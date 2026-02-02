México

Queman de manera simultánea vehículos en Guadalajara, Jalisco: Gobierno investiga

Las autoridades ya buscan a él o los responsables del fuego

Parte de las labores en
Parte de las labores en el taller (Facebook/Protección Civil y Bomberos GDL)

Durante la madrugada del 1 de febrero un total de seis vehículos fueron incendiados en Guadalajara, Jalisco. Por estos hechos las autoridades municipales y estatales ya iniciaron una investigación.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Guadalajara, informó que las unidades vehiculares estaban en las colonias Ferrocarril y Moderna, además de que las autoridades municipales colaborarán para poder ubicar a él o los responsables de lo sucedido.

“La División de Inteligencia de la Comisaría de Guadalajara ya está trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco y es importante mencionar que tras los hechos no hubo personas lesionadas”, es parte de lo publicado por el Municipio en su cuenta de Facebook.

De igual manera, elementos de la Comisaría están encargados de reforzar la vigilancia en las zonas referidas. En total, fueron incendiados seis vehículos en las calles.

(Facebook/Protección Civil y Bomberos GDL)
(Facebook/Protección Civil y Bomberos GDL)

Cabe destacar que informes preliminares indicaron que la quema de unidades sería responsabilidad de sujetos que viajaban en una camioneta. Posteriormente, reportes periodísticos señalaron que el responsable sería un hombre en presunta situación de calle.

Quema de autos en colona Ferrocarril

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informaron sobre las acciones realizadas en la colonia Ferrocarril, al sitio acudieron elementos debido a que diversos vehículos estaban en llamas, en un espacio de 10 x 40 metros, al parecer un taller.

“Nuestro personal realizó entrada forzada para controlar la emergencia; los vehículos en conflagración fueron sofocados y el área fue enfriada”.

No hubo personas lesionadas por la quema de autos y al lugar llegó personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), debido a un derrame de aceite.

Material compartido por los Bomberos de Guadalajara permiten ver parte de las acciones realizadas en el lugar por el personal. Un total de nueve unidades vehiculares fueron afectadas por las llamas en el taller.

(Facebook/Protección Civil y Bomberos GDL)
(Facebook/Protección Civil y Bomberos GDL)

Detenidos por ataque contra abogado fiscalista en Zapopan

En otras acciones, el 28 de enero pasado fue informada la detención de tres presuntos responsables de la agresión armada contra un abogado fiscalista en Zapopan, lo anterior como resultado de una persecución que derivó en un enfrentamiento armado.

Por estos hechos los dos sujetos capturados tuvieron que ser llevados a un hospital, además de que un escolta falleció. Los arrestados afrontarán cargos por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daños, además de enfrentar otras imputaciones conforme avance la investigación de los hechos.

