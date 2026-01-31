México

Cuántos días durará el frío en CDMX: así debes protegerte de las bajas temperaturas

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades por la temporada invernal

Activan doble alerta en la
Activan doble alerta en la CDMX para las primeras horas de este martes 27 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

La temporada de invierno continúa afectando a la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades capitalinas alertaron sobre un descenso de temperatura significativo que comenzó este fin de semana y durará varios días.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que este sábado 31 de enero, habrá una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 17°C en la mayoría del estado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente.

Sin embargo, alertó que habrá una temperatura de entre 4 y 6 grados celsius en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, durante la tarde.

En su cuenta de X, también advirtió que este domingo 1 de febrero se activará la alerta amarilla, por temperaturas de 4 a 6 grados, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Mientras que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, habrá alerta naranja, por temperaturas de entre 1 y 3 grados, acompañadas de heladas.

¿Cuánto durará el frío en CDMX?

De acuerdo con la dependencia, habrá clima frío los días 31 de enero, 1° y 2 de febrero.

Precisó que durante este periodo en la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C.

Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Sin embargo, recalcó que las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1° de febrero.

Recomendaciones para evitar afectaciones por frío en CDMX

La dependencia pidió a la población:

  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
  • Mantener cubierta la boca y nariz para evitar aspirar aire frío, puede ser con un cubrebocas o bufanda.
  • Usa crema corporal para mantener hidratada tu piel y así protegerla del frío.
  • Buena alimentación. Es necesario comer frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • Prioriza cuidar del frío a menores de edad, adultos mayores y personas embarazadas.
  • Integra el consumo de vitamina C, ya sea en alimentos o suplementos.
  • En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
  • Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
  • Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.

