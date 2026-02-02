México

Frío en CDMX: activan doble alerta por temperaturas de hasta un grado en estas alcaldías para el 2 de febrero

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones heladas y muy frías

Activan doble alerta por frío
Activan doble alerta por frío para el 2 de febrero (Foto: Cuartoscuro)

La presencia del Frente Frío No. 32 en la Ciudad de México ha causado condiciones de heladas y bajas temperaturas en gran parte de la capital, por lo que las autoridades activaron una doble alerta por frío extremo ante el pronóstico de temperaturas inusualmente bajas para la madrugada y la mañana del lunes 2 de febrero.

Por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitieron la alerta amarilla y naranja por las condiciones climáticas que se tienen previstas para el inicio de semana.

El descenso térmico se ha intensificado desde el fin de semana y continuará hasta el lunes 2 de febrero. Los días fríos en la capital comprenden del 31 de enero, 1 y 2 de febrero. El punto más severo se espera en la madrugada del 1 de febrero en las zonas altas donde se prevén heladas de hasta un grado Celsius (1°C).

¿Qué alcaldías activaron alerta naranja por frío en CDMX?

Activan doble alerta en la
Activan doble alerta en la CDMX para las primeras horas de este martes 27 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con las autoridades de protección civil de la CDMX, seis alcaldías estarán bajo alerta naranja para el lunes 2 de febrero, el descenso del termómetro empezará desde la noche del 1 de febrero, pero, será a partir de las 02:00 horas del lunes cuando esté vigente la alerta naranja.

Entre las 02:00 y las 08:00 hrs será perceptible la condición gélida por el descenso de temperaturas, de acuerdo con el pronóstico se prevén temperaturas entre los 3 grados hasta 1 grado Celsius. Estas son las alcaldías con alerta naranja:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco
Activan alerta naranja por frío
Activan alerta naranja por frío en CDMX (X/ @SGIRPC_CDMX)

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla

Simultáneamente, la alerta amarilla se aplicará en 10 demarcaciones de la Ciudad de México, las cuales son:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

De acuerdo con el pronóstico se espera temperaturas entre los 4 grados hasta los 6 grados Celsius, por lo que serán condiciones muy frías en estas alcaldías. El periodo drástico del descenso de temperaturas será entre las 02:00 y las 08:00 horas de la mañana del lunes.

El pronóstico incluye cielos nublados y lluvias ligeras e intermitentes, especialmente en el sur y el poniente de la capital. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en población vulnerable.

Activan alerta amarilla por frío
Activan alerta amarilla por frío en CDMX (X/ @SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones por frío extremo en CDMX

Se recomienda a la ciudadanía usar por lo menos tres capas de ropa —preferiblemente de algodón o lana—, aplicar crema protectora en la piel, evitar cambios bruscos de temperatura, tomar líquidos abundantes y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C. Es fundamental mantener una ventilación adecuada al emplear calentadores y lavarse las manos frecuentemente o usar gel antibacterial. Si se presenta algún síntoma, hay que acudir al centro de salud más cercano.

Los canales de emergencia habilitados para atender situaciones relacionadas con el frío extremo son el teléfono 911, Locatel (555658-1111) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (555683-2222).

La prevención resulta esencial para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas, quienes enfrentan mayor riesgo ante este episodio de bajas temperaturas. Las autoridades insisten en extremar precauciones para proteger la salud de quienes son más susceptibles al frío en la ciudad.

