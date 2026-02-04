Regalos de San Valentín en la Lagunilla: opciones baratas

El 14 de febrero, mejor conocido como el día del Amor y la Amistad, marca una de las fechas más esperadas para celebrar los vínculos afectivos entre parejas, familiares y amigos.

Durante esta fecha, miles de mexicanos regalan mensajes, flores y otros obsequios como símbolo de cariño.

Las calles, comercios y espacios públicos suelen llenarse de colores vibrantes, especialmente el rojo y el rosa.

En la Ciudad de México, existen muchas opciones de lugares para encontrar uno de esos detalles que regalar en ese día especial.

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, fecha especial para celebrar el amor y la amistad. Foto: Andina

En el corazón de la capital, La Lagunilla se ha consolidado como uno de los mercados más emblemáticos y concurridos para quienes buscan objetos de casi todo tipo.

Este espacio, lleno de historia, es famoso por su amplia oferta de productos y con todo tipo de presupuestos.

Aquí una guía para visitar este famoso lugar el 14 de febrero.

<b>Qué regalos se pueden encontrar:</b>

Perfumes: es posible adquirir tanto originales como réplicas, a precios más accesibles que en otros centros comerciales.

Electrónicos: ofrecen cargadores, audífonos, bocinas y otros productos en diferentes diseños y colores.

Ropa: abundan todo tipo de camisetas, sudaderas y bufandas, hasta bolsos.

Peluches: siguen siendo clásicos infaltables para quienes buscan un regalo más tradicional y tierno.

Joyería: ofrece anillos, collares y pulseras llamativas por una fracción del costo de las piezas en tiendas formales.

Dos jóvenes caminan con regalos alusivos al día del amor y amistad. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

<b>Horarios y acceso del metro</b>

Para quienes se trasladan en transporte público, la estación Lagunilla de la Línea B del metro es la opción más cercana . Desde ahí, solo es necesario caminar unos minutos para llegar a la zona comercial.

Al caer en sábado este día de San Valentín de 2026, el horario del metro es de las 6 am hasta las 12 am . Se dará servicio con normalidad.

Algunos puestos abren desde temprano. El horario habitual inicia a las 9:00 y se extiende aproximadamente hasta las 17:00 horas, sin embargo, existen comerciantes que deciden quedarse más tiempo, por lo que se recomienda tener precaución, ya que el lugar se va quedando solo mientras los otros puestos van cerrando.

<b>Precauciones de seguridad</b>

La afluencia de personas puede incrementar en esta fecha, por lo que se recomienda mantener pertenencias siempre a la vista y evitar llevar objetos de valor innecesarios.

Es aconsejable acudir acompañado y no perder de vista carteras o mochilas, sobre todo en los pasillos más concurridos. Ante cualquier situación, los módulos vigilancia suelen encontrarse distribuidos en los accesos principales.

También es importante mencionar que, en años previos, el Metro exhortó a los usuarios a resguardar sus regalos con mucho cuidado mientras los transportan, en especial, los globos metálicos que podrían provocar un corto circuito si llegan a caer a las vías.

Se recomienda estar al pendiente de pertenencias en pasillos más concurridos. Crédito: Cuartoscuro

<b>Tips al realizar las compras: </b>

Para agilizar el proceso de compra, es recomendable llevar efectivo, ya que muchos vendedores no aceptan tarjetas. Además, recorrer varios puestos antes de decidirse ayuda a comparar precios y calidad. En ocasiones, preguntar por promociones puede hacer la diferencia en el gasto final.

<b> Otras zonas comerciales populares en CDMX</b>

Además de La Lagunilla, la capital cuenta con múltiples puntos de venta ideales para compras de San Valentín, como el Centro Histórico, Tepito y la Plaza de la Tecnología.

Una comerciante envuelven ramo de flores. (CUARTOSCURO)

<b>Precios mucho menores que tiendas departamentales</b>

Uno de los principales atractivos del mercado es la posibilidad de adquirir productos por precios considerablemente más bajos respecto a las tiendas departamentales.

En el mercado de La Lagunilla, es común encontrar descuentos adicionales, especialmente al comprar más de un artículo. Muchas personas logran armar un regalo completo por menos de la mitad del costo habitual.

Visitar La Lagunilla en San Valentín representa la oportunidad de encontrar un obsequio sin afectar las finanzas.

La experiencia de elegir entre cientos de opciones, sumada al ambiente del mercado, convierte la búsqueda en un plan atractivo para ir tanto con parejas como con amigos y familia.