Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Marco Flores, de La Jerez, habló del día que lo secuestraron en 2012. (Infobae)

Marco Flores, líder de la Banda Jerez, vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida en 2012, cuando un cártel mexicano lo mantuvo en cautiverio durante 30 días en la sierra de Zacatecas.

Durante ese encierro, el músico llegó a implorar a sus captores por una muerte rápida si recibían la orden de asesinarlo, según relató en una entrevista reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.

Un secuestro que marcó su vida

De acuerdo con el testimonio del cantante, el plagio ocurrió tras la insistencia de un amigo para que visitara su rancho. El propio músico aclaró que su amigo “no tuvo nada que ver” con el hecho por más que pareciera sospechosa sus insistencia y reafirmó que era una persona de toda su confianza.

El cantante contó cómo pasó muchos días sin comer. (Imagen TV/Captura de pantalla)

Cuando viajaba por carretera, fue interceptado por varias camionetas con hombres armados que simulaban ser autoridades. “En el camino, nos interceptan unas camionetas; era gente armada, nos bajan y nos llevan... nos esposaron, nos vendaron la cara”, recordó el cantante.

El traslado hacia la sierra se extendió por aproximadamente siete horas, tiempo en el que Flores y su acompañante permanecieron vendados y esposados. Según su relato, los retuvieron en un cuarto de tierra, rodeados de un grupo numeroso de captores.

“A donde nos tenían arriba de la sierra, había mucha gente armada, como unos 200”. Los primeros diez días no recibieron alimento alguno, según contó y detalló las condiciones físicas a las que estuvo sometido un mes: “Las esposas ya enterradas en la carne, ya no aguantaba”.

Durante el cautiverio, los secuestradores conversaban abiertamente sobre sus actos violentos: “Platicaban lo que hacían y cómo lo hacían, la gente que descuartizaban y todo ese rollo, vivos”.

El músico declaró que luego de oir dichas atrocidades hizo una petición a sus captores: “Yo le dije: ‘Oiga, ¿le puedo pedir un favor?’... ‘Ya que le den la orden, ¿me puede dar un plomazo y luego hace lo que tenga que hacer?’ Ese era el favor que yo pedía”.

Marco Flores, de La Jerez, revivió los momentos de terror cuando fue secuestrado en 2012. (Imagen TV/Captura de pantalla)

Según Flores, no recibió golpes físicos, pero la experiencia fue devastadora en términos emocionales. “Yo pienso que si no fuera por el público, las tocadas, la gente, te traumas para siempre. Eso es muy fuerte. Es algo muy fuerte que no cualquiera... Hay gente que no se levanta en vida”, subrayó.

En los momentos más críticos, Flores confesó que sentía la presencia de su abuela, quien vivió más de cien años y a quien consideraba un apoyo espiritual. “Estando ahí, todos los días se me aparecía o yo sentía la presencia de mi abuelita”.

¿Por qué lo secuestraron?

El origen del secuestro ha sido motivo de especulación y versiones encontradas. Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Marco Flores explicó que la causa pudo estar relacionada con su trabajo como músico en la región, donde distintos grupos delictivos lo contrataban para tocar en fiestas privadas, bautizos o bodas.

“Nosotros les tocábamos a los señores que andaban ahí y ese era el tema”. El propio músico reconoció que como artista no podía negarse a tocar para quienes lo contrataban debido a las serias consecuencias que pueden enfrentar.

'El Talibán', exintegrante de Los Zetas (Infobae)

Algunos rumores apuntaron a que el secuestro fue una represalia por interpretar un corrido para Iván Velázquez Caballero, alias “El Talibán”, figura de Los Zetas en Zacatecas.

Respecto a la identidad de los secuestradores, Flores fue cauto al ser cuestionado si la autoría de su secuestro fue por integrantes del Cártel del Golfo: “Puede ser... Entre esos grupos se cambian de nombre a cada rato, ¿no? Se ponen la camisa de los Chivas y luego del América y luego del Atlante y luego de... Y al último no sabes ya quién es quién y así”, aclaró.

Sin embargo, Flores agregó que llegó a reconocer a algunos de sus captores. “Fíjese que los conocía, conocía a algunos. Son de ahí, del pueblo, pues”.

Cuánto pagaron de rescate

El rescate por la liberación del intérprete y su acompañante alcanzó los cinco millones de pesos, además de vehículos y otras pertenencias. “Cinco millones y los carros y todo lo que había”, recordó.

Se dice que el secuestro contra Marco Flores fue orquestado por el Cártel del Golfo. (Infobae México/Jovani Pérez)

La familia y el entorno cercano del artista reunieron los recursos necesarios para lograr la liberación después de un mes de cautiverio. Durante ese tiempo, la comunicación con sus familiares fue limitada y en condiciones precarias, en las que apenas se le permitió hablar para negociar el rescate.

El secuestro impactó directamente en la salud de su padre, quien enfermó gravemente tras conocer la noticia. Flores atribuye esa enfermedad al golpe emocional que significó su cautiverio.

Durante el encierro, el pensamiento en sus hijos fue el principal motor para resistir. “Tengo hijos. Esa es la meta de la mayoría de los padres, me imagino yo. Y lo que a uno le toque o lo que uno tenga que sufrir, yo creo que es lo de menos...En eso pensaba, en mis hijos”.