobae)

El anuncio de Harry Styles sobre el estreno de su nuevo álbum desató una ola de expectativas entre sus seguidores en México.

El músico británico confirmó públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram que el disco saldrá a la venta el 6 de marzo..

La información sobre la fecha oficial de lanzamiento y la cantidad de canciones del álbum fue confirmada en el sitio oficial de Harry Styles, donde se detalla que el nuevo disco, que lleva por título Kiss All The Time. Disco, Occasionally, incluirá un total de 12 canciones.

Este dato brinda a los seguidores del cantante un primer adelanto concreto sobre la magnitud y la estructura del material que se prepara para llegar al mercado internacional. El mensaje de Styles en Instagram —“Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th.”— fue percibido inmediatamente como la revelación del calendario de lanzamiento y marcó el final de semanas de especulaciones y mensajes enigmáticos a nivel mundial.

Temas Relacionados

Harry StylesCDMXEstadio GNP Segurosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Human Rights Watch afirma que Claudia Sheinbaum “heredó graves problemas en materia de derechos humanos”

Un reporte internacional detalla rezagos en justicia, violencia de género y seguridad

Human Rights Watch afirma que

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

La directiva celeste negocia intensamente por el campeón de goleo, pero la disputa por su cláusula de rescisión mantiene en suspenso el posible traspaso

DT del Atlético San Luis

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

La expectativa por el posible debut simultáneo de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en España aumenta entre los aficionados de México

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo

Entre carne de primera calidad y ostras de sabor intenso: el encanto de la comida japonesa en México

Con más de siete mil restaurantes de gastronomía japonesa en el país, ahora la prefectura de Miyagi busca ingresar al mercado nacional con sus productos estrella

Entre carne de primera calidad

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Natália Subtil sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija menor personificada en uno de los personajes más inolvidables de las telenovelas mexicanas

Nieta de Bárbara Mori sorprende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a empleada

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Familia de minero desaparecido en Sinaloa acusa al gobierno de ignorarlos pese a despliegue militar y exhorto de la ONU

Capturan al papá del “Tortas”, ex líder del ‘La Anti Unión Tepito’ durante cateo en CDMX

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

‘Valor Sentimental’: cuándo ver en streaming en México la cinta noruega nominada al Oscar como Mejor Película

Poncho de Nigris rompe en llanto porque hay gente que lo quiere ver fracasar en su evento de box

Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra con Maribel Guardia y tomar terapia

Estos son los precios de la listening party para Kenia Os en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Liga de Expansión MX: estos

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

Jornada 5 Liga MX Clausura 2026: Horarios, partidos y transmisiones para este fin de semana

Se aceleran los trámites para la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana: FMF ya habría enviado documentación

Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca