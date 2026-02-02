México

Se registra explosión en la colonia Axotla CDMX por acumulación de gas: reportan un herido

El estallido estremeció casas vecinas y requirió una rápida intervención para asegurar la zona, el lugar ya está resguardado por personal de Protección Civil

Guardar
Se registró una explosión en
Se registró una explosión en la colonia Axotla, Álvaro Obregón (X/@luismiguelbaraa)

La tarde de este lunes 2 de febrero se registró una explosión provocada por acumulación de gas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) arribó a la casa ubicada en las calles Progreso e Industria en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón, y confirmó el origen del incidente.

La explosión ocurrió en una vivienda ubicada en este cruce alrededor de las 15:00 horas, el estruendo generó alarma entre los vecinos, pues la onda expansiva afectó a casas habitacionales cercanas al lugar. De inmediato, varios vecinos solicitaron ayuda a través del 911.

Al lugar acudieron Bomberos de la CDMX, Protección Civil y cuerpos de paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas y Rescate (ERUM), quienes acordonaron el área para evitar el ingreso al inmueble afectado.

Atienden a un herido por explosión de gas en la colonia Axotla, CDMX

Así quedó la casa que
Así quedó la casa que explotó por acumulación de gas en la col Axotla, Álvaro Obregón (X/ @SGIRPC_CDMX)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la fachada gris del inmueble visiblemente afectada, pues se apreció que la entrada principal de la casa se destruyó tras la explosión, también se apreciaron escombros que quedaron en la calle tras la onda de expansión del accidente.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, al momento del siniestro no se encontraban presente personas en el lugar, sin embargo, una persona resultó con crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos. La propietaria del inmueble fue la que recibió atención, no reportaron más lesionados.

“Servicios de emergencia laboran en Progreso e Industria, col. Axotla, @AlcaldiaAO, donde se registró un flamazo por acumulación de gas LP”, fue el primer reporte que compartió la Secretaría de Gestión Integral.

Así quedó la casa que
Así quedó la casa que explotó por acumulación de gas en la col Axotla, Álvaro Obregón (X/ @SGIRPC_CDMX)

Más tarde, actualizaron la situación de la emergencia y descartaron heridos de gravedad. “Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX informa que, a consecuencia de la onda expansiva, se tiene afectación en muros de carga y castillos del inmueble, así como en vidrios, cancelería y portón. Asimismo, resultaron con daños en cancelaría, vidrios y portón, tres inmuebles de la calle Progreso .Paramédicos de la #UGIRPC de la Alcaldía, atendieron a una persona por crisis nerviosa”, fue lo que reportaron las autoridades en redes sociales oficiales.

Las autoridades indicaron, de forma preliminar, que el accidente habría sido causado por acumulación de gas, aunque continúan las evaluaciones para confirmar los detalles. El estado del inmueble y el nivel de riesgo para vecinos permanecen bajo revisión de personal especializado, pues confirmaron afectaciones a los muros de carga del inmueble.

Después de lo sucedido, se informó que se abrió una investigación para esclarecer el origen del accidente, además, se analizarán las condiciones del inmueble ante los posibles riesgos estructurales.

Temas Relacionados

CDMXAxotlaexplosiongasacumulación de gasÁlvaro Obregónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: rescatan a una persona en zona de vías en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

Metro CDMX y Metrobús hoy

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

El actor de ‘Me Caigo de Risa’ sorprendió a sus seguidores aclarando entre bromas que sigue más vivo que nunca, tras la confusión provocada por una foto en blanco y negro que desató especulaciones

El divertido regreso de Ricardo

“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo

A tres meses del asesinato del alcalde de Uruapan, se develó una placa en su honor, recordando su legado y compromiso con la ciudad

“No nos vamos a arrodillar”:

Beca Rita Cetina: estos son los meses en que se abrirá el registro en línea para estudiantes de primaria y requisitos para realizarlo

Los nuevos plazos buscan evitar confusiones y ayudar a quienes consultaron sobre el proceso en semanas recientes

Beca Rita Cetina: estos son

Mercado de Jamaica: flores para San Valentín a precios de mayoreo

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad

Mercado de Jamaica: flores para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Águila” en

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

ENTRETENIMIENTO

El divertido regreso de Ricardo

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”