Descubre la belleza de México a través de esta foto del día

Color y tradición: Un vistazo
Color y tradición: Un vistazo a la riqueza cultural de México a través de sus vibrantes festividades. (INAH)

La fotografía es una herramienta poderosa para explorar el mundo que nos rodea. Al capturar estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas, podemos apreciar la belleza y el sentido estético en un momento detenido en el tiempo.

Incluso en medio de la monotonía, una imagen de un rincón de México puede ser entretenida y nos deja conocer algo nuevo que podríamos comentar en reuniones.

La imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nos invita a reflexionar sobre la creatividad humana y la belleza que se encuentra en nuestro país. Sin más retrasos, aquí está la imagen del día.

Tammapul: El misterioso sitio entre la niebla tamaulipeca

El INAH muestra un
El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (INAH.)"

Ubicado en el ejido de La Laguna, municipio de Tula, Tamaulipas, yace este sitio arqueológico, desde donde se puede apreciar una magnífica vista del entorno que rodea el asentamiento prehispánico, en la que destacan la Laguna de San Isidro y la vertiente oriental de la Sierra Madre, donde se genera un contraste entre vegetación de semidesierto y bosque de niebla.

La zona cuenta con una construcción de planta circular, cuya base se calcula de 41 metros de diámetro y 12 metros de altura, además de un núcleo en forma de cilindro colocado verticalmente y dos etapas constructivas; la primera con una decoración de piedras saledizas y una segunda cuyo proceso de construcción se vio interrumpido, debido quizás a un abandono súbito, aducido a la posible invasión de grupos nómadas belicosos.

El sitio fue habitado entre los años 250 y 1000 y guarda una profunda afinidad con la cultura Río Verde, que se desarrolló en la zona media del estado de San Luis Potosí, descartando la idea de que se encontraba relacionado con la cultura huasteca.

Hacia 1840, un curioso explorador tamaulipeco realizó excavaciones en el Gran Cúe de Tammapul. Sus indagaciones incluyeron la excavación de unos supuestos túneles que conectaban con la pirámide, que siguen siendo una leyenda entre los lugareños.

La grandeza cultural de México

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un legado variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más extenso del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive a diario.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diferentes ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más característicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros espacios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se contemplan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diversas ciudades que atraviesan de norte a sur.



