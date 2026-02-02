Tren Interurbano México - Toluca: a qué hora será la inauguración del tramo Santa Fe - Observatorio

Este es el horario para la apertura del Tren Interurbano hasta Observatorio (X/ @SICTmx)

La inminente apertura del Tren Interurbano México - Toluca marcará el cierre de una obra que requirió más de una década de trabajos y una serie de postergaciones en los sexenios anteriores.

Este lunes 2 de febrero, Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará el tramo Santa Fe - Observatorio, estará acompañada de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. Las mandatarias encabezarán la ceremonia de apertura, el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas y se realizará una vez que concluya la conferencia matutina que se realizará a la 08:00 hrs en la Cineteca Nacional de Chapultepec.

Posteriormente de la ceremonia de inauguración, el público usuario ya podrá viajar desde Toluca hasta Observatorio en todas las estaciones del Tren El Insurgente; por ello, el horario de servicio del tren será modificado para este lunes 2 de febrero.

¿A qué hora abre el Tren Interurbano hasta Observatorio?

Este es el horario de la apertura del Tren El Insurgente hasta Observatorio (X/ @TrenInsurgente)

La cuenta oficial del Tren El Insurgente informó cuál será el horario de servicio para este lunes 2 de febrero, debido a que por la mañana se realizará la inauguración de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, los usuarios tendrán que esperar unas horas para conocer el trayecto completo del tren.

De acuerdo con las autoridades, el servicio iniciará a las 07:00 horas en el tramo Zinacantepec - Santa Fe. A las 10:00 hrs se espera el arribo de la presidenta a la estación Vasco de Quiroga para la inauguración y la realización del primer recorrido que llegará a Observatorio.

A partir de las 16:00 horas Observatorio abrirá al público, los trenes arribarán y saldrán desde la terminal, por lo que los usuarios ya podrán viajar en toda la ruta completa.

Este es el horario del Tren Interurbano para este 2 de febrero:

Zinacantepec - Santa Fe Horario de 07:00 a 24:00 hrs

Tramo Santa Fe - Observatorio: servicio al público a partir de las 16:00 hrs

Claudia Sheinbaum confirmó la fecha para la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio Crédito: Gobeirno de México

¿Cuáles son las estaciones del Tren Interurbano México - Toluca?

Después de más de una década de obras, el Tren Interurbano México-Toluca ya tiene una fecha definitiva de inauguración para su tramo completo hasta Observatorio, lo que permitirá cubrir el trayecto entre la capital mexiquense y el poniente de la Ciudad de México en apenas 40 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente que el servicio comenzará el lunes 2 de febrero, tras haber pospuesto la apertura previamente prevista para enero, con el objetivo de que la ciudadanía aproveche el día festivo por la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Según detalló la mandataria en la conferencia matutina del 28 de enero desde Palacio Nacional, “El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la Mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar el tren Santa Fe - Observatorio el lunes 2 de febrero, se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio ya para que la gente pueda utilizarlo”.

Estas son las estaciones del Tren Interurbano Toluca:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec