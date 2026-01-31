Cuántos días durará el frío en CDMX: así debes protegerte de las bajas temperaturas

Activan doble alerta en la CDMX para las primeras horas de este martes 27 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

La temporada de invierno continúa afectando a la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades capitalinas alertaron sobre un descenso de temperatura significativo que comenzó este fin de semana y durará varios días.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que este sábado 31 de enero, habrá una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 17°C en la mayoría del estado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente.

Sin embargo, alertó que habrá una temperatura de entre 4 y 6 grados celsius en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, durante la tarde.

En su cuenta de X, también advirtió que este domingo 1 de febrero se activará la alerta amarilla, por temperaturas de 4 a 6 grados, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Mientras que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, habrá alerta naranja, por temperaturas de entre 1 y 3 grados, acompañadas de heladas.

¿Cuánto durará el frío en CDMX?

De acuerdo con la dependencia, habrá clima frío los días 31 de enero, 1° y 2 de febrero.

Precisó que durante este periodo en la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C.

Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Sin embargo, recalcó que las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1° de febrero.

Recomendaciones para evitar afectaciones por frío en CDMX

La dependencia pidió a la población:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Mantener cubierta la boca y nariz para evitar aspirar aire frío, puede ser con un cubrebocas o bufanda.

Usa crema corporal para mantener hidratada tu piel y así protegerla del frío.

Buena alimentación. Es necesario comer frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.

Prioriza cuidar del frío a menores de edad, adultos mayores y personas embarazadas.

Integra el consumo de vitamina C, ya sea en alimentos o suplementos.

En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.

Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.