Se registra explosión en la colonia Axotla CDMX por acumulación de gas: reportan un herido

Se registró una explosión en la colonia Axotla, Álvaro Obregón (X/@luismiguelbaraa)

La tarde de este lunes 2 de febrero se registró una explosión provocada por acumulación de gas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) arribó a la casa ubicada en las calles Progreso e Industria en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón, y confirmó el origen del incidente.

La explosión ocurrió en una vivienda ubicada en este cruce alrededor de las 15:00 horas, el estruendo generó alarma entre los vecinos, pues la onda expansiva afectó a casas habitacionales cercanas al lugar. De inmediato, varios vecinos solicitaron ayuda a través del 911.

Al lugar acudieron Bomberos de la CDMX, Protección Civil y cuerpos de paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas y Rescate (ERUM), quienes acordonaron el área para evitar el ingreso al inmueble afectado.

Atienden a un herido por explosión de gas en la colonia Axotla, CDMX

Así quedó la casa que explotó por acumulación de gas en la col Axotla, Álvaro Obregón (X/ @SGIRPC_CDMX)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la fachada gris del inmueble visiblemente afectada, pues se apreció que la entrada principal de la casa se destruyó tras la explosión, también se apreciaron escombros que quedaron en la calle tras la onda de expansión del accidente.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, al momento del siniestro no se encontraban presente personas en el lugar, sin embargo, una persona resultó con crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos. La propietaria del inmueble fue la que recibió atención, no reportaron más lesionados.

“Servicios de emergencia laboran en Progreso e Industria, col. Axotla, @AlcaldiaAO, donde se registró un flamazo por acumulación de gas LP”, fue el primer reporte que compartió la Secretaría de Gestión Integral.

Así quedó la casa que explotó por acumulación de gas en la col Axotla, Álvaro Obregón (X/ @SGIRPC_CDMX)

Más tarde, actualizaron la situación de la emergencia y descartaron heridos de gravedad. “Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX informa que, a consecuencia de la onda expansiva, se tiene afectación en muros de carga y castillos del inmueble, así como en vidrios, cancelería y portón. Asimismo, resultaron con daños en cancelaría, vidrios y portón, tres inmuebles de la calle Progreso .Paramédicos de la #UGIRPC de la Alcaldía, atendieron a una persona por crisis nerviosa”, fue lo que reportaron las autoridades en redes sociales oficiales.

Las autoridades indicaron, de forma preliminar, que el accidente habría sido causado por acumulación de gas, aunque continúan las evaluaciones para confirmar los detalles. El estado del inmueble y el nivel de riesgo para vecinos permanecen bajo revisión de personal especializado, pues confirmaron afectaciones a los muros de carga del inmueble.

Después de lo sucedido, se informó que se abrió una investigación para esclarecer el origen del accidente, además, se analizarán las condiciones del inmueble ante los posibles riesgos estructurales.