México

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Marco Flores, integrante de La Jerez, narró los días que pasó cautivo en Zacatecas en 2012

Guardar
Marco Flores, de La Jerez,
Marco Flores, de La Jerez, habló del día que lo secuestraron en 2012. (Infobae)

Marco Flores, líder de la Banda Jerez, vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida en 2012, cuando un cártel mexicano lo mantuvo en cautiverio durante 30 días en la sierra de Zacatecas.

Durante ese encierro, el músico llegó a implorar a sus captores por una muerte rápida si recibían la orden de asesinarlo, según relató en una entrevista reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.

Un secuestro que marcó su vida

De acuerdo con el testimonio del cantante, el plagio ocurrió tras la insistencia de un amigo para que visitara su rancho. El propio músico aclaró que su amigo “no tuvo nada que ver” con el hecho por más que pareciera sospechosa sus insistencia y reafirmó que era una persona de toda su confianza.

El cantante contó cómo pasó
El cantante contó cómo pasó muchos días sin comer. (Imagen TV/Captura de pantalla)

Cuando viajaba por carretera, fue interceptado por varias camionetas con hombres armados que simulaban ser autoridades. “En el camino, nos interceptan unas camionetas; era gente armada, nos bajan y nos llevan... nos esposaron, nos vendaron la cara”, recordó el cantante.

El traslado hacia la sierra se extendió por aproximadamente siete horas, tiempo en el que Flores y su acompañante permanecieron vendados y esposados. Según su relato, los retuvieron en un cuarto de tierra, rodeados de un grupo numeroso de captores.

“A donde nos tenían arriba de la sierra, había mucha gente armada, como unos 200”. Los primeros diez días no recibieron alimento alguno, según contó y detalló las condiciones físicas a las que estuvo sometido un mes: “Las esposas ya enterradas en la carne, ya no aguantaba”.

Durante el cautiverio, los secuestradores conversaban abiertamente sobre sus actos violentos: “Platicaban lo que hacían y cómo lo hacían, la gente que descuartizaban y todo ese rollo, vivos”.

El músico declaró que luego de oir dichas atrocidades hizo una petición a sus captores: “Yo le dije: ‘Oiga, ¿le puedo pedir un favor?’... ‘Ya que le den la orden, ¿me puede dar un plomazo y luego hace lo que tenga que hacer?’ Ese era el favor que yo pedía”.

Marco Flores, de La Jerez,
Marco Flores, de La Jerez, revivió los momentos de terror cuando fue secuestrado en 2012. (Imagen TV/Captura de pantalla)

Según Flores, no recibió golpes físicos, pero la experiencia fue devastadora en términos emocionales. “Yo pienso que si no fuera por el público, las tocadas, la gente, te traumas para siempre. Eso es muy fuerte. Es algo muy fuerte que no cualquiera... Hay gente que no se levanta en vida”, subrayó.

En los momentos más críticos, Flores confesó que sentía la presencia de su abuela, quien vivió más de cien años y a quien consideraba un apoyo espiritual. “Estando ahí, todos los días se me aparecía o yo sentía la presencia de mi abuelita”.

¿Por qué lo secuestraron?

El origen del secuestro ha sido motivo de especulación y versiones encontradas. Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Marco Flores explicó que la causa pudo estar relacionada con su trabajo como músico en la región, donde distintos grupos delictivos lo contrataban para tocar en fiestas privadas, bautizos o bodas.

“Nosotros les tocábamos a los señores que andaban ahí y ese era el tema”. El propio músico reconoció que como artista no podía negarse a tocar para quienes lo contrataban debido a las serias consecuencias que pueden enfrentar.

'El Talibán', exintegrante de Los
'El Talibán', exintegrante de Los Zetas (Infobae)

Algunos rumores apuntaron a que el secuestro fue una represalia por interpretar un corrido para Iván Velázquez Caballero, alias “El Talibán”, figura de Los Zetas en Zacatecas.

Respecto a la identidad de los secuestradores, Flores fue cauto al ser cuestionado si la autoría de su secuestro fue por integrantes del Cártel del Golfo: “Puede ser... Entre esos grupos se cambian de nombre a cada rato, ¿no? Se ponen la camisa de los Chivas y luego del América y luego del Atlante y luego de... Y al último no sabes ya quién es quién y así”, aclaró.

Sin embargo, Flores agregó que llegó a reconocer a algunos de sus captores. “Fíjese que los conocía, conocía a algunos. Son de ahí, del pueblo, pues”.

Cuánto pagaron de rescate

El rescate por la liberación del intérprete y su acompañante alcanzó los cinco millones de pesos, además de vehículos y otras pertenencias. “Cinco millones y los carros y todo lo que había”, recordó.

Se dice que el secuestro
Se dice que el secuestro contra Marco Flores fue orquestado por el Cártel del Golfo. (Infobae México/Jovani Pérez)

La familia y el entorno cercano del artista reunieron los recursos necesarios para lograr la liberación después de un mes de cautiverio. Durante ese tiempo, la comunicación con sus familiares fue limitada y en condiciones precarias, en las que apenas se le permitió hablar para negociar el rescate.

El secuestro impactó directamente en la salud de su padre, quien enfermó gravemente tras conocer la noticia. Flores atribuye esa enfermedad al golpe emocional que significó su cautiverio.

Durante el encierro, el pensamiento en sus hijos fue el principal motor para resistir. “Tengo hijos. Esa es la meta de la mayoría de los padres, me imagino yo. Y lo que a uno le toque o lo que uno tenga que sufrir, yo creo que es lo de menos...En eso pensaba, en mis hijos”.

Temas Relacionados

Marco FloresLa JerezCártel del GolfoSecuestroZacaecasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este martes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estatus del AICM EN VIVO:

Michoacán registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Michoacán registra sismo de 4.0

Tónico de arroz y avena: la receta natural para disminuir manchas y mejorar la firmeza de la piel

Esta preparación se presenta como una opción simple y accesible para quienes buscan cuidar la piel con ingredientes naturales

Tónico de arroz y avena:

Qué pasa en Campeche: diputados de Morena rompen con Layda Sansores y restauran el fuero

Al menos 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso de Campeche rompieron con la gobernadora, generando un terremoto en la política local

Qué pasa en Campeche: diputados

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

Ni Jaime González ni Cristy Nodal asistieron al festejo por los 27 años de Christian Nodal en Zacatecas, un evento organizado por la familia Aguilar

Tras rumores de distanciamiento familiar,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa:

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Tras rumores de distanciamiento familiar,

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

The Hives en México: este es el posible setlist para sus shows en el Estadio GNP Seguros y el Teatro Metropólitan

Javier Ceriani expone videos de Imelda Tuñón autolesionándose y peleando con Julián Figueroa

¿Murió Laura Bozzo? La conductora desmiente rumores sobre su fallecimiento

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’