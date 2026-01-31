Cuántos días durará el frío en CDMX: así debes protegerte de las bajas temperaturas

La temporada de invierno continúa afectando a la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades capitalinas alertaron sobre un descenso de temperatura significativo que comenzó este fin de semana y durará varios días.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que este sábado 31 de enero, habrá una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 17°C en la mayoría del estado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente.
Sin embargo, alertó que habrá una temperatura de entre 4 y 6 grados celsius en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, durante la tarde.
En su cuenta de X, también advirtió que este domingo 1 de febrero se activará la alerta amarilla, por temperaturas de 4 a 6 grados, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Mientras que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, habrá alerta naranja, por temperaturas de entre 1 y 3 grados, acompañadas de heladas.
¿Cuánto durará el frío en CDMX?
De acuerdo con la dependencia, habrá clima frío los días 31 de enero, 1° y 2 de febrero.
Precisó que durante este periodo en la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C.
Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.
Sin embargo, recalcó que las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1° de febrero.
Recomendaciones para evitar afectaciones por frío en CDMX
La dependencia pidió a la población:
- Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
- Mantener cubierta la boca y nariz para evitar aspirar aire frío, puede ser con un cubrebocas o bufanda.
- Usa crema corporal para mantener hidratada tu piel y así protegerla del frío.
- Buena alimentación. Es necesario comer frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
- Prioriza cuidar del frío a menores de edad, adultos mayores y personas embarazadas.
- Integra el consumo de vitamina C, ya sea en alimentos o suplementos.
- En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
- Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
- Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.